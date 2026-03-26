Infostart.hu
2026. március 26. csütörtök Emánuel
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

37-szer szúrta meg édesanyját a drogos férfi, most megkapta az ítéletét

Tizennyolc év fegyházbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék azt a férfit, aki halálra késelte édesanyját.

A szüleivel és testvéreivel együtt élő férfi rendszeresen fogyasztott kábítószert, a drog hatására pedig hallucinált és agresszívvé vált családtagjaival szemben – közölte a Fővárosi Törvényszék.

A vádlott 2023. augusztus 14-én hajnalban egy zenei fesztiválról tért haza, ahol szintén kábítószert fogyasztott.

Hallucinációi ekkor arra ösztönözték, hogy saját maga és valamelyik családtagja ellen forduljon, ezért egy késsel megvágta a saját nyakát, majd alvó édesanyjára támadt, akit 37 alkalommal megszúrt.

A nő a helyszínen meghalt. A vádlottat végül a testvérei fékezték meg, édesapja pedig hívta a segélyvonalat.

Az ügyészség 18 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, ha a terhelt az előkészítő ülésen beismeri tettét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. A vádlott a bűncselekmény elkövetését a váddal egyezően beismerte és a tárgyaláshoz való jogáról is lemondott.

A bíróság elfogadta a vádlott nyilatkozatát, ezért nem vizsgálta sem a vádirati tényállás megalapozottságát, sem pedig a bűnösség kérdését, így bizonyítást sem folytatott le.

A büntetés kiszabása során a törvényszék enyhítő körülményként értékelte a terhelt beismerését és megbánását, ugyanakkor súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a bűncselekményt saját, közeli hozzátartozója és egyben védekezésre képtelen személy sérelmére, éjjel, kábítószer befolyása alatt, különös kegyetlenséggel követte el.

Az ítélettel szemben a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, az ügyészség a döntést tudomásul vette. A bíróság a vádlott letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig fenntartotta.

(Nyitóképünk illusztráció)

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Az Egyesült Államok számára nagyobb kihívás és anyagi teher az iráni háború, mint Teherán számára, mert utóbbi amellett, hogy hazai pályán van, jelentősen olcsóbb fegyvereket használ – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Csiki Varga Tamás, a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője.
 

Felállt a forint a délelőtti ütésből

Felállt a forint a délelőtti ütésből

Az iráni háborúról érkező hírek határozzák meg továbbra is a devizapiaci kilátásokat, jelentős kilengéseket és gyakori irányváltásokat okozva a jegyzésben. Az euró-forint árfolyam a hetet 394 felett kezdte, ma reggelre azonban 388 alá csökkent a kurzus, míg a dollár jegyzése a hétfői 343-as árfolyam után 336 alatt kezdte a napot. A délelőtt folyamán aztán az olajárak emelkedésének és a dollár erősödésének nyomán gyengülni kezdett a forint, az euróval is a dollárral szembeni jegyzés is már 1 egységet meghaladó mértékben emelkedett a tegnap esti záráshoz képest. Délután jött a fordulat a devizapiacon: a forint percek alatt ledolgozta délelőtti gyengülését.

Úgy kapkodják a magyarok a külföldi repjegyeket, mint a cukrot: ez a helyszín vonzza őket húsvétkor

Úgy kapkodják a magyarok a külföldi repjegyeket, mint a cukrot: ez a helyszín vonzza őket húsvétkor

A foglalási ablak átlagosan 10 nappal rövidült tavalyhoz képest.

Trump says US will be Iran's 'worst nightmare' if it doesn't agree to peace plan

Trump says US will be Iran's 'worst nightmare' if it doesn't agree to peace plan

US special envoy Steve Witkoff confirms that a 15-point peace plan has been sent to Iran. Earlier, Iran reportedly said it responded with its own conditions.

2026. március 26. 20:32
Vadonatúj pihenőkkel egészül ki az M4-es gyorsforgalmi út
2026. március 26. 20:02
Két önvezető autó járja Budát
