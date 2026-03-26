37-szer szúrta meg édesanyját a drogos férfi, most megkapta az ítéletét

A szüleivel és testvéreivel együtt élő férfi rendszeresen fogyasztott kábítószert, a drog hatására pedig hallucinált és agresszívvé vált családtagjaival szemben – közölte a Fővárosi Törvényszék.

A vádlott 2023. augusztus 14-én hajnalban egy zenei fesztiválról tért haza, ahol szintén kábítószert fogyasztott.

Hallucinációi ekkor arra ösztönözték, hogy saját maga és valamelyik családtagja ellen forduljon, ezért egy késsel megvágta a saját nyakát, majd alvó édesanyjára támadt, akit 37 alkalommal megszúrt.

A nő a helyszínen meghalt. A vádlottat végül a testvérei fékezték meg, édesapja pedig hívta a segélyvonalat.

Az ügyészség 18 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, ha a terhelt az előkészítő ülésen beismeri tettét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. A vádlott a bűncselekmény elkövetését a váddal egyezően beismerte és a tárgyaláshoz való jogáról is lemondott.

A bíróság elfogadta a vádlott nyilatkozatát, ezért nem vizsgálta sem a vádirati tényállás megalapozottságát, sem pedig a bűnösség kérdését, így bizonyítást sem folytatott le.

A büntetés kiszabása során a törvényszék enyhítő körülményként értékelte a terhelt beismerését és megbánását, ugyanakkor súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a bűncselekményt saját, közeli hozzátartozója és egyben védekezésre képtelen személy sérelmére, éjjel, kábítószer befolyása alatt, különös kegyetlenséggel követte el.

Az ítélettel szemben a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, az ügyészség a döntést tudomásul vette. A bíróság a vádlott letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig fenntartotta.

(Nyitóképünk illusztráció)