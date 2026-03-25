Egész Európában fogynak a gyógyszerészek

Pénteken, március 27-én lesz a Kórházi Gyógyszerészet Napja. Ennek különlegességét idén az adja, hogy Süle András, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Kórházi Klinikai Területi Szervezetének elnöke nemrég elnyerte az Amerikai Kórházi Gyógyszerészeti Társaság Donald E. Franki érmét, amelyet 1971-es létrehozása óta először kapott magyar szakember. A díjazott azonban most elsősorban a szakterületét érintő problémákra hívta fel a figyelmet.

Nagyon komoly létszámproblémákkal küzd világszerte az egészségügyi hivatásterületek összessége.

Sajnos minden rendelkezésünkre álló hivatalos felmérés, ebből a legutóbbi OECD-felmérés is arra utal, hogy a fejlett világ országai, részben demográfiai okokból, a nem túl távoli jövőben igazán komoly létszámhiánnyal fognak küzdeni. És ez ugyanígy igaz a kórházi orvosokra, ápolókra és kórházi gyógyszerészekre – mondta Süle András az InfoRádióban.

A hivatásterületünk képviselőinek egyszerre kell társadalmi párbeszédet folytatni, népszerűsíteni a szélesebb közvélemény számára a hivatásterületünket, és megmutatni azt, hogy mennyire fontos, hogy minél többen tudjunk dolgozni a gyógyszeres terápiák megfelelőségéért. Úgy érzem, van teendőjük a gyógyszerészképző helyeknek, ami Magyarországon a négy orvosegyetem, azzal kapcsolatban, hogy bővítsék a kapacitásaikat a lehetőségekhez mérten. Másként nem lesz elég szakember a növekvő feladatokhoz – tette hozzá a szakember, hangsúlyozva: ez nem csak Magyarországon jelent problémát. Európa-szerte csökken a gyógyszerészek létszáma.

Ez egy nagyon fontos trendforduló: a korábbi években inkább lassú növekedés, vagy esetleg stagnálás volt, de az elmúlt két évben csökkenésnek indult a praktizáló gyógyszerészek száma Európa-szerte.

Magyarországon ezt még egyelőre nem érzékeljük. Nálunk még a nagyon lassú bővülés fázisa működik, úgyhogy itthon még egy kicsit kedvezőbb is a helyzet jelenleg, mint az Unió teljes területén, de erőteljes aggodalmaim vannak abban a tekintetben, hogy mi is oda fogunk érni, amikor ez a trend megfordul, és nem is nagyon soká – hangsúlyozta Süle András, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Kórházi Klinikai Területi Szervezetének elnöke az InfoRádióban, aki ugyanakkor biztatónak nevezte, hogy a szakmai érdekképviseleteknek köszönhetően a kórházban dolgozó gyógyszerészek ugyanabba a kategóriába kerültek, amelybe a kórházi orvosok is.