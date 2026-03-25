2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Pharmacist working at a pharmacy organizing products while wearing a protective face mask during the coronavirus outbreak.
Nyitókép: FatCamera/Getty Images

Egész Európában fogynak a gyógyszerészek

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Európában évről-évre egyre kevesebb gyógyszerész áll munkába, különösen igaz ez a kórházi gyógyszerészek esetében. De a teljes egészségügyi szakma világszerte növekvő létszámhiánnyal küzd. A probléma hamarosan Magyarországot is érintheti.

Pénteken, március 27-én lesz a Kórházi Gyógyszerészet Napja. Ennek különlegességét idén az adja, hogy Süle András, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Kórházi Klinikai Területi Szervezetének elnöke nemrég elnyerte az Amerikai Kórházi Gyógyszerészeti Társaság Donald E. Franki érmét, amelyet 1971-es létrehozása óta először kapott magyar szakember. A díjazott azonban most elsősorban a szakterületét érintő problémákra hívta fel a figyelmet.

Nagyon komoly létszámproblémákkal küzd világszerte az egészségügyi hivatásterületek összessége.

Sajnos minden rendelkezésünkre álló hivatalos felmérés, ebből a legutóbbi OECD-felmérés is arra utal, hogy a fejlett világ országai, részben demográfiai okokból, a nem túl távoli jövőben igazán komoly létszámhiánnyal fognak küzdeni. És ez ugyanígy igaz a kórházi orvosokra, ápolókra és kórházi gyógyszerészekre – mondta Süle András az InfoRádióban.

A hivatásterületünk képviselőinek egyszerre kell társadalmi párbeszédet folytatni, népszerűsíteni a szélesebb közvélemény számára a hivatásterületünket, és megmutatni azt, hogy mennyire fontos, hogy minél többen tudjunk dolgozni a gyógyszeres terápiák megfelelőségéért. Úgy érzem, van teendőjük a gyógyszerészképző helyeknek, ami Magyarországon a négy orvosegyetem, azzal kapcsolatban, hogy bővítsék a kapacitásaikat a lehetőségekhez mérten. Másként nem lesz elég szakember a növekvő feladatokhoz – tette hozzá a szakember, hangsúlyozva: ez nem csak Magyarországon jelent problémát. Európa-szerte csökken a gyógyszerészek létszáma.

Ez egy nagyon fontos trendforduló: a korábbi években inkább lassú növekedés, vagy esetleg stagnálás volt, de az elmúlt két évben csökkenésnek indult a praktizáló gyógyszerészek száma Európa-szerte.

Magyarországon ezt még egyelőre nem érzékeljük. Nálunk még a nagyon lassú bővülés fázisa működik, úgyhogy itthon még egy kicsit kedvezőbb is a helyzet jelenleg, mint az Unió teljes területén, de erőteljes aggodalmaim vannak abban a tekintetben, hogy mi is oda fogunk érni, amikor ez a trend megfordul, és nem is nagyon soká – hangsúlyozta Süle András, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Kórházi Klinikai Területi Szervezetének elnöke az InfoRádióban, aki ugyanakkor biztatónak nevezte, hogy a szakmai érdekképviseleteknek köszönhetően a kórházban dolgozó gyógyszerészek ugyanabba a kategóriába kerültek, amelybe a kórházi orvosok is.

Kezdőlap    Belföld    Egész Európában fogynak a gyógyszerészek

Csatatér: öt „országos" versenyző indul, de három erős jelölt között dőlhet el a győzelem a budapesti 12-es választókörzetben

Csatatér: öt „országos” versenyző indul, de három erős jelölt között dőlhet el a győzelem a budapesti 12-es választókörzetben
Az országgyűlési választásokon nagy verseny várható az Újpestet és részben Angyalföldet is magában foglaló budapesti 12. választókerületben. Fidesz–Tisza–DK versenyre lehet számítani az egyéni helyért, de a Mi Hazánk és a Kutyapárt is fajsúlyos jelöltet indít.
 

Megjött a friss uniós fejlettségi rangsor - nincs okunk az örömre

Megjött a friss uniós fejlettségi rangsor - nincs okunk az örömre

2025-ben Magyarország az Európai Unió fejlettségi szintjének 76%-án állt - derül ki az Eurostat ma megjelent előzetes adataiból. A mutatónk az elmúlt 5 évben gyakorlatilag nem változott, és bár tavaly további pozíciót nem vesztettünk, a hozzánk hasonló fejlettségű országokhoz képest továbbra is relatív alulteljesítők vagyunk. Az uniós rangsorban mögöttünk a gyorsan felzárkózó Bulgária, a mélyrepülését befejező Görögország, Lettország és az újra közelítő Szlovákia található. Eközben Lengyelország befogta Portugáliát, Szlovénia és Csehország pedig továbbra is hozza spanyol fejlettségi mutatót.

Jönnek a tavaszi áramszünetek Magyarországon: ezt minden itt lakónak tudnia kell - pontos dátumok!

Jönnek a tavaszi áramszünetek Magyarországon: ezt minden itt lakónak tudnia kell - pontos dátumok!

A vállalatcsoport hetek óta a fejlesztések átütemezésén dolgozik, és csak az oktatási intézményeket érintő, valamint a sürgős és halaszthatatlan munkákat végzi el.

Trump's 15-point plan passed to Tehran as Iran says US is 'negotiating with itself'

Trump's 15-point plan passed to Tehran as Iran says US is 'negotiating with itself'

Iran has received the plan according to reports from Pakistan, which is acting as an intermediary. An Israeli minister tells the BBC that Iran is "probably" unlikely to agree to it.

2026. március 25. 12:35
Vajda Zoltán visszalépett a választásoktól egyéni körzetében
2026. március 25. 12:24
Ütközés után kisiklott egy villamos Budapesten
