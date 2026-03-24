2026. március 24. kedd Gábor, Karina
Modern empty temporary intensive care emergency room is ready to receive patients with coronavirus infection.
Nyitókép: Akiromaru/Getty Images

Kórházi adósságrendezés: határt húzott a kormány az újabb kifizetésekhez

Infostart

A járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók gazdálkodását segítő további intézkedésekről hozott rendeletet a kormány.

Megjelent a Magyar Közlöny hétfői számában egy rendelet, amely az egészségügyi szolgáltatók tartozásainak rendezését teszi lehetővé. A cél, hogy „a magyar emberek minél magasabb szintű egészségügyi ellátásban részesüljenek, és az egészségügyi ellátás még kiegyensúlyozottabban működjön”.

A 24.hu azt írja, március 24-étől, vezetik be a fenntartók „tolerálható adósságát”, ami az állami, önkormányzati vagy egyházi tulajdonban lévő egészségügyi szolgáltatók számára meghatározott összegét jelenti. A működési támogatások összegeit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) állapítja meg, és a honlapján tesz közzé, illetve utalványozza az egészségügyi szolgáltatóknak.

A működési támogatás akkor jár,

  • ha az egészségügyi szolgáltató számára tolerálható adósságmérték nem került előírásra, a 2025. december 31-én fennálló, még ki nem fizetett lejárt tartozásállomány.
  • ha a fenntartói tolerálható adósság mértékét a fenntartóhoz tartozó egészségügyi szolgáltatók lejárt tartozásállományának együttes összege 2025. december 31-én nem haladta meg, az ehhez a fenntartóhoz tartozó egészségügyi szolgáltatók teljes, még 2025. december 31-én fennálló lejárt tartozásállománya.
  • ha a lejárt tartozásállomány mértéke meghaladta a tolerálható adósság mértékét, a tolerálható adósság figyelembevételével történik.

15 és fél milliárd forint az adósságok rendezésére

Az egészségügyi szolgáltatók az összeget

  • a 2026. február 28-án 60 napon túl lejárt szállítói és egyéb tartozások,
  • a 2026. február 28-án 31–60 napon belül lejárt szállítói és egyéb tartozások,
  • a 2026. február 28-án 30 napon belül lejárt szállítói és egyéb tartozások,
  • a további szállítói és egyéb tartozások

kiegyenlítésére használhatják fel április 30-áig, kizárólag ebben a sorrendben. A működési támogatás nem használható fel intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre, a szolgáltató fenntartóval szembeni tartozásaira. A NEAK a működési támogatást március 31-ig utalványozza, a jogszerű felhasználást augusztus 31-ig ellenőrzik.

A kórházak, rendelőintézetek adósságaira 15,5 milliárd forintot szánnak – ez derül ki abból a kormányhatározatból, amely azonnali hatállyal ennyivel emelte meg az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás idei előirányzatát.

A kórházi tartozásállomány idei rendezése nem egyszeri beavatkozásként valósul meg, hanem két ütemben. Az első körben 80 milliárd forint jutott el az intézményekhez január végén, illetve február elején, és ezt a forrást a kórházak a lejárt szállítói tartozások csökkentésére fordították.​ A második ütemet a mostani rendelet teszi lehetővé, amely tehát további 15,5 milliárd forinttal segíti a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatókat.

A választásig hátralévő időre sorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait a napi ügyek mellett külpolitikai és gazdasági elképzeléseikről is kérdezzük. A Fidesz-KDNP, a DK és a Mi Hazánk elfogadta a meghívást. A Tisza Párt nem kívánt élni a lehetőséggel. Varju László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltje és képviselője pártja gazdasági elképzeléseiről beszélt az Aréna című műsorban.
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Emelkedett az olajár, estek a tőzsdék

Hétfőn Donald Trump 5 napos határidejének hatására nagy és gyors fordulatot láthattunk a piacokon. A jó hangulat Ázsiában is kitartott, Európában azonban a pluszos nyitás után gyorsan elfogyott a lendület, és Amerikában is esést láthattunk. Gazdasági események szempontjából az iráni események mellett idehaza az MNB kamatdöntésére volt még érdemes figyelni, amely nem hozott nagyobb piaci mozgásokat.

Súlyos figyelmeztetés a filléres ruhákról: teherautónyi ruha landol másodpercenként a szemétben

A Greenpeace UK egy Instagram posztban osztotta meg nézeteit arról, hogy a legnépszerűbb, ultraolcsó divatmárkák, többek között a Shein, milyen komoly környezeti terhelést okoznak.

Trump says negotiations to end war happening 'right now' and Iran is 'talking sense'

His comments come a day after Iranian officials denied any contact with the US had taken place, calling claims of talks "fake news".

2026. március 24. 19:25
Orbán Viktor a tiszásokat is megszólította Nagykanizsán
2026. március 24. 17:45
Hajtóvadászat indult Németországban
