Kórházi adósságrendezés: határt húzott a kormány az újabb kifizetésekhez

Megjelent a Magyar Közlöny hétfői számában egy rendelet, amely az egészségügyi szolgáltatók tartozásainak rendezését teszi lehetővé. A cél, hogy „a magyar emberek minél magasabb szintű egészségügyi ellátásban részesüljenek, és az egészségügyi ellátás még kiegyensúlyozottabban működjön”.

A 24.hu azt írja, március 24-étől, vezetik be a fenntartók „tolerálható adósságát”, ami az állami, önkormányzati vagy egyházi tulajdonban lévő egészségügyi szolgáltatók számára meghatározott összegét jelenti. A működési támogatások összegeit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) állapítja meg, és a honlapján tesz közzé, illetve utalványozza az egészségügyi szolgáltatóknak.

A működési támogatás akkor jár,

ha az egészségügyi szolgáltató számára tolerálható adósságmérték nem került előírásra, a 2025. december 31-én fennálló, még ki nem fizetett lejárt tartozásállomány.

ha a fenntartói tolerálható adósság mértékét a fenntartóhoz tartozó egészségügyi szolgáltatók lejárt tartozásállományának együttes összege 2025. december 31-én nem haladta meg, az ehhez a fenntartóhoz tartozó egészségügyi szolgáltatók teljes, még 2025. december 31-én fennálló lejárt tartozásállománya.

ha a lejárt tartozásállomány mértéke meghaladta a tolerálható adósság mértékét, a tolerálható adósság figyelembevételével történik.

15 és fél milliárd forint az adósságok rendezésére

Az egészségügyi szolgáltatók az összeget

a 2026. február 28-án 60 napon túl lejárt szállítói és egyéb tartozások,

a 2026. február 28-án 31–60 napon belül lejárt szállítói és egyéb tartozások,

a 2026. február 28-án 30 napon belül lejárt szállítói és egyéb tartozások,

a további szállítói és egyéb tartozások

kiegyenlítésére használhatják fel április 30-áig, kizárólag ebben a sorrendben. A működési támogatás nem használható fel intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre, a szolgáltató fenntartóval szembeni tartozásaira. A NEAK a működési támogatást március 31-ig utalványozza, a jogszerű felhasználást augusztus 31-ig ellenőrzik.

A kórházak, rendelőintézetek adósságaira 15,5 milliárd forintot szánnak – ez derül ki abból a kormányhatározatból, amely azonnali hatállyal ennyivel emelte meg az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás idei előirányzatát.

A kórházi tartozásállomány idei rendezése nem egyszeri beavatkozásként valósul meg, hanem két ütemben. Az első körben 80 milliárd forint jutott el az intézményekhez január végén, illetve február elején, és ezt a forrást a kórházak a lejárt szállítói tartozások csökkentésére fordították.​ A második ütemet a mostani rendelet teszi lehetővé, amely tehát további 15,5 milliárd forinttal segíti a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatókat.