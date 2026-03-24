2026. március 24. kedd Gábor, Karina
A német rendőrség razziákat tartott a berlini gyújtogatás ügyében
Nyitókép: X / Nexta

Hajtóvadászat indult Németországban

Infostart / MTI

A német rendőrség házkutatásokat hajtott végre Berlinben és több tartományban a berlini technológiai park áramellátását érő szélsőbaloldali támadással összefüggésben – közölte a berlini főügyészség.

Az ügyben négy - 28 és 36 év közötti - gyanúsított ellen folyik nyomozás, akiket államellenes szabotázzsal vádolnak. A dpa német hírügynökség értesülése szerint két férfiről és két nőről van szó, akik a gyanú szerint tavaly szeptember 9-én felgyújtottak két villanyoszlopot nagyszabású áramkimaradást okozva. Az érintetteket ugyanakkor nem vették őrizetbe, mert az a hatóságok szerint ezt csak a legmagasabb fokú gyanú és megfelelő bizonyítékok esetén lehet megtenni.

A berlini főügyészség szóvivője közölte, hogy a rendőrség a tavaly szeptemberi, Adlershof közelében történt gyújtogatás ügyében folytat nyomozást, ennek részeként tartották a mostani házkutatásokat is. A támadás során több tízezer ember maradt áram nélkül, és több millió eurós kár keletkezett.

Kedd reggel a rendőrök 17 helyszínen - Berlinben, valamint Brandenburg, Hamburg és Észak-Rajna-Vesztfália tartományban - kutattak át lakásokat és egyéb ingatlanokat. Az akcióban mintegy 500 rendőr vett részt. Több berlini lakóház előtt maszkos rendőrök álltak, a Wedding negyedben pedig nyomkereső kutyával is átvizsgáltak egy épületet. A rendőrök földszinti helyiségeket és irodákat kutatták át, és laptopokat foglaltak le. Iris Spranger, Berlin belügyi szenátora hangsúlyozta: a hatóságok minden nyomot alaposan kivizsgálnak.

Hozzátette, hogy a kritikus infrastruktúra elleni támadás a város egészének biztonságát érinti, és ezt nem fogják eltűrni.

Az Adlershof negyedében levő technológiai park áramellátását ért támadás során az elkövetők felgyújtottak egy kábelhidat a Teltow-csatornánál. A támadás miatt 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben ment el az áram, és a szolgáltatást csak öt nap múlva tudták az egész városban helyreállítani.

Elkövetőként az úgynevezett Vulkán csoport, egy baloldali szélsőséges szervezet jelentkezett egy levélben, amely az "Elvágni a hatalmon lévők energiaszolgáltatását" címet viselte.

Csatatér: megőrizné a budapesti 15-ös körzetet a Fidesz, a Tisza, a DK és a Kutyapárt is ellenfél

Csatatér: megőrizné a budapesti 15-ös körzetet a Fidesz, a Tisza, a DK és a Kutyapárt is ellenfél
Budapest legkeletibb, 15-ös választókörzetében volt a legszorosabb a verseny 2022-ben – és ez volt az egyetlen egyéni körzet, ahol a Fidesz akkor nyerni tudott a fővárosban. A kormánypártok ugyanazt a jelöltet, Dunai Mónikát indítják, miközben a Tisza jelöltje, Porcher Richárd eredményét a DK-s Gy. Németh Erzsébet és 2022-höz hasonlóan újrainduló kutyapárti Szin Richárd is befolyásolhatja – így izgalmasnak ígérkezik a verseny.
Varga Mihály az új alapkamatdöntésről: az iráni háború miatt óvatosság és bizonytalanság ébredt

Varga Mihály az új alapkamatdöntésről: az iráni háború miatt óvatosság és bizonytalanság ébredt

A döntést indokló tájékoztatón a jegybankelnök elmondta, a tanács áttekintette a makrogazdasági és pénzügyi folyamatokat. Említése szerint a környezet bizonytalanságát az iráni háború és a pénzügyi stabilitás megingása okozza, de az iráni válsághoz hasonló hatás volt látható már 2022-ben is. Az energiaszükséglet miatt devizalikviditási igény biztosításáról is döntött a Monetáris Tanács. Itt a frissített inflációs és GDP-előrejelzés.
 

Csökkentés után ezúttal maradt az alapkamat, döntött a Monetáris Tanács

Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Kedden is folytatódnak az amerikai és izraeli támadások Irán (és Libanon) ellen, miközben Irán is folytatja csapásait az öbölállamok és Izrael ellen. Tel-Aviv központjában egy 100 kg-nyi robbanóanyagot szállító rakéta csapódott be, hatan könnyebben megsérültek, több épületben is hatalmas károk keletkeztek. Kedden kinevezték Irán új biztonsági vezetőjét, miután egy hete egy légicsapásban életét vesztette Ali Laridzsáni: az új főnök, Mohammad Bagher Zolghadr korábban az iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnoka volt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.

Tarr Béla filmjéről áradozott a Tarantino-filmek Oscar-díjas sztárja - spoiler: nem a Sátántangó az!

Tarr Béla filmjéről áradozott a Tarantino-filmek Oscar-díjas sztárja - spoiler: nem a Sátántangó az!

A kétszeres Oscar-díjas Christoph Waltz a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozott Tarr Béláról.

'I want to blink and it be over,' Iranian woman tells BBC as Israel and Iran exchange strikes

'I want to blink and it be over,' Iranian woman tells BBC as Israel and Iran exchange strikes

Meanwhile, Bahrain says an Iranian missile has hit a military base in the west of the country - a senior Gulf official calls it a "dangerous escalation".

