Hajtóvadászat indult Németországban

Az ügyben négy - 28 és 36 év közötti - gyanúsított ellen folyik nyomozás, akiket államellenes szabotázzsal vádolnak. A dpa német hírügynökség értesülése szerint két férfiről és két nőről van szó, akik a gyanú szerint tavaly szeptember 9-én felgyújtottak két villanyoszlopot nagyszabású áramkimaradást okozva. Az érintetteket ugyanakkor nem vették őrizetbe, mert az a hatóságok szerint ezt csak a legmagasabb fokú gyanú és megfelelő bizonyítékok esetén lehet megtenni.

A berlini főügyészség szóvivője közölte, hogy a rendőrség a tavaly szeptemberi, Adlershof közelében történt gyújtogatás ügyében folytat nyomozást, ennek részeként tartották a mostani házkutatásokat is. A támadás során több tízezer ember maradt áram nélkül, és több millió eurós kár keletkezett.

?? Following an arson attack that left 50,000 without electricity in Berlin last September, investigators have launched raids across Germany this morning.



Raids have focused on the country's left-wing scene and radicals already known to police.



Kedd reggel a rendőrök 17 helyszínen - Berlinben, valamint Brandenburg, Hamburg és Észak-Rajna-Vesztfália tartományban - kutattak át lakásokat és egyéb ingatlanokat. Az akcióban mintegy 500 rendőr vett részt. Több berlini lakóház előtt maszkos rendőrök álltak, a Wedding negyedben pedig nyomkereső kutyával is átvizsgáltak egy épületet. A rendőrök földszinti helyiségeket és irodákat kutatták át, és laptopokat foglaltak le. Iris Spranger, Berlin belügyi szenátora hangsúlyozta: a hatóságok minden nyomot alaposan kivizsgálnak.

Hozzátette, hogy a kritikus infrastruktúra elleni támadás a város egészének biztonságát érinti, és ezt nem fogják eltűrni.

Az Adlershof negyedében levő technológiai park áramellátását ért támadás során az elkövetők felgyújtottak egy kábelhidat a Teltow-csatornánál. A támadás miatt 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben ment el az áram, és a szolgáltatást csak öt nap múlva tudták az egész városban helyreállítani.

Elkövetőként az úgynevezett Vulkán csoport, egy baloldali szélsőséges szervezet jelentkezett egy levélben, amely az "Elvágni a hatalmon lévők energiaszolgáltatását" címet viselte.