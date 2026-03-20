Mesterterv: Orbán Viktor nem hátrált meg, Magyar Péter okkal ideges

A hazai és nemzetközi politika frontvonala egyszerre feszül egymásnak: Brüsszelben kiéleződött a vita az Ukrajnának szánt hitelről és az energiaellátásról, miközben a magyar vétó komoly diplomáciai hullámokat vetett.

Egyre nagyobb a nyomás a kormányon, miközben egyes uniós szereplők már nyíltan a hazai politikai változás lehetőségével számolnak. Előtérbe kerültek a Tisza Párt energiapolitikai tervei is – kérdés, hogy ez tudatos stratégia vagy kockázatos előre menekülés?

Itthon látványos erőpróbává vált a Békemenet és a Tisza megmozdulása, ahol nemcsak a tömeg nagysága, hanem az üzenetek is élesen ütköztek. Orbán Viktor országjárása új szakaszba lépett, a nyílt utcai fórumokkal felpörgött a mozgósítás. A kampány egyre inkább képi és számháborúvá alakul, ahol minden fotó politikai jelentést kap. Közben a Tisza jelöltjei körüli botrányok is erősítik a feszültséget.

A tét egyre nagyobb, a tempó gyorsul – a kérdés már csak az, ki tudja jobban kihasználni az utolsó napokat, és merre billen az egyensúly a finisben.