Német-angol csata a Boszporusz közelében

A Freiburg még soha nem nyert jelentős trófeát, a legjobb Európa-liga-teljesítménye az idei szezon előtt a 2022–2023-as és a 2023–2024-es szezonban a nyolcaddöntőbe jutás volt.

A német csapat a ligaszakaszban a hetedik helyen végzett, egyetlen vereségét az utolsó fordulóban, a Lille-ben szenvedte el. Kiemelkedően teljesített a védelme, a ligaszakaszban csupán a Viktoria Plzen kapott kevesebb gólt. Igaz, az egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jutott csapatok közül a legkevesebb gólt szerezte.

Ez változott a kieséses szakaszban, ahol hat meccséből négyben három vagy még több gólt szerzett, olyan ellenfelekkel szemben, mint a Genk, a Celta Vigo és a Braga.

Julian Schuster csapatának tagjai közül kiemelkedően játszott Vincenzo Grifo (már Sallai Rolandnak is klubtársa volt a Freiburgnál) a kapus Noah Atubolu és a tehetséges, 20 éves középpályás, Johan Manzambi.

Az Aston Villa 1982-ben megnyerte a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, de azóta nem jutott európai trófea közelébe, egészen Unai Emery érkezéséig.

A birminghami klub 2023–2024-ben elődöntős volt a Konferencia-ligában, 2024–2025-ben pedig a legjobb nyolc között a PSG búcsúztatta a Bajnokok Ligájában.

A mostani idényben második lett az Európa-liga alapszakaszában, egyetlen vereségét a holland Go Ahead Eaglestől szenvedte el, a harmadik fordulóban.

Az egyenes kieséses szakaszban nehezebb utat járt be, mint a Freiburg, a Lille, a Bologna és a Nottingham Forest ellen jutott tovább.

Unai Emery, az Európa-liga történetének legsikeresebb edzője a Sevillával háromszor, a Villarreallal egyszer megnyerte a trófeát, az Arsenallal döntőig jutott.

Várható kezdőcsapatok. Freiburg: Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Treu – Eggestein, Höfler – Beste, Manzambi, Grifo – Matanović. Aston Villa: Martínez – Cash, Konsa, Pau Torres, Digne – Onana, Tielemans – McGinn, Rogers, Buendía – Watkins.