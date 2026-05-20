2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Nyitókép: Pixabay

Német-angol csata a Boszporusz közelében

Infostart

Ma este Isztambulban eldől, melyik csapat nyeri az Európa-liga 2025–2026-os kiírását. A döntőbe az Aston Villa és a Freiburg került.

A Freiburg még soha nem nyert jelentős trófeát, a legjobb Európa-liga-teljesítménye az idei szezon előtt a 2022–2023-as és a 2023–2024-es szezonban a nyolcaddöntőbe jutás volt.

A német csapat a ligaszakaszban a hetedik helyen végzett, egyetlen vereségét az utolsó fordulóban, a Lille-ben szenvedte el. Kiemelkedően teljesített a védelme, a ligaszakaszban csupán a Viktoria Plzen kapott kevesebb gólt. Igaz, az egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jutott csapatok közül a legkevesebb gólt szerezte.

Ez változott a kieséses szakaszban, ahol hat meccséből négyben három vagy még több gólt szerzett, olyan ellenfelekkel szemben, mint a Genk, a Celta Vigo és a Braga.

Julian Schuster csapatának tagjai közül kiemelkedően játszott Vincenzo Grifo (már Sallai Rolandnak is klubtársa volt a Freiburgnál) a kapus Noah Atubolu és a tehetséges, 20 éves középpályás, Johan Manzambi.

Az Aston Villa 1982-ben megnyerte a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, de azóta nem jutott európai trófea közelébe, egészen Unai Emery érkezéséig.

A birminghami klub 2023–2024-ben elődöntős volt a Konferencia-ligában, 2024–2025-ben pedig a legjobb nyolc között a PSG búcsúztatta a Bajnokok Ligájában.

A mostani idényben második lett az Európa-liga alapszakaszában, egyetlen vereségét a holland Go Ahead Eaglestől szenvedte el, a harmadik fordulóban.

Az egyenes kieséses szakaszban nehezebb utat járt be, mint a Freiburg, a Lille, a Bologna és a Nottingham Forest ellen jutott tovább.

Unai Emery, az Európa-liga történetének legsikeresebb edzője a Sevillával háromszor, a Villarreallal egyszer megnyerte a trófeát, az Arsenallal döntőig jutott.

Várható kezdőcsapatok. Freiburg: Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Treu – Eggestein, Höfler – Beste, Manzambi, Grifo – Matanović. Aston Villa: Martínez – Cash, Konsa, Pau Torres, Digne – Onana, Tielemans – McGinn, Rogers, Buendía – Watkins.

Elemző: az szja-kedvezmények lökték meg a béremelkedés ütemét tavasszal

A nettó 546 ezer forintos átlagbérnél az ország harmada keres jobban, a magyarok kétharmada rosszabbul. Erre is felhívta a figyelmet a KSH legfrissebb keresetadatai mentén Hornyák József, a Portfolio elemzője, aki szerint ezért érdemes figyelni a medián bért is: az nettó 432 ezer forint, ennél a magyarok fele keres többet, a fele kevesebbet. Az éves növekmény kulcsa az adókedvezmény volt.
 

Donald Tusk az orosz energiafüggőségről is beszélt Magyar Péterrel a lengyelországi tárgyalásokon

Magyar Péter „barátok között van" – ezzel indította a két miniszterelnök közös sajtótájékoztatóját Donald Tusk. A lengyel kormányfő jelezte: örömmel vennék, ha a következő visegrádi csúcstalálkozót Budapesten szerveznék meg. Tusk szerint Lengyelország kész együttműködni Magyarországgal, akár közös beruházásokon keresztül is, hogy a térség országai csökkenteni tudják orosz energiafüggőségüket.
 

Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán

Ukrán drónokat fogtak el Lettország légterében, légi riadót fújtak, miután a balti államon keresztül próbálta Kijev Moszkvát támadni. Az orosz csapatok elkezdték igencsak szorongatni Kosztyantynivkát: egyes ukrán térképek szerint a déli, délkeleti városrész külső területében már oroszok vannak. Hasonló helyzet kezd el kialakulni Liman térségében is. Közben Zaporizzsján csökken a nyomás: Sztyepnohirszk térségében állítólag kisebb ukrán ellenoffenzíva zajlik. A nap folyamán az új magyar kormány tárgyalásokat kezdett Ukrajnával a két ország kapcsolatainak javításáról. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Hatalmas fordulás jöhet az ukrajnai háborúban: olyan találkozót készítenek elő Moszkvába, amilyen még nem volt

Az unió azt mérlegeli, hogy egy ismert korábbi európai vezetőt küldene tárgyalni Oroszországgal az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Xi basks in spotlight as he hosts Putin days after Trump

Two presidential visits days apart is how Xi Jinping wants the world to see him: talking to everyone, tied to no-one.

2026. május 20. 11:42
Aranyérmes Arteta Arsenalja – analízis
2026. május 20. 09:58
Majoross Gergely: nem egy meccsért jöttünk, minél többször akarunk játszani a legjobbak ellen
