2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Megbilincselt gyanúsított, rendőrségi fotó.
Nyitókép: Police.hu

Letartóztatták a negyedik emeleti lakásból kizuhant lány barátját

Infostart / MTI

Emberölés gyanúja miatt letartóztatta a Pécsi Járásbíróság azt a férfit, akinek barátnője kizuhant egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd ennek következtében meghalt - közölte a Pécsi Törvényszék szerdán az MTI-vel.

A bíróság közleményében azt írta, hogy a nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított együtt élt a kiskorú sértett lánnyal egy lakásban, ahol több napon keresztül fogyasztották a kristály elnevezésű kábítószert, illetve a Frontin nevű szorongásgátló, nyugtató hatású tablettát.

E szerek hatása alatt dulakodás alakult ki közöttük hétfőn, a megütött lány pedig a további bántalmazások elől a negyedik emeleti lakás erkélyére menekült, majd onnan kizuhant. A sértett az orvosi ellátás ellenére a többszörös sérüléseinek hatására kialakult sokk miatt életét veszítette.

A büntetett előéletű gyanúsított letartóztatását egy hónapra rendelte el a törvényszék, amelyet az ügyész tudomásul vett, de a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be, így a határozat nem végleges.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn közölte, hogy emberölés miatt indítottak eljárást, miután kiesett egy negyedik emeleti lakásból, majd kórházba szállítását követően meghalt egy 17 éves lány Szentlőrincen. A rendőrség már hétfőn őrizetbe vette a lány barátját.

Bauer Bence: összeomlóban a német kormánypártok támogatottsága, válságot hozhat a polgári juttatás rendszere

Akár előre hozott választásokat is eredményezhet Németországban, ha nem módosítják az úgynevezett polgári juttatás (Bürgergeld) rendszerét. A növekvő szociális kiadások ugyanis már szinte fenntarthatatlan módon terhelik meg a német költségvetést. A CDU/CSU–SPD kormánykoalíció támogatottsága soha nem látott mélységben, már csak 34 százalékon áll, miközben az AfD közel a 30 százalékhoz.
Magyar Péter „kívül akar maradni a lengyel belpolitikai vitákon”

A kétoldalú, ezen belül a gazdasági kapcsolatokról, Magyarország orosz gáztól való függetlenedésének támogatásáról, a kelet-közép-európai régió biztonságáról és a régiós együttműködési formák elmélyítéséről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök szerdán Karol Nawrocki lengyel elnökkel – tájékoztatta Marcin Przydacz, az államfői hivatal vezetője a Polsat News internetes híroldalt.
 

Felpattantak a tőzsdék, beindultak a tech papírok az Nvidia jelentése előtt

Ma reggel esést láttunk az ázsiai piacokon, ezt követően pedig Európában is gyengébb hangulatban indult a nap, a déli órákra azonban megérkezett egy kisebb felpattanás, majd délutánra egyre nagyobb emelkedés alakult ki. Az amerikai tőzsdéken is jó a hangulat, különösen az elmúlt napokban gyengélkedő technológiai részvényeket veszik a befektetők. Piacmozgató események szempontjából az iráni eseményekre, illetve az esti piaczárást követően az Nvidia gyorsjelentésére ajánlott ma különösen figyelni.

Mennie kellett a ritmikus gimnasztikázók szövetségi vezetőjének: ezért mondott le Deutsch-Lazsányi Erika

Lemondott a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség (MRGSZ) Technikai Bizottságának elnöki posztjáról Deutsch-Lazsányi Erika, akit verbális és fizikai bántalmazásokkal hoztak összefüggésbe.

Xi basks in spotlight as he hosts Putin days after Trump

Two presidential visits days apart is how Xi Jinping wants the world to see him: talking to everyone, tied to no-one.

