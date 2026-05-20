Úgy pörgette a szél az óriáskerék gondoláit, mintha papírból lennének – videó

Egy irányíthatatlanná váló óriáskerék borzolta a kedélyeket Üzbegisztánban, a Karakalpaksztán régióban történt esetről videó is készült – írja a Kosmo beszámolója nyomán a 24.hu.

A videón látszik, ahogy a széllökések össze-vissza forgatják az óriáskerék gondoláit. Az eset május 17-én történt, amikor szokatlanul erős szél söpört végig az ország nyugati részein.

Egyelőre nem tudni, hogy voltak-e emberek az óriáskerék fülkéiben, mindenesetre a közösségi médiában a kommentmezőben sokan viccelődtek azzal, hogy ez egy újonnan bevezetett extrém attrakció lehetett.