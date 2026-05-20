Figyelem: most vásároljon még be állampapírból

Nagyon fontos átalakítások jönnek a magyar állampapírok piacán, hasonlóan nagy jelentőségű kamatváltoztatásra 2025 októberében volt példa. Lényegében az összes fix kamatozású lakossági állampapírnak csökkenti a kamatát az Államadósságkezelő Központ. Befektetőként sír az ember szeme, adófizetőként pedig nevet – fogalmazott Süle-Szigeti Ambrus, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Elmondta, hogy „egészen páratlan” teljesítményt produkál a magyar kötvénypiac az utóbbi hetekben, a kormányváltás, illetve az azt követő gazdaságpolitikai intézkedések hatására nagyon optimisták lettek a befektetők. Ha pedig az intézményi papíroknak csökken a hozamszintje, akkor logikus, hogy ehhez igazodjanak a lakossági állampapírok is, hiszen az állam szempontjából fölösleges nagy kamatot fizetni a lakossági papírokra ilyen esetben.

A jelenlegi fix kamatozású papírok csütörtök 15:59-ig elérhetőek

– hívta fel a figyelmet az elemző.

Ezután az időpont után ugyanis már a pénteki értéknap érvényes. Emlékeztetett, hogy jelenleg a fix kamatozású papírok kamata a legmagasabb, 7 százalékos is van köztük, azonban vannak változó kamatozású papírok is hasonló kamatszinten. A Bónusz Magyar Állampapír például a diszkont kincstárjegyhozamokhoz igazodik, ott jelenleg 6,88 százalékos éves kamattal indul a befektetés.

Nincsen nagy különbség a Magyar Állampapír Plusz és a Fix Magyar Állampapír között, „nagyon hasonló megtérülést” produkálnak különböző időtávokon, körülbelül évi 7 százalékos hozamra lehet számítani. Így például 1 millió forintból nagyságrendileg 1 millió 400 ezer forint lehet az ötödik év végére. Viszont hamarabb is ki lehet szállni, a Magyar Állampapír Plusz esetében ez ráadásul bizonyos időközönként ingyenes. Évente egy alkalommal a kamatfizetést követő 5 munkanapon belül teljesen ingyenesen ki lehet szállni, tehát nem kell elszenvedni az egyébként megszokott 1-2 százalékos visszavásárlási árfolyamveszteséget sem – tette hozzá Süle-Szigeti Ambrus.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.