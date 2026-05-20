2026. május 20. szerda
Hungarian forint, A woman holds a file with money in her hand, Financial and budget concept
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

Figyelem: most vásároljon még be állampapírból

Infostart / InfoRádió

Hamarosan jelentősen csökkentenek a kamatokon, alig maradt már valami idő.

Nagyon fontos átalakítások jönnek a magyar állampapírok piacán, hasonlóan nagy jelentőségű kamatváltoztatásra 2025 októberében volt példa. Lényegében az összes fix kamatozású lakossági állampapírnak csökkenti a kamatát az Államadósságkezelő Központ. Befektetőként sír az ember szeme, adófizetőként pedig nevet – fogalmazott Süle-Szigeti Ambrus, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Elmondta, hogy „egészen páratlan” teljesítményt produkál a magyar kötvénypiac az utóbbi hetekben, a kormányváltás, illetve az azt követő gazdaságpolitikai intézkedések hatására nagyon optimisták lettek a befektetők. Ha pedig az intézményi papíroknak csökken a hozamszintje, akkor logikus, hogy ehhez igazodjanak a lakossági állampapírok is, hiszen az állam szempontjából fölösleges nagy kamatot fizetni a lakossági papírokra ilyen esetben.

A jelenlegi fix kamatozású papírok csütörtök 15:59-ig elérhetőek

– hívta fel a figyelmet az elemző.

Ezután az időpont után ugyanis már a pénteki értéknap érvényes. Emlékeztetett, hogy jelenleg a fix kamatozású papírok kamata a legmagasabb, 7 százalékos is van köztük, azonban vannak változó kamatozású papírok is hasonló kamatszinten. A Bónusz Magyar Állampapír például a diszkont kincstárjegyhozamokhoz igazodik, ott jelenleg 6,88 százalékos éves kamattal indul a befektetés.

Nincsen nagy különbség a Magyar Állampapír Plusz és a Fix Magyar Állampapír között, „nagyon hasonló megtérülést” produkálnak különböző időtávokon, körülbelül évi 7 százalékos hozamra lehet számítani. Így például 1 millió forintból nagyságrendileg 1 millió 400 ezer forint lehet az ötödik év végére. Viszont hamarabb is ki lehet szállni, a Magyar Állampapír Plusz esetében ez ráadásul bizonyos időközönként ingyenes. Évente egy alkalommal a kamatfizetést követő 5 munkanapon belül teljesen ingyenesen ki lehet szállni, tehát nem kell elszenvedni az egyébként megszokott 1-2 százalékos visszavásárlási árfolyamveszteséget sem – tette hozzá Süle-Szigeti Ambrus.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

A BL-döntő a budapesti reptérnek is óriási kihívás lesz, de felkészültek – fontos tudnivalók

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felkészült a jövő szombati labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőre, amelynek Budapest a házigazdája. Jövő pénteken, szombaton és vasárnap az 1-es terminál fogadja majd a Londonba induló és onnan érkező Wizzair-járatok többségét – számolt be az InfoRádióban Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese.
 

Elemző: az szja-kedvezmények lökték meg a béremelkedés ütemét tavasszal

A nettó 546 ezer forintos átlagbérnél az ország harmada keres jobban, a magyarok kétharmada rosszabbul. Erre is felhívta a figyelmet a KSH legfrissebb keresetadatai mentén Hornyák József, a Portfolio elemzője, aki szerint ezért érdemes figyelni a medián bért is: az nettó 432 ezer forint, ennél a magyarok fele keres többet, a fele kevesebbet. Az éves növekmény kulcsa az adókedvezmény volt.
 

Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek

Magyar Péter miniszterelnök lengyelországi diplomáciai körútjának második napján Donald Tusk lengyel kormányfővel tárgyal, miközben Orbán Anita külügyminiszter Radosław Sikorskival egyeztetett. A nap a lengyel-magyar barátság szimbolikus gesztusával, Henryk Sławik és idősebb Antall József varsói szobrának megkoszorúzásával indult, majd a tárgyalásokon szóba került a visegrádi együttműködés megújítása, a régió európai szerepének erősítése, az orosz energiahordozóktól való függés csökkentése, valamint az uniós források hazahozatalának lengyel példája is. Közben online formában megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések is, amelyek középpontjában a kétoldalú kapcsolatok újraépítése és a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezése áll. A kormányzati lépések legfontosabb szerdai fejleményeit percről percre követjük.

Pánikol Európa legerősebb hatalma, kártyavárként omolhat össze a legnagyobb húzóágazata

Németország exportorientált gazdasága különösen sérülékeny egy olyan világban, ahol a nagyhatalmak egyre inkább protekcionista politikát folytatnak.

Xi basks in spotlight as he hosts Putin days after Trump

Two presidential visits days apart is how Xi Jinping wants the world to see him: talking to everyone, tied to no-one.

