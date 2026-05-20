2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Nyitókép: Unsplash

Bunkerbe vonult Litvánia három közjogi méltósága, riasztást adtak ki

Infostart / MTI

Drónriasztás történt: a főváros alig 30 kilométerre van a fehérorosz határtól.

Dróntámadás veszélye miatt óvóhelyre vonult Litvánia vezetése, a fővárosban és térségében vörös riasztás volt – írja a Portfolio az Ukrinformra hivatkozva.

A vörös riasztást Vilnius megyére az váltotta ki, hogy a balti államokat védő NATO-légirendőrség szerda reggel pilóta nélküli repülőgépeket észleltek a határ mellett.

A főváros térségében légtérzárat is hirdettek, és lezárták Vilnius repterét is.

A lakosságot is fedezékbe vonulásra kérték, Gitanas Nauseda elnököt és stábját, valamint a parlament elnökét és miniszterelnököt is óvóhelyre vitték.

Végül berepülésről nem volt hír, arról sem, hogy az ország területén az észlelt gépek lezuhantak volna.

A riasztás 11.40-kor megszűnt

Az elmúlt hetekben több berepüléses incidens is történt.

Vilnius alig 30 kilométerre van a fehérorosz határtól.

Magyar Péter „barátok között van" – ezzel indította a két miniszterelnök közös sajtótájékoztatóját Donald Tusk. A lengyel kormányfő jelezte: örömmel vennék, ha a következő visegrádi csúcstalálkozót Budapesten szerveznék meg. Tusk szerint Lengyelország kész együttműködni Magyarországgal, akár közös beruházásokon keresztül is, hogy a térség országai csökkenteni tudják orosz energiafüggőségüket.
 

„Sürgetés a pápalátogatásra hivatkozva" – egy interjúban beszélt a kegyelmi ügy körülményeiről Répássy Róbert, Varga Judit volt államtitkára az igazságügyi tárcánál. Elmondta: a tárca nem támogatta a pedofilbotrányban érintett K. Endre kegyelmét, amit az államfő változtatott meg, majd sürgetve aláíratták Varga Judit miniszterrel, aki az ellenjegyzéskor nem biztos, hogy tisztában volt a részletekkel.
 

Rachel Reeves brit pénzügyminiszter egy új, úgynevezett "oligarchafelár" bevezetését fontolgatja. Ennek értelmében a külföldön élő tulajdonosoknak a legdrágább brit ingatlanok után a tervezett ingatlanadón felül további összeget kellene fizetniük - írta a FT.

A dolgozók több mint fele már munkában is használja a mesterséges intelligenciát, miközben az emberek 70%-a nem tudja megkülönböztetni az AI-generált tartalmakat a valóságtól.

Moscow says an "understanding" has been reached on the project. China and Russia have long discussed a pipeline, but construction has stalled for years.

