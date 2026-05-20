Bunkerbe vonult Litvánia három közjogi méltósága, riasztást adtak ki

Dróntámadás veszélye miatt óvóhelyre vonult Litvánia vezetése, a fővárosban és térségében vörös riasztás volt – írja a Portfolio az Ukrinformra hivatkozva.
A vörös riasztást Vilnius megyére az váltotta ki, hogy a balti államokat védő NATO-légirendőrség szerda reggel pilóta nélküli repülőgépeket észleltek a határ mellett.
A főváros térségében légtérzárat is hirdettek, és lezárták Vilnius repterét is.
A lakosságot is fedezékbe vonulásra kérték, Gitanas Nauseda elnököt és stábját, valamint a parlament elnökét és miniszterelnököt is óvóhelyre vitték.
Végül berepülésről nem volt hír, arról sem, hogy az ország területén az észlelt gépek lezuhantak volna.
A riasztás 11.40-kor megszűnt
Az elmúlt hetekben több berepüléses incidens is történt.
Vilnius alig 30 kilométerre van a fehérorosz határtól.