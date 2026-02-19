ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
Kocsisor a sűrű havazásban.
Nyitókép: Pixabay

Nem ette meg a kutya a telet – a katasztrófavédelem figyelmezteti az autósokat a rendkívüli időjárás miatt

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

Az Operatív Törzs felkészülten várja a következő napokat, de a balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy az autósok is készüljenek fel a rendkívüli időjárásra és az esetleges kellemetlenségekre, akadályozó tényezőkre – mondta az InfoRádióban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Az Operatív Törzs már szerdán felhívta a figyelmet, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint ma kezdetben a Dunántúlon, majd délelőtt már Budapesten és az Északi-középhegység térségében is várható havazás, havas eső, helyenként akár ónos eső is. Pénteken és szombaton is hasonló időjárásra kell számítanunk. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban úgy fogalmazott, „nem ette meg a kutya a telet”, így a következő napokban visszatér a hideg, téli idő. A középnyugati országrészben jelenleg is elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben az ónos eső miatt.

Az előrejelzések szerint ma a Dunántúl északi részén és Budapesten 3 centiméter friss hó hullhat, de a fővárostól északra éjfélig akár 8 centiméteres hó is lehet. Mukics Dániel hozzátette: nagyon bizonytalanok az előrejelzések, de

nem lehet kizárni, hogy a nyugati országrészben 10-20 centiméter vagy akár a 20 centimétert meghaladó friss hó is eshet a következő napokban.

Éppen ezért a szóvivő arra kéri az autósokat, hogy kizárólag a téli időjárásra megfelelően felkészített járművel induljanak útnak, vagyis csak téli gumival. Indulás előtt mindenképpen tájékozódni kell a jármű műszaki állapotáról, illetve arról is, hogy megfelelő mennyiségű üzemanyag van-e a tankban.

Ha éjjel ellepte a hó a kocsinkat, Mukics Dániel javaslata szerint nemcsak a szélvédőről, hanem a jármű minden részéről – főleg a tetőről – le kell takarítani a havat, mert ellenkező esetben fékezésnél a tetőn felhalmozódott hó bármikor előrecsúszhat, ellepheti a szélvédőt, és akkor nem fogunk kilátni, ami akár balesethez is vezethet.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hozzátette: az autóval közlekedőknek érdemes figyelniük arra, hogy feltöltött mobiltelefon legyen náluk, mert akkor baj esetén azonnal tudnak segítséget kérni – akár velük történt valami, akár abban az esetben, ha bajba jutott embert vagy sérült járművet látnak. Havas időben érdemes némi élelmiszert, egy-két palack ásványvizet, kabátot, takarót bekészíteni az autóba.

Mukics Dániel azt javasolja mindenikek, hogy indulás előtt tájékozódjanak a meteorológiai viszonyokról, időjárási körülményekről a met.hu oldalon, a közlekedési helyzetről, aktualitásokról pedig az utinform.hu weboldalon. Nagy segítséget jelenthet a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazása, a VÉSZ is. A szóvivő elmondta: az Operatív Törzs felkészülten várja a következő napokat, de

a balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy az autósok is készüljenek fel a rendkívüli időjárásra és az esetleges kellemetlenségekre, akadályozó tényezőkre.

Mukics Dániel figyelmeztetett: nem zárható ki, hogy szombaton akár mínusz 10-15 Celsius-fok lesz az ország egyes részein, de erre is felkészültek, és ha esetleg a közműszolgáltatás hibája miatt nem lesz fűtés, akkor a katasztrófavédelem melegedő helyeket nyit meg, illetve melegedő buszokat küld az érintett helyszínekre.

Ilyenkor az emberek jól feltekerik a fűtést otthonaikban, és megemelkedhet a szén-monoxid-mérgezéses esetek száma is. Mukics Dániel tájékoztatása szerint évente ezer helyszínre riasztják a tűzoltókat szén-monoxid-mérgezés miatt. Télen értelemszerűen intenzívebben fűtünk, de nagyon oda kell figyelni a nyílt lángra és a megfelelő levegő-utánpótlásra. A szóvivő azt tanácsolja, hogy mindenki szerezzen be szén-monoxid-érzékelőt, nehogy tragédia történjen.

KAPCSOLÓDÓ HANG

2026. február 19. 10:00
