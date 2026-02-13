ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.13
usd:
319.67
bux:
127528.85
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szél lengeti a nemzeti lobogót a János-hegyen álló Erzsébet-kilátón.
Nyitókép: Pixabay

Váratlanul bezárták a budai Erzsébet-kilátót

Infostart

A XII. kerület önkormányzata kénytelen volt időszakosan bezárni a kilátót, mert az épületet nagyon megviselte a zord téli időjárás.

A budapesti XII. kerület ideiglenesen lezárta az Erzsébet‑kilátót, mert a szélsőséges időjárás és a fagy miatt több helyen levált a vakolat, ami balesetveszélyessé tette az építményt – közölte az önkormányzat pénteken.

A közleményben hangsúlyozzák: csak a kilátót érinti a lezárás, a környéke továbbra is látogatható.

A kerület önkormányzata szerint a probléma elhárításán ipari alpinistákkal dolgoznak, a szakemberek már megkezdték a kárfelmérést és a javítási lehetőségek vizsgálatát. Arról, hogy meddig is lesz a kilátó lezárva, később adnak tájékoztatást.

Mivel az épület fővárosi értékvédelem alatt áll, a végleges helyreállításhoz hatósági engedélyeztetésre is szükség lehet – szögezte le a kerületvezetés.

Kezdőlap    Belföld    Váratlanul bezárták a budai Erzsébet-kilátót

budapest

balesetveszély

bezárás

erzsébet-kilátó

jános-hegy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bejelentés – Gyakorlatilag eláll az MSZP a 2026-os választásoktól

Bejelentés – Gyakorlatilag eláll az MSZP a 2026-os választásoktól
36 év történelme ér véget, az MSZMP utódpártja 1990 óta volt tagja a magyar parlamentnek. Négy politikusa függetlenként elindul a választáson, és arra buzdítja a választókat, hogy a legesélyesebb ellenzéki jelöltre szavazzanak az adott oevk-ban. A pártelnök Komjáthi Imre az InfoRádióban beszélt a döntés részleteiről.
Mi okozta a tüzet? Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin

Mi okozta a tüzet? Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin

Az elsődleges vizsgálatok szerint valószínűleg az egyik szobában történt robbanás okozhatta a több halottat és rengeteg sérültet követelő, Budakeszin péntekre virradóra történt háztüzet – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken, a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. Egy ember elhunyt a kórházban, így már négyre nőtt a halálos áldozatok száma. A sérülteké 26.
 

Budakeszi polgármestere is megszólalt a katasztrófáról, a beszakadt födém alatt voltak a halottak, gázpalack is robbant

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Már Brüsszelben verik az asztalt az Európát kizsigerelő kínai cég miatt

Már Brüsszelben verik az asztalt az Európát kizsigerelő kínai cég miatt

Újabb panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz az Eurolysine, mert a francia vegyipari vállalat szerint a kínai lizingyártók olyan mértékben lenyomták az árakat, hogy ezzel gyakorlatilag hatástalanították az uniós dömpingellenes vámokat, és ismét a gyártási költségek alatti árakkal árasztják el az európai piacot – számolt be a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ne a mennyezetre! A gyulai hentesmester trükkje: így tárold a kolbászt, hogy sokáig ízletes maradjon + Videó

Ne a mennyezetre! A gyulai hentesmester trükkje: így tárold a kolbászt, hogy sokáig ízletes maradjon + Videó

Akár nyárig is eltartható a jó magyar házikolbász - és mindezt tartósítószer nélkül! Akad még néhány egyszerű praktika, amivel otthon is megőrizheted friss ízét!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

The US Secretary of State will address the first major transatlantic meeting since Donald Trump threatened to annex Greenland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 16:15
Hankó Balázs: 850 milliárd forintot fordítunk kulturális fejlesztésekre
2026. február 13. 14:44
Bejelentés – Gyakorlatilag eláll az MSZP a 2026-os választásoktól
×
×
×
×