Váratlanul bezárták a budai Erzsébet-kilátót

A budapesti XII. kerület ideiglenesen lezárta az Erzsébet‑kilátót, mert a szélsőséges időjárás és a fagy miatt több helyen levált a vakolat, ami balesetveszélyessé tette az építményt – közölte az önkormányzat pénteken.

A közleményben hangsúlyozzák: csak a kilátót érinti a lezárás, a környéke továbbra is látogatható.

A kerület önkormányzata szerint a probléma elhárításán ipari alpinistákkal dolgoznak, a szakemberek már megkezdték a kárfelmérést és a javítási lehetőségek vizsgálatát. Arról, hogy meddig is lesz a kilátó lezárva, később adnak tájékoztatást.

Mivel az épület fővárosi értékvédelem alatt áll, a végleges helyreállításhoz hatósági engedélyeztetésre is szükség lehet – szögezte le a kerületvezetés.