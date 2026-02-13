Két magyar városban is hatalmas rendőri ellenőrzés kezdődik

A fokozott rendőri ellenőrzés Vác térségében 2026. február 13-án 15 órától 2026. február 15-én 20 óráig tart – közölték a police.hu oldalon.

A cél a közterületek rendjét veszélyeztető jogellenes cselekmények megelőzése,

a közrend és közbiztonság, a közúti közlekedés rendjének fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése illetve megszakítása érdekében, a rendőri intézkedések hatékony végrehajtása – írják.

A Miskolci Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el 2026. február 15-én déltől 19 óráig – írják szintén a rendőrség honlapján.

Az ellenőrzés célja a Kazincbarcika–Nyíregyháza férfi bajnoki labdarúgó mérkőzéssel összefüggésben a közbiztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzése, megakadályozása.

Fontos rendőri feladat a mérkőzés miatt a városba érkező vendégszurkolók mozgásának figyelemmel követése,

és a rendezvény helyszínére történő biztonságos bekísérése, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök felfedése, valamint a közrend, közbiztonság, és a közlekedés rendjének fenntartása.