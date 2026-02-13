ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.68
usd:
319.51
bux:
0
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy rendőrautó tetején lévő kék fény, ami a rendőrség szirénáját jelzi.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Két magyar városban is hatalmas rendőri ellenőrzés kezdődik

Infostart

Miskolcon egy napig, Vácon pedig három napon át lesz fokozott rendőri jelenlét. Az egyik helyen mindent néznek a rendőrök a közbiztonság fenntartása érdekében, a másik városban egy focimeccs miatt rendelték el az ellenőrzéseket.

A fokozott rendőri ellenőrzés Vác térségében 2026. február 13-án 15 órától 2026. február 15-én 20 óráig tart – közölték a police.hu oldalon.

A cél a közterületek rendjét veszélyeztető jogellenes cselekmények megelőzése,

a közrend és közbiztonság, a közúti közlekedés rendjének fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése illetve megszakítása érdekében, a rendőri intézkedések hatékony végrehajtása – írják.

A Miskolci Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el 2026. február 15-én déltől 19 óráig – írják szintén a rendőrség honlapján.

Az ellenőrzés célja a Kazincbarcika–Nyíregyháza férfi bajnoki labdarúgó mérkőzéssel összefüggésben a közbiztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzése, megakadályozása.

Fontos rendőri feladat a mérkőzés miatt a városba érkező vendégszurkolók mozgásának figyelemmel követése,

és a rendezvény helyszínére történő biztonságos bekísérése, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök felfedése, valamint a közrend, közbiztonság, és a közlekedés rendjének fenntartása.

Kezdőlap    Belföld    Két magyar városban is hatalmas rendőri ellenőrzés kezdődik

miskolc

vác

rndőrség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: másfél-két évig elég Ukrajnának az óriáshitel, amit az EU országai vesznek fel

Bendarzsevszkij Anton: másfél-két évig elég Ukrajnának az óriáshitel, amit az EU országai vesznek fel

Az Európai Parlament többsége megszavazta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós közös uniós hitel felvételét és folyósítását Kijev számára. Ukrajnában ezzel elhárult az államcsőd veszélye. Ez egy utolsó utáni mentőöv Ukrajnának, amely már nehezen finanszírozható az eladósodottsága miatt – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban. A pénzt a oktatás, egészségügy és az állam működésére kell költeni, kérdés, hogy mindez mennyire kontrollálható – tette hozzá.
 

Szijjártó Péter: nem jön olaj a Barátság vezetéken, Ukrajna folytatja a durva beavatkozását a magyar választásba

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lángokban állt egy épület az éjszaka Budakeszin: huszonhét embert menekítettek ki a tűzoltók

Lángokban állt egy épület az éjszaka Budakeszin: huszonhét embert menekítettek ki a tűzoltók

Huszonhét embert menekítettek ki a tűzoltók egy budakeszi épületből, amely péntekre virradó éjszaka gyulladt ki. A Zichy Péter utcában található kétszintes, munkásszállóként működő ingatlan közel kétszáz négyzetméteren égett, a lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek - írta a 24.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába a decemberi javulás, 2025 így is gyenge év lett az iparban

Hiába a decemberi javulás, 2025 így is gyenge év lett az iparban

2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0%-kal mérséklődött.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

The White House calls it the largest deregulation in US history, but environmentalists say it will prove costly for Americans.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 08:26
Négy életveszélyes, három súlyos sérült Budakeszin: csaknem tömegtragédia lett a lakástűzből
2026. február 13. 07:20
MCC-kutatás: mégsem élünk véleménybuborékban?
×
×
×
×