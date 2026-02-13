ARÉNA - PODCASTOK
Aggodalmas fiatal nő egy élelmszerboltban.
Nyitókép: Getty Images/LordHenriVoton

Így csökkenek tovább az árak – döntött a kormány

Infostart

Kijöttek a kormányrendeletek a Magyar Közlönyben. A kormány legutóbbi döntése meghosszabbítja az élelmiszerárak és drogériai termékek árának csökkentésére vonatkozó határidőt.

Az élelmiszerárakra és drogériai termékek árának csökkentésére vonatkozó intézkedések időbeli hatályát a korábbi február 28-ról május 31-re hosszabbítja meg a kormány a családok védelme és az infláció további mérséklése érdekében.

Az inflációs nyomás és háborús környezet miatt a rezsicsökkentési lépések meghosszabbítását azzal indokolta a kormány, hogy a magyar háztartások stabilan tudják tervezni a kiadásaikat és ne legyenek kénytelenek az árak nagyobb mértékű emelkedésével szembesülni.

A kormányülés után a nemzetgazdasági tárca egy közleményt adott ki a döntéssel kapcsolatban. Mint írják: a kormány minden ágazatban fellép az áremelések ellen, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.

Mindezek mellett a kormány 2026. április 30-ig ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlást SZÉP-kártyával – emlékeztetett a minisztérium.

A kormány nem a multik, hanem a magyar emberek pártján áll és mindent megtesz, hogy több jusson a családok és a nyugdíjasok zsebébe – fogalmazott a közlemény. Ennek érdekében a kormány emeli a béreket (pl. 11 százalékos minimálbéremelés, ágazati béremelések), megvédi a 13. és bevezeti a 14. havi nyugdíjat; csökkenti az adókat (pl. 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége, családi adókedvezmény megduplázása); és az árréscsökkentésen keresztül folytatja a harcot az áremelésekkel szemben – sorolta az NGM.

A közlemény felidézi: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2026 januárjában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 2,1 százalékos volt, decemberhez viszonyítva pedig átlagosan 0,3 százalékot tett ki. Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 1,3 százalékos volt, míg decemberhez képest 0,6 százalékot ért el. Ezen belül vizsgálva, a hidegélelmiszerek esetében, vagyis a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 2025 azonos időszakához képest 2 százalékkal csökkentek az árak, míg az előző hónaphoz viszonyítva mindössze 0,4 százalékkal emelkedtek.

Az NGM kiemelte: a kormány december 1-től további 13 termékkategóriára kiterjesztette az árréscsökkentést, amely tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett. Úgy számoltak, hogy a 2025. március 13-án intézkedés alá vont termékkategóriák esetében 23,4 százalékos átlagos árcsökkenés ment végbe. 2025. december 1-jétől az árréscsökkentés hatálya kiterjed 13 új élelmiszer-termékkategóriára. Az elérhető adatok szerint az érintett termékek ára 2026. január 12-re átlagosan 22,6 százalékkal csökkent. A drogériai termékek esetében – adatgyűjtés alapján – az intézkedés alá vont termékek esetében 29,1 százalékos átlagos árcsökkenés ment végbe – ismertette az NGM.

