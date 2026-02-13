ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 13. péntek Ella, Linda
Hand of woman in glove scraping ice and snow from car windscreen
Nyitókép: ratmaner/Getty Images

Hidegbetörés, 10 fokkal esik a hőmérséklet, itt a térkép, mikor hova jön – videó

Infostart

Vasárnapra egy hidegbetörés miatt bő 10 Celsius-fokkal visszaesik a hőmérséklet - hívta fel a figyelmet a HungaroMet Zrt.

Azt írták: jelenleg még az Ibériai-félsziget fölött örvénylik az a ciklon, amely a következő két napban délkelet, kelet felé mozog, közben egyre inkább ki is mélyül.

Ennek a légörvénynek a csapadékzónája szombat estétől érkezik meg a Kárpát-medence fölé, ekkor még esőre, záporra kell készülni.

A ciklon hátoldalán azonban megindul a Kárpát-medence felé az a hideg légtömeg, amely szombaton napközben még az Alpoktól, Kárpátoktól északra lesz.

Szombaton késő estétől azonban északira fordul az áramlás,

vasárnap egyre nagyobb területen megerősödik, sőt viharossá fokozódik az északi szél, amellyel hideg, bő 10 fokkal hidegebb légtömeg érkezik.

Az előrejelzés szerint vasárnap kora hajnaltól előbb az Északnyugat-Dunántúlon, majd hamarosan másutt is havas eső, majd hó hullhat, legkésőbb az Alföld délkeleti részein. A csapadék zöme várhatóan eső lesz, a halmazállapot-váltás után gyorsan szűnni is kezd a csapadék, így főleg a hegyvidéki tájakon alakulhat ki vékony hóréteg, síkvidéken erre kisebb az esély. A legtovább a Tisza mentén lehetnek hózáporok, illetve havazás.

Szombaton még tavasziasan enyhe időre kell készülni, a hőmérséklet csúcsértéke 10 és 15 fok között alakul, csak Borsod északi részein lehet kissé hűvösebb. Szombaton késő estétől azonban egyre hidegebb lesz, a vasárnapi csúcsérték várhatóan reggel állhat be, ugyanis vasárnap napközben tovább csökken a hőmérséklet.

Vasárnap nyugat felől csökken a felhőzet, délután a Dunántúlon már ki is derül az ég. Az északi, északnyugati szelet a Dunántúl zömén és az északkeleti megyékben viharos széllökések kísérik, a legerősebb széllökések a szélre érzékeny helyeken elérhetik az óránkénti 80-90 kilométerest is.

időjárás

hidegfront

hungaromet

Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin
Mi okozta a tüzet? Részletek

Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin
Az elsődleges vizsgálatok szerint valószínűleg az egyik szobában történt robbanás okozhatta a több halottat és rengeteg sérültet követelő, Budakeszin péntekre virradóra történt háztüzet – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken, a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. Egy ember elhunyt a kórházban, így már négyre nőtt a halálos áldozatok száma. A sérülteké 26.
 

Budakeszi polgármestere is megszólalt a katasztrófáról, a beszakadt födém alatt voltak a halottak, gázpalack is robbant

„A korábbi világ már nem létezik” – a tavalyi drámai nyilatkozatok árnyékában szólalt meg Marco Rubio

„A korábbi világ már nem létezik" – a tavalyi drámai nyilatkozatok árnyékában szólalt meg Marco Rubio

Akár történelminek is nevezhető a pénteken kezdődő müncheni biztonsági konferencia. Nemcsak azért, mert immár a 62. a sorban, hanem mert minden korábbi rekordot megdöntött a „bejelentkezett” országok száma. Előzetesen többen „megnyugtatónak” nevezték, hogy az Egyesült Államokat ezúttal nem J.D. Vance alelnök, hanem Marco Rubio külügyminiszter képviseli.
 

Pete Hegseth szerint az Egyesült Államok katonailag dominálni fogja az amerikai kontinenst

Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Rekordtávolságú dróntámadást hajtott végre Ukrajna orosz területen: ezúttal a Komi Köztársaságban található uhtai olajfinomítót vette célba. Az akció illeszkedik Kijev stratégiájába, amelynek célja az orosz hadigépezetet kiszolgáló energetikai és petrolkémiai infrastruktúra meggyengítése - írja a Sky News. Egyetlen EU-s ország minden másik államnál, politikai szereplőnél jobban próbálja akadályozni, megrekeszteni az ukrajnai konfliktus lezárására indított orosz-amerikai tárgyalásokat – jelentette ki ma délelőtt Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban

Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban

Az európai parlamenti képviselők fizetése nem csupán az alapfizetésből áll: különböző juttatások és költségtérítések is kiegészítik a jövedelmüket.

Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

The US Secretary of State will address the first major transatlantic meeting since Donald Trump threatened to annex Greenland.

