2026. február 13. péntek Ella, Linda
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Hankó Balázs: a tavalyinál ötezer diákkal többnek biztosítunk államilag támogatott helyet a felsőoktatásban

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

Akár 130 ezren is jelentkezhetnek a február 15-i határidőig a magyar felsőoktatásba, az államilag támogatott helyek száma elérheti a 92 ezret – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.

A felsőoktatásba jelentkezők száma tavaly 129 730 volt, idén bőven 130 ezer fölött lehet. A legtöbben a gazdaságtudományi és a műszaki mérnöki területekre jelentkezhetnek – fogalmazta meg várakozásait Hankó Balázs. Sok jelentkezőt vonzhat elmondása szerint a pedagóguspálya, utána következnek népszerűségben a humán tudományok, benne az orvos-egészségtudományi területtel.

Az állami támogatott és a költségtérítéses helyek arányáról a kultúráért és innovációért felelős miniszter elmondta: Magyarország kiemelkedő abban, hogy

négy felvettből három állami támogatással kezdheti a tanulmányait.

„Kétmillió forint átlagosan egy tanév, 155 milliárd forint körüli összeg az, amit az állam a képzésbe erre a célra beletesz. Az idei évben 92 ezer fő az állami ösztöndíjas kapacitás, tehát 5000-rel több, mint tavaly. A bölcsésztudomány, humántudomány területen sehol nem léptünk vissza a kapacitásokkal, a gazdaságtudomány területen emeltünk 2000 főt a kapacitáson. Az egésznek a véglegesítése majd akkor tud megtörténni, hogyha látjuk, hogy az egyes képzési területekre hányan jelentkeztek, és erre vonatkozóan milyen javaslatot tesznek majd az egyetemek” – mondta Hankó Balázs, hozzátéve, hogy július 21-ét választották ki a PontOtt Parti dátumául, akkor derülnek ki a felvételi ponthatárok.

A kormány szeretné, ha 2030-ra már minden második felsőoktatási hallgató az MTMI területen (matematika, természettudomány, műszaki képzések és informatika) tanulna, ugyanis ez van leginkább összhangban a munkaerőpiaci trendekkel, igényekkel, elvárásokkal. Mint Hankó Balázs elmondta,

Magyarország most a fejlett technológiai gyártás esetében a világ ötödik helyén van. Ahhoz, hogy ezt tartani vagy erősíteni tudja, mind a megújult felsőoktatás, mind a megújult szakképzés óriási támaszt jelent.

„Ez nekünk azért fontos, mert itt akik diplomát vagy szakmát szereznek, jó helyen tudnak elhelyezkedni, sikeresek lesznek, jó bérük lesz, és ezáltal tudják erősíteni saját életüket, saját családjukat és a magyar gazdaságot. Éppen ezért az elmúlt négy évben 55 százalékkal nőtt ezen MTMI területre felvetteknek a száma, ami óriási előrelépés. És most már minden második fiatal vidéki felsőoktatási intézményre nyer felvételt” – sorolta az InfoRádió Aréna című műsorában.

Mindeközben az MTMI terület mellett erősödik a pedagógusképzés is. A miniszter szerint ez nem csak annak tudható be, hogy megemelték a béreket. „Egyrészt vonzó a pedagógus életpálya, másrészt megújult a tanárképzés rendszere – ebben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem járt télen – és most egyre több egyetem kapcsolódik be ebbe, harmadrészt pedig a Klebelsberg-ösztöndíjat is megerősítettük” – ismertette Hankó Balázs.

Hankó Balázs: a tavalyinál ötezer diákkal többnek biztosítunk államilag támogatott helyet a felsőoktatásban

aréna

felsőoktatás

felvételi

hankó balázs

Lesújtó képet festett a transzatlanti kapcsolatokról a német kancellár

Történelmi időkben történelmi konferenciát nyitott meg pénteken délután Friedrich Merz. A bajor főváros immár 62. alkalommal házigazdája a Müncheni Biztonsági Konferenciának, amelyen mintegy 120 ország képviselteti magát. Beszédében a német kancellár a transzatlanti kapcsolatok válságára utalt, és ennek kapcsán az európai összefogás szükségességét emelte ki. Beszélt a franciákkal folytatott nukleáris témájú megbeszélésekről is.
Hankó Balázs: 850 milliárd forintot fordítunk kulturális fejlesztésekre

Korántsem került le az Iparművészeti Múzeum épületének felújítása a napirendről – hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a Közlekedési Múzeum, a Természettudományi Múzeum és a Mezőgazdasági Múzeum jövőjéről, a költözésekről is.
 

Hankó Balázs: a tavalyinál ötezer diákkal többnek biztosítunk államilag támogatott helyet a felsőoktatásban

×