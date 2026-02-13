Elhunyt a tragikus sorsú magyar ikrek édesapja

Eliza és Henrietta 2025. január 7-én tűntek el a skóciai Aberdeen városát átszelő Dee közelében. A fiatal nők holttestét néhány nappal később találták meg a folyóban. A skót hatóságok az esetet balesetként zárták le. Az ügyükről az Infostarton többször is beszámoltunk.

Az édesapát – a család közlése szerint – megviselte lányai elvesztése és az azt követő ügyintézés.

Hozzátartozói tájékoztatása szerint a férfi egy héttel ezelőtt még nem panaszkodott súlyos betegségre; múlt pénteken megfázásos tünetei voltak, állapota azonban ezt követően rosszabbodott. A blikk.hu információi szerint hétfőn hunyt el.

Huszti Miklóst szülőhelyén, Tornyospálca temetőjében helyezik örök nyugalomra. Lányai a Pest vármegyei Monoron nyugszanak.