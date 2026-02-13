ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 13. péntek
Nyitókép: Pexels.com

Elhunyt a tragikus sorsú magyar ikrek édesapja

Infostart

Elhunyt Huszti Miklós, a 2025 januárjában tragikus körülmények között meghalt Huszti ikrek édesapja. A 63 éves férfi halálhírét a családhoz közel álló forrás erősítette meg.

Eliza és Henrietta 2025. január 7-én tűntek el a skóciai Aberdeen városát átszelő Dee közelében. A fiatal nők holttestét néhány nappal később találták meg a folyóban. A skót hatóságok az esetet balesetként zárták le. Az ügyükről az Infostarton többször is beszámoltunk.

Az édesapát – a család közlése szerint – megviselte lányai elvesztése és az azt követő ügyintézés.

Hozzátartozói tájékoztatása szerint a férfi egy héttel ezelőtt még nem panaszkodott súlyos betegségre; múlt pénteken megfázásos tünetei voltak, állapota azonban ezt követően rosszabbodott. A blikk.hu információi szerint hétfőn hunyt el.

Huszti Miklóst szülőhelyén, Tornyospálca temetőjében helyezik örök nyugalomra. Lányai a Pest vármegyei Monoron nyugszanak.

skócia

édesapa

huszti ikrek

Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
