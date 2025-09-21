ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.36
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Police tape near to the Queen Elizabeth Bridge, Aberdeen. The body of a second woman has been found during the search for two sisters who went missing in Aberdeen last month. Eliza and Henrietta Huszti, both aged 32, were last seen on CCTV on Market Street at Victoria Bridge in Aberdeen at about 2.12am on Tuesday January 7. Picture date: Saturday February 1, 2025. (Photo by Michal Wachucik/PA Images via Getty Images)
Nyitókép: Getty Images / Michal Wachucik - PA Images

Családi vita - 2,8 millió forintba került a meghalt Huszti ikrek hazahozatala

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Megosztotta a családot a 2025 januárjában Skóciában elhunyt Huszti ikrek, Henrietta és Eliza ügye. A 32 éves nők holttestét a Dee folyóban találták meg, hetekkel eltűnésük után. A skót rendőrség az esetet balesetként zárta le, az édesapa, Huszti Miklós azonban bűncselekményt feltételez.

Az édesapa szerint egy magánnyomozó is vizsgálódik az ügyben, aki a hatóságok által figyelmen kívül hagyott részletekre hívta fel a figyelmet. Huszti Miklós a Blikknek elmondta, hogy az összegyűjtött információk alapján meggyőződése, hogy lányai bűncselekmény áldozatai lettek.

A tragédia a családon belüli viszonyokat is feszültté tette. A Skóciában élő magyarok által indított adománygyűjtés keretében mintegy 8200 angol font gyűlt össze a család számára. Az édesapa közlése szerint ebből az összegből ő nem részesült, és

a lányok hazahozatalának fejenként 1,4 millió forintos költségét az örökségből kellett kifizetniük

a lányok édesanyjával közösen.

Az apa nehezményezte, hogy a gyűjtött pénz nem a teljes családhoz, hanem a testvérekhez került.

Az ikrek hamvait áprilisban szállították haza, és júniusban Monoron helyezték őket végső nyugalomra.

Kezdőlap    Külföld    Családi vita - 2,8 millió forintba került a meghalt Huszti ikrek hazahozatala

halál

skócia

huszti ikrek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Negyvenéves a Balaton legfőbb védelmezője

Negyvenéves a Balaton legfőbb védelmezője
1985-ben adták át a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer első ütemét. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója az InfoRádióban azt mondta, a szűrőrendszernek kulcsszerepe van a jó vízminőség biztosításában, a természeti értékek fenntartásában és a környezetvédelemben is. A rendszer tisztítása ugyanakkor óriási feladat, nagy kihívást jelent a vízügyi és a természetvédelmi szakembereknek is.
VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez már komoly: az induló repülőgépek felét törölhetik hétfőn Brüsszelben

Ez már komoly: az induló repülőgépek felét törölhetik hétfőn Brüsszelben

A Collins Aerospace által biztosított bejelentkezési rendszer biztonsági problémái miatt a brüsszeli repülőtér a hétfőre tervezett járatok felének törlését kérte a légitársaságoktól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas Verstappen-győzelem Bakuban: nem csak ő, Sainz is nagyot ünnepelt

Hatalmas Verstappen-győzelem Bakuban: nem csak ő, Sainz is nagyot ünnepelt

Piastri hamar kiszállt a versenyből, már az első körben falnak ment a pontversenyben vezető ausztrál. Sainz évek óta a Williams első dobogóját hozta.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK, Canada and Australia announce formal recognition of Palestinian state

UK, Canada and Australia announce formal recognition of Palestinian state

PM Keir Starmer says the move will "revive the hope of peace", but Israel says "recognition is nothing but a reward for jihadist Hamas".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 21. 15:35
Betelt a pohár a főváros utcáin: lángolt a rendőrautó
2025. szeptember 21. 12:30
13 ezer ember tüntetett a korrupció miatt
×
×
×
×