Családi vita - 2,8 millió forintba került a meghalt Huszti ikrek hazahozatala

Az édesapa szerint egy magánnyomozó is vizsgálódik az ügyben, aki a hatóságok által figyelmen kívül hagyott részletekre hívta fel a figyelmet. Huszti Miklós a Blikknek elmondta, hogy az összegyűjtött információk alapján meggyőződése, hogy lányai bűncselekmény áldozatai lettek.

A tragédia a családon belüli viszonyokat is feszültté tette. A Skóciában élő magyarok által indított adománygyűjtés keretében mintegy 8200 angol font gyűlt össze a család számára. Az édesapa közlése szerint ebből az összegből ő nem részesült, és

a lányok hazahozatalának fejenként 1,4 millió forintos költségét az örökségből kellett kifizetniük

a lányok édesanyjával közösen.

Az apa nehezményezte, hogy a gyűjtött pénz nem a teljes családhoz, hanem a testvérekhez került.

Az ikrek hamvait áprilisban szállították haza, és júniusban Monoron helyezték őket végső nyugalomra.