Útszakasz kibővítése az M4-es gyorsforgalmi úton Törökszentmiklós és Kisújszállás között.
Nyitókép: magyarepitok.hu

10 kilométeren keresztül ment szembe a forgalommal egy autós az M4-esen

Infostart

Közúti veszélyeztetés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség egy sofőr ellen, aki február 8-án az esti órákban a forgalommal szemben hajtott fel az M4-es autóútra Abony térségében.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a férfi az M4-es autóútra az Abony-nyugati felhajtónál hajtott fel szabálytalanul. Ezt követően mintegy 10 kilométeren keresztül haladt a forgalommal szemben, veszélyeztetve a Budapest felé közlekedőket.

A bejelentést után a rendőrök rövid időn belül sikerült megállítaniuk, majd biztonságosan kivezetniük az autót az útpályáról. Az eset során személyi sérülés nem történt és anyagi kár sem keletkezett.

Az ügyben a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közúti veszélyeztetés miatt folytat nyomozást a körülmények tisztázása érdekében.

A rendőrség egyben azt kéri, ha valaki hasonló helyzettel találkozik, akkor azonnal hívja a segélyhívó központot a 112-es telefonszámon. Fokozatosan lassítsanak, tartsanak biztonságos távolságot és húzódjanak le a külső sávba vagy a leállósávba. Valamint vészvillogóval jelezzék a veszélyhelyzetet a többi közlekedő számára.

