Minden baleset fölösleges, de ez aztán nagyon értelmetlen volt

A segélyhívás szerint Tolna és Bogyiszló között egy jármű előzés közben lesodródott az útról, majd a fás, bokros területen felborult.

A rendőrök és a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek. Kiderült, hogy az autó egy cég tulajdona, és azt épp egy tolnai szerelőtől vitték volna vissza. Az egyik alkalmazott azonban nem akarta megvárni kollégáját, aki hazavitte volna őt a megjavított kocsival, ezért engedély nélkül beült a járműbe, és elindult otthona felé.

A férfi túl gyorsan hajtott, elvesztette uralmát az autó felett, és felborult. A balesetben könnyebben meg is sérült, ezért a mentők kórházba vitték. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a 24 éves sofőrnek soha nem volt vezetői engedélye – olvasható a police.hu cikkében.

A rendőrök ellátását követően a férfit engedély nélküli vezetés miatt őrizetbe vették, és bíróság elé állítják. Emellett felelnie kell azért is, hogy engedély nélkül vitte el munkaadója járművét, amellyel balesetet okozott.