Teherszállító repülő a Hévíz-Balaton Airporton
Nyitókép: Facebook/Hévíz-Balaton Airport

Szemmel látható változások a Balatonhoz közeli repülőtéren – fotók

Infostart

Új lendületet kapott a Hévíz-Balaton Airport.

A repülőtér megújításának első üteme a végéhez közeledik, az elmúlt másfél év munkájának eredménye már most látványos – jelentette be a Facebookon Nagy Bálint, a Fidesz-KDNP Országgyűlési képviselője.

Mint írta, a helyi gazdaságfejlesztésben és turizmusban is szerepet játszó repülőtéren

  • teljesen megújult a kifutópálya és a gurulópálya,
  • korszerű navigációs rendszerek segítik a biztonságos légi közlekedést,
  • a terminálépület belső felújításon és energetikai korszerűsítésen esett át,
  • napelempark is épült a fenntartható működés jegyében.

A kapacitásbővítésnek köszönhetően a Schengen-övezeten belüli és kívüli utasforgalom kezelése is hatékonyabbá vált, ami gyorsabb és kényelmesebb érkezést jelent.

A fejlesztések hátterében önkormányzati együttműködés is szerepet játszik. Zalaegerszeg és Hévíz önkormányzata stratégiai megállapodást kötött közös fejlesztési elképzelések megvalósítására, amelyek központi eleme a Hévíz–Balaton Airport továbbfejlesztése. A dokumentumot Balaicz Zoltán és Naszádos Péter írta alá Sármelléken, a repülőtér felújított épületében.

A megállapodás értelmében a két város a jövőben közösen dolgozik

  • a nemzetközi repülőtér fejlesztésén,
  • a gyorsforgalmi úti kapcsolatok és a kerékpáros összeköttetések kialakításán,
  • együttműködésük kiterjed a gazdaság, a turizmus, az egészségmegőrzés, a gyógyítás, a kultúra és a sport területére is.

A vg.hu által idézett nyilatkozatok szerint Zalaegerszeg gazdasági központi szerepe és Hévíz turisztikai jelentősége olyan szinergiákat teremt, amelyek az egész vármegye fejlődésére hatással lehetnek.

