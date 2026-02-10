Szemmel látható változások a Balatonhoz közeli repülőtéren – fotók

A repülőtér megújításának első üteme a végéhez közeledik, az elmúlt másfél év munkájának eredménye már most látványos – jelentette be a Facebookon Nagy Bálint, a Fidesz-KDNP Országgyűlési képviselője.
Mint írta, a helyi gazdaságfejlesztésben és turizmusban is szerepet játszó repülőtéren
- teljesen megújult a kifutópálya és a gurulópálya,
- korszerű navigációs rendszerek segítik a biztonságos légi közlekedést,
- a terminálépület belső felújításon és energetikai korszerűsítésen esett át,
- napelempark is épült a fenntartható működés jegyében.
A kapacitásbővítésnek köszönhetően a Schengen-övezeten belüli és kívüli utasforgalom kezelése is hatékonyabbá vált, ami gyorsabb és kényelmesebb érkezést jelent.
A fejlesztések hátterében önkormányzati együttműködés is szerepet játszik. Zalaegerszeg és Hévíz önkormányzata stratégiai megállapodást kötött közös fejlesztési elképzelések megvalósítására, amelyek központi eleme a Hévíz–Balaton Airport továbbfejlesztése. A dokumentumot Balaicz Zoltán és Naszádos Péter írta alá Sármelléken, a repülőtér felújított épületében.
A megállapodás értelmében a két város a jövőben közösen dolgozik
- a nemzetközi repülőtér fejlesztésén,
- a gyorsforgalmi úti kapcsolatok és a kerékpáros összeköttetések kialakításán,
- együttműködésük kiterjed a gazdaság, a turizmus, az egészségmegőrzés, a gyógyítás, a kultúra és a sport területére is.
A vg.hu által idézett nyilatkozatok szerint Zalaegerszeg gazdasági központi szerepe és Hévíz turisztikai jelentősége olyan szinergiákat teremt, amelyek az egész vármegye fejlődésére hatással lehetnek.