A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b4) Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyal Szedresen 2026. február 9-én. A kormányfõ mellett Lázár János építési és közlekedési miniszter (b3), szemben Horváth István, a térség fideszes országgyûlési képviselõje és képviselõjelöltje (j3).
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA

Orbán Viktor Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt

Infostart / MTI

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Horváth István országgyűlési képviselő és Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt a térség fejlesztési terveiről Szedresen – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Az egyeztetésen részt vett Lehőcz Regina főispán; Zsikó Zoltán, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Bordács József, Fadd polgármestere; Figler János, Sárpilis polgármestere; Fülöp János, Őcsény polgármestere; Gáncs István, Tengelic polgármestere; Gerő Attila, Sióagárd polgármestere; Heberling Tibor, Decs polgármestere; Rafajlovics Miklós, Medina alpolgármestere; Kovács János, Szedres polgármestere; Molnár István, Alsónyék polgármestere; Orbán Zsolt, Fácánkert polgármestere; Sebestyén István, Báta polgármestere; Sipos Lajos, Pörböly polgármestere; Tóth István, Bogyiszló polgármestere; Tóth Korinna, Várdomb polgármestere; Balogh Zoltán, Tolna polgármestere, valamint Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere – közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

