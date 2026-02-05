ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 5. csütörtök
Nyitókép: Pexels.com

Új szabályok élesedtek a legnépszerűbb lisztekre – mutatjuk, mi változott

Infostart

Egy agrárminisztériumi rendelet értelmében 2026. február 1-jétől új szabályok léptek életbe a Magyar Élelmiszerkönyvben.

A 3/2026. (I. 30.) AM rendelet új melléklete a malomipari termékek követelményeit írja át. A módosítás célja a termékek jobb megkülönböztethetősége, az egészségesebb táplálkozási szempontok érvényesítése és a minőségi elvárások szigorítása – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleménye.

A rendelet egyik legfontosabb újdonsága a teljes kiőrlésű gabonakészítmény fogalmának részletes meghatározása.

A jövőben csak az a termék nevezhető teljes kiőrlésűnek, amelyben a szemtermés fő alkotóelemei – magbelső, csíra és korpa – ugyanolyan arányban vannak jelen, mint az ép szemben.

Új elemként megjelenik a teljes kiőrlésű durumbúza őrlemény kategóriája is.

A „teljes kiőrlésű” megnevezés használata várhatóan egyértelműbb és ellenőrizhetőbb lesz: ami eddig lazábban értelmezhető volt, mostantól pontos definícióhoz kötött.

A szabályozás jelentősen korlátozza a leggyakrabban használt búzalisztek adalékolását. Az alábbi típusoknál a jövőben kizárólag aszkorbinsav (E 300) adható a termékhez, más adalékanyag nem:

  • Búzafinomliszt (BL 55)
  • Fehér búzakenyérliszt (BL 80)
  • Félfehér búzakenyérliszt (BL 112)

A gyakorlatban a közlemény szerint ez azt jelenti, hogy indokolt a gyártók receptúráinak és minőségbiztosítási dokumentációjának felülvizsgálata,

különösen ott, ahol eddig többféle javító/adjuváns szerepelt.

A szabályozás kiterjed többek között a búza-, tönkölybúza-, rozs-, tritikálé- és kukoricaőrleményekre, valamint a hántolt rizsre és borsóra is, és részletesen rögzíti azok fizikai, kémiai és érzékszervi követelményeit.

A rendelet főszabály szerint 2026. február 1-jén lép hatályba, de a jogszabály átmeneti időszakot biztosít:

A korábbi előírásoknak még megfelelő, de az újnak már nem megfelelő termékek a hatályba lépéstől számított 18. hónap utolsó napjáig még előállíthatók és forgalomba hozhatók.

A már legyártott készletek a minőségmegőrzési/fogyaszthatósági idő lejártáig a polcokon maradhatnak.

rendelet

előírás

liszt

agrárminisztérium

adalékanyag

magyar élelmiszerkönyv

