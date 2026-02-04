Megjelent a rendelet: így segít a kormány a megugró költségekben

Kedd este megjelent a januári rezsistopról szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendeletben emlékeztetnek, idén januárban a másfél évtizede nem látott rendkívüli hideg időjárás jelentősen megemelte a családok fűtési igényét. A családok többsége kénytelen volt jóval többet fűteni a megszokottnál, és ez váratlanul magas rezsiszámlákat eredményezett volna.

A januári rezsistop ezen próbál segíteni, átvállalva a januári többletfűtés költségeit. „Ez 55 milliárd forint támogatást jelent a magyar lakosságnak. Fűtési módtól és számlázási módtól függően, eltérő technikai megoldásokkal, de minden magyar család számára biztosítjuk a januári rezsistopot, amely egyszeri, 30 százalékos kedvezményt jelent a gázzal, a távhővel és az árammal fűtők számára” – olvasható a rendelet indoklásában.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a rezsistop részleteiről Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese számolt be minap. „A rezsistop fő elve az, hogy mindenkire vonatkozzon azonos feltételek mellett, hisz maga a januári többletfogyasztás is mindenkit érintett. Ebből adódóan minden magyar háztartás, amely távhőt, villanyt vagy földgázt vesz igénybe, részesül ebből a kedvezményből. Ez egy 30 százalékos kedvezmény, amely a januári többletfogyasztás miatt illeti a háztartásokat” – fogalmazott.

Az MVM, mint folytatta, egy olyan rendszert alakít ki, amelyben minden számlázási módszertől függetlenül mindegyik számlázási technikára vonatkozik az említett 30 százalékos kedvezmény, és ezt jóváírják a számlákban.

Az ügyfélnek földgáz és távhő kapcsán nincs teendője, a szolgáltatója rendezni fogja a következő számlákban ezt a kedvezménymennyiséget.