A véradók és plazmaadók bizalmát is erősíti az új regiszter

A donorok egészségének védelme és a biztonságos plazmaadás érdekében január 1-től megkezdte működését a Nemzeti Keresztdonációs és Donorkizárási Regiszter, működéséért az Országos Vérellátó Szolgálat felel. A regiszter egységes és átlátható rendszere megakadályozza az előírt időkorláton belüli többszörös donációt, és növeli a beavatkozások biztonságát.

A plazmaadás a vérgyűjtésnek egy speciális formája, amikor a donortól kizárólag a plazmát gyűjtik be.

Nagyobb mennyiségű plazmát lehet adni, mint teljes vért, mivel a plazma 90 százaléka víz, a szervezet sokkal gyorsabban pótolja, így akár hetente fel lehet keresni a centrumokat, de csak évente meghatározott alkalommal.

„Plazma gyűjtéséből közvetlen terápiás transzfúziós célra nem kerülhet készítmény, de életmentő gyógyszereket lehet előállítani belőle” – ismertette az OVSZ szakmai főigazgató-helyettese az InfoRádióban. Nagy Sándor emlékeztetett, hogy egy éven belül meghatározott, hogy egy ember hányszor adhat vérplazmát, mennyi a maximális térfogat, amit be szabad tőle gyűjteni, illetve két plazmaadás között mennyi a minimális kötelező kivárási idő.

Felidézte, hogy a teljes vért adók Magyarországon már 2009 óta egy nagy közös adatbázisban szerepelnek: pontosan ismerhető, hogy ki hol adott vért, és az is, ha valamilyen egészségügyi probléma miatt kizárásra került a véradó. „Ugyanakkor a plazmagyűjtő centrumok – mivel különböző szervezetekhez, cégekhez tartoznak – nem rendelkeztek közös adatbázissal, ezért előfordulhatott, hogy a plazmadonor túl lépte az egy évben engedélyezett limitet” – magyarázta a főigazgató-helyettes.

Szabályozott, biztonságos plazmaadás

Január elsejétől minden plazmagyűjtő centrum a TAJ szám alapján lekérdezheti a jelentkezőket a regiszter segítségével. „A Keresztdonációs és Donorkizárási Regiszterből kiderül, hogy a donor adott-e plazmát az elmúlt időszakban, illetve kizárták-e véglegesen plazmaadásból valamelyik másik centrumban. Hiába megy át egy akár az ország másik végébe plazmát adni, ezt már nem teheti meg” – hívta fel a figyelmet Nagy Sándor.

„Az új rendszer a plazmadonorok egészségét védi. Mostantól senki nem hajszolhatja bele magát abba, hogy – például pénzszerzés céljából – többször ad plazmát, mint amennyiszer az abszolút biztonságos lenne” – hangsúlyozta az OVSZ szakmai főigazgató-helyettese.