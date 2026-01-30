Szombaton lejár rengeteg autópálya-matrica, és további fontos változások is lesznek

2026-ban több újítást is bevezetnek az autópálya-matricáknál. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) arra figyelmeztet, hogy a sofőröknek érdemes időben felkészülniük az új szabályokra, mivel a tavaly megváltott éves matricák csak január 31. éjfélig érvényesek, továbbá bővülnek a fizetős szakaszok is, miközben a legtöbben az utolsó pillanatra halasztják a vásárlást.

A FEOSZ ügyvezető elnöke az InfoRádióban elmondta: új termékként bevezetik az éves M1 regionális e-matricát, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles gyorsforgalmi úthálózatára biztosít úthasználati jogosultságot a 2026-os évtől. A matricát bárki megvásárolhatja, jóval kedvezőbb áron, mint a négy vármegyei matrica ára összesen

Az M1 regionális e-matrica ugyanis csak 15 ezer forintba kerül, miközben egy vármegyei bérlet ára 7190 forint.

Az új matricatípussal a jogalkotó az M1-es autópálya bővítésének ideje alatt kompenzációs lehetőséget kíván biztosítani az autósok számára a torlódások és fennakadások miatt.

Baranovszky György hozzátette: az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszán sem mindig kielégítő a közlekedés kivitelezési problémák, útlezárások miatt, és ennek a kompenzálására kedvezményes áron lesz elérhető az autósok számára a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére érvényes éves vármegyei autópálya-matrica is 2500 forintért.

A FEOSZ ügyvezető elnöke megjegyezte: minden más esetben és más helyszínen a havi matrica ára 7190 forint, de továbbra is lehet vásárolni egynapos, tíznapos vagy éves matricát is.

Nagyon kell figyelni arra is, hogy szükség esetén mindig pontosan diktáljuk be a gépjárműnk adatait. Téves forgalmi rendszám feltüntetésekor – legfeljebb 3 karakter eltérésig – a pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül rögzíthető a helyes forgalmi rendszám. Ezért 1470 forint ügyintézési díjat kell fizetni. A jogosultság a módosított forgalmi rendszámra lesz érvényes. A 0 (nulla) szám és az O betű, illetve az 1 (egy) szám és I betű felcseréléséből adódó tévesztés átírásakor nem számolnak fel díjat.

Fokozottan kell figyelni az érvényesség évének beállítására, mert annak korrigálására utólag nincs lehetőség.

Baranovszky György figyelmeztetett: az adott matrica igazoló szelvényét három évig meg kell őrizni, mert ennyi az elévülési idő. Ezt azt jelenti, hogy a szolgáltató a megvásárlás időpontjától kezdődően három évig bármikor követelheti a pótdíj befizetését a kötelezettől, ha ő nem tartja be a vonatkozó szabályokat. Ha az adott úton valaki többször is jogosulatlanul vezet, lehetőség van arra, hogy pótdíj-maximalizálás történjen. Ugyanakkor a szolgáltatónak kötelezettsége, hogy az első jogosulatlan használat után 60 napon belül küldje ki az értesítést a büntetésről a forgalmi engedélyben feltüntetett névre és címre. Ezzel akadályozzák meg azt, hogy a megbüntetett személy adott esetben ne adhasson meg olyan lakcímet, ahol nem elérhető.

A FEOSZ ügyvezető elnöke kiemelte: van lehetőség a pótdíjfizetési kötelezettség maximalizálására is. Ha valaki tízszer hajt fel jogosulatlanul, matrica nélkül az adott autópályára, az tízszer kap büntetést.

A bírság alapdíja 27 790 forint, ha pedig ezt valaki nem fizeti be 60 napon belül, akkor emelt összegű pótdíjat (95 730 forint) szabnak ki.

Baranovszky György a pótdíj-maximalizálással kapcsolatban megjegyezte: maximum kettő büntetést kell kifizetni. Ha megérkezik a felszólítás, annak az időpontjától számított 75 napon belül lehet kérni azt, hogy maximalizálás történjen. Ha viszont matrica nélküli falhajtás esetén felszólításra 60 percen belül megvásároljuk a matricát, nem kell pótdíjat fizetnünk. Ez azt jelenti, hogyha menet közben, még az utunk elején vesszük észre, hogy elfelejtettünk matricát vásárolni, még gyorsan pótolhatjuk. Fontos tudni, hogy pótdíj forgalmi rendszámonként és naptári naponként legfeljebb egy alkalommal szabható ki.