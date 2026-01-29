A legújabb kispárt is bejelentette visszalépését a 2026-os választásoktól

Cseh Katalin és Barabás Richárd politikai platformja, a Humanisták bejelentette, hogy sem egyéni, sem listás formában nem indul az áprilisi választáson. Mint a 444.hu a párt közleményére hivatkozva írja, a Humanisták néhány hónapja nehéz vállalkozásba kezdtek, de hiába tapasztalták országjárásuk során, hogy sokan osztják az értékeiket és értenek egyet céljaikkal, a választók a kockázatot látnák az ő elindulásukban, és megértik azokat, akik a kormányváltás esélyét látva félnek megosztani a szavazatukat.

Közleményükben köszönetet mondtak aktivistáiknak és azoknak, akik jelentős ellenszélben is vállalták volna ezt a megméretést.

A politikai formáció létrehozását november közepén jelentették be. Az egyik alapítót, Cseh Katalint erre kizárták a Momentumból, de a személyügyileg érintett Párbeszédből is többen kiléptek, noha a Párbeszéd közleményben támogatta a Humanisták kezdeményezését.

A közelmúltban az alábbi pártok visszalépése vált biztossá:

LMP

Momentum

Megoldás Mozgalom

2RK.

A Magyar Szocialista Párt háza tájáról is érkeznek olyan hírek, hogy már csak a formális döntés van hátra a visszalépésről. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt viszont a 2026-os téli olimpiától való visszalépésről tett bejelentést.