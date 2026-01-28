ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.86
usd:
318.27
bux:
128367.45
2026. január 28. szerda Karola, Károly
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Budapesti Közlekedési Központ célja, hogy 2027 végére az összes, előzetesen tervezett, mintegy nyolcvan végállomás és csomópont megállóazonosító-táblákkal kiegészített oszlopokkal rendelkezzen - közölte a társaság.
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Látványos fejlesztésben a BKK

Infostart / MTI

A Budapesti Közlekedési Központ célja, hogy 2027 végére az összes, előzetesen tervezett, mintegy nyolcvan végállomás és csomópont megállóazonosító-táblákkal kiegészített oszlopokkal rendelkezzen – közölte a társaság. Közleményük szerint ez azt jelenti, hogy minden fontos átszállási ponton ugyanazt a logikus, könnyen átlátható rendszert találják majd az utasok.

Tavaly tizenhárom végállomáson és fontos csomópontban újultak meg a megállóazonosító-táblák, amelyek nemcsak vizuálisan vonzóbbak, de az utasok igényeit is jobban kiszolgálják és segítik a tájékozódást – írták.

Az elmúlt évben Cinkota, a Nagyvárad tér, a Gyöngyösi utca, a Gubacsi út/Határ út, a Szent Gellért tér-Műegyetem, a Corvin-negyed, az Oktogon, a Szarvas csárda tér, Zugló vasútállomás, Káposztásmegyer, Szilas-patak és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak, a BAH-csomópont és a Nagy Lajos király útja/Czobor utca állomásokon, illetve csomópontokon vált modernebbé az utastájékoztatás – számoltak be.

A BKK kiemelte, a rendszer működésének kulcsa nemcsak az, hogy az új helyszíneken megjelenjenek a korszerűbb tájékoztató felületek, hanem az is, hogy a már kihelyezett táblák naprakészek, jól láthatók és esztétikusak legyenek: tavaly tizenöt helyszínen ellenőrizték a megállóazonosító-táblákat, és ahol kellett, cserélték, frissítették őket.

Az elmúlt évben 330 megállóoszlopon 850 táblát helyezett ki vagy cserélt le a társaság – közölték.

A közlemény szerint a 2022-ben indult korszerűsítési programnak köszönhetően már 55 helyszínen 770 megállóoszlopon 1980 tábla segíti a közlekedést.

Kezdőlap    Belföld    Látványos fejlesztésben a BKK

bkk

tábla

közösségi közlekedés

utastájékoztatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hegyi Zsolt az Arénában: 6-8 év alatt lehet leselejtezni az összes komfort nélküli vasúti kocsit

Hegyi Zsolt az Arénában: 6-8 év alatt lehet leselejtezni az összes komfort nélküli vasúti kocsit

Ha a tervezett fejlesztések a remélt ütemben haladnak, akkor szisztematikus munkával évente 2-2,5 százalékot lehet javulni a késéseket illetően, így 2030-ra akár 88 százalékos is lehet a menetrendszerűség a hazai vasútvonalakon – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a MÁV-csoport vezérigazgatója. Elismerte, hogy még mindig van több mint 400 olyan komfort nélküli személyvonat, ami nem felel meg a XXI. századi szolgáltatási színvonalnak.
VIDEÓ
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.28. szerda, 18:00
Varga Zsolt
a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan mozgás a dollárnál, a forint is reagál

Váratlan mozgás a dollárnál, a forint is reagál

A devizapiacon továbbra is a dollár trendje és a Federal Reserve kamatpolitikájáról várható kommunikációja körüli bizonytalanság határozza meg a hangulatot. A befektetők egyszerre figyelik az amerikai monetáris pálya jövőbeli irányát, a jegybanki függetlenséget fenyegető fehér házi politikai nyomásgyakorlás erősödését és a globális kockázatvállalási étvágy alakulását. A következő napokban ezek együtt dönthetik el, hogy a jelenlegi dollárgyengeség tartós folyamattá válik-e, és milyen pályára állnak a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csúnyát esett a kétszeres Tour-győztes Vingegaard edzés közben: ez okozta az esést

Csúnyát esett a kétszeres Tour-győztes Vingegaard edzés közben: ez okozta az esést

Jonas Vingegaard, a kétszeres Tour de France-győztes kerékpáros edzés közben balesetet szenvedett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

The killing of Alex Pretti over the weekend led Minnesota officials and locals to renew calls for Trump to end his immigration operation there.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 28. 13:01
Van, ahol már megint fehéredik a táj a havazástól – videó
2026. január 28. 12:50
Három műszakban dolgoznak a javítóbrigádok Budapesten
×
×
×
×