Látványos fejlesztésben a BKK

Tavaly tizenhárom végállomáson és fontos csomópontban újultak meg a megállóazonosító-táblák, amelyek nemcsak vizuálisan vonzóbbak, de az utasok igényeit is jobban kiszolgálják és segítik a tájékozódást – írták.

Az elmúlt évben Cinkota, a Nagyvárad tér, a Gyöngyösi utca, a Gubacsi út/Határ út, a Szent Gellért tér-Műegyetem, a Corvin-negyed, az Oktogon, a Szarvas csárda tér, Zugló vasútállomás, Káposztásmegyer, Szilas-patak és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak, a BAH-csomópont és a Nagy Lajos király útja/Czobor utca állomásokon, illetve csomópontokon vált modernebbé az utastájékoztatás – számoltak be.

A BKK kiemelte, a rendszer működésének kulcsa nemcsak az, hogy az új helyszíneken megjelenjenek a korszerűbb tájékoztató felületek, hanem az is, hogy a már kihelyezett táblák naprakészek, jól láthatók és esztétikusak legyenek: tavaly tizenöt helyszínen ellenőrizték a megállóazonosító-táblákat, és ahol kellett, cserélték, frissítették őket.

Az elmúlt évben 330 megállóoszlopon 850 táblát helyezett ki vagy cserélt le a társaság – közölték.

A közlemény szerint a 2022-ben indult korszerűsítési programnak köszönhetően már 55 helyszínen 770 megállóoszlopon 1980 tábla segíti a közlekedést.