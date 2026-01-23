Új nagyköveteket üdvözölhet Magyarország

A külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésével Medveczky Iván Pál személyében új vezetője lett a tallinni nagykövetségnek. Magyarország vatikáni nagykövetségének vezetésével, valamint Magyarországnak a Szuverén Máltai Lovagrendben való képviseletével Kveck Péter Józsefet bízták meg – írja a csütörtöki Magyar Közlöny alapján az Index.
Magyarországra is érkeztek új nagykövetek, szintén a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésével:
- Csád nagykövete: Youssouf Abassalah,
- Libanon nagykövete: Jimmy Zakhia Douaihy,
- Japán nagykövete: Tetsuya Kimura,
- Ghána nagykövete: Kwame Ampofo,
- Katar nagykövete: Radi Sowayed B. S. Alajami,
- Bulgária nagykövete: Maria Ivanova Anguelieva.
A nagykövetek kinevezéseinek hozzájárulásai a Magyar Közlönyben megadott dátumok szerint még a tavalyi évben történtek, Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírásával.