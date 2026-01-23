ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Új nagyköveteket üdvözölhet Magyarország

Infostart

Két magyar külképviselet élére is új vezetőt neveztek ki, több ország új nagykövete pedig megkezdheti a munkát Budapesten.

A külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésével Medveczky Iván Pál személyében új vezetője lett a tallinni nagykövetségnek. Magyarország vatikáni nagykövetségének vezetésével, valamint Magyarországnak a Szuverén Máltai Lovagrendben való képviseletével Kveck Péter Józsefet bízták meg – írja a csütörtöki Magyar Közlöny alapján az Index.

Magyarországra is érkeztek új nagykövetek, szintén a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésével:

  • Csád nagykövete: Youssouf Abassalah,
  • Libanon nagykövete: Jimmy Zakhia Douaihy,
  • Japán nagykövete: Tetsuya Kimura,
  • Ghána nagykövete: Kwame Ampofo,
  • Katar nagykövete: Radi Sowayed B. S. Alajami,
  • Bulgária nagykövete: Maria Ivanova Anguelieva.

A nagykövetek kinevezéseinek hozzájárulásai a Magyar Közlönyben megadott dátumok szerint még a tavalyi évben történtek, Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírásával.

magyarország

diplomácia

nagykövet

külügy

sulyok tamás

