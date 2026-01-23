Hihetetlenül apró újszülöttet hagytak a pelenkázóban egy budapesti kórházban

Egy gyermekkardiológus mentett meg egy magára hagyott koraszülöttet: Vilmányi Csaba, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (Gokvi) gyermekkardiológiai szakambulancia vezető főorvosa fülét hétfő délelőtt babasírás ütötte meg az intézmény egyik zárt pelenkázó helyisége előtt – tette közzé a Rendészeti Államtitkárság a Facebook-oldalán.

Belépve egy, a kihűlés és kiszáradás határán álló újszülöttet talált, egyedül, magára hagyva. A picivel a gyerekszív-központba rohant, ahol dr. Ablonczy László osztályvezető főorvos és munkatársai kezdték meg a csecsemő vizsgálatát, ellátását. Miután sehol nem találtak hozzátartozót, értesítették a rendőrséget.

A térfigyelő kamerák felvételeinek segítségével 24 órán belül felkutatták az anyát. Az asszonyt orvoshoz vitték, ahol megállapították, hogy egészséges. Kihallgatták, és gondatlanságból elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettével gyanúsítják.

Kiderült:

a 42 éves nő kispesti otthonának fürdőszobájában, egyedül hozta világra gyermekét.

Ellátta magát, a méhlepényt a kukába dobta, aztán rosszul lett. Magához térve bebugyolálta újszülöttjét, babakocsiba tette, majd másik két – 2, illetve 5 éves – gyermekével, tömegközlekedve a Heim Pál Gyermekkórházhoz ment. Inkubátorba akarta tenni, ám azt sem kint, sem bent nem talált, ezért átment a Gokvi-ba, ahol a pelenkázóban hagyta a kicsit, majd hazament.

Amikor a rendőrök másnap érte mentek, és élettársa megtudta a történteket, agyon akarta verni gyermekei anyját – szerencse, hogy a nyomozók kéznél voltak.

Máriának 10 gyermeke van, nyolc, jelenleg állami gondnokság alatt lévőt más férfiaktól, kettőt jelenlegi élettársától szült. Állítása szerint sohasem védekezett,

mostani várandóságáról nem tudott. Közelmúltban végzett terhességi tesztje negatív lett – pedig kisfia akkor már legalább 25-26 hetes volt.

A 870 grammos, koraszülött fiúcska jelenleg lélegeztetőgépen van. Állapota stabil, de életkilátásai jobbak lennének, ha megfelelő időben kapott volna szakszerű orvosi ellátást.

A róla gondoskodók az András György nevet adták neki.

(Nyitóképünk illusztráció)