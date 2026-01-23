ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.06
usd:
325.16
bux:
124831.63
2026. január 23. péntek Rajmund, Zelma
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Newborn baby with cannula in the feet on a hospital bed
Nyitókép: CristiNistor/Getty Images

Hihetetlenül apró újszülöttet hagytak a pelenkázóban egy budapesti kórházban

Infostart

Családi rémtörténet áll a háttérben: 870 grammos babát hagytak a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet pelenkázójában. A kis András most lélegeztetőgépen van, küzdenek az életéért. Az anyja otthon szülte meg, majd titokban bevitte, hogy otthagyja.

Egy gyermekkardiológus mentett meg egy magára hagyott koraszülöttet: Vilmányi Csaba, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (Gokvi) gyermekkardiológiai szakambulancia vezető főorvosa fülét hétfő délelőtt babasírás ütötte meg az intézmény egyik zárt pelenkázó helyisége előtt – tette közzé a Rendészeti Államtitkárság a Facebook-oldalán.

Belépve egy, a kihűlés és kiszáradás határán álló újszülöttet talált, egyedül, magára hagyva. A picivel a gyerekszív-központba rohant, ahol dr. Ablonczy László osztályvezető főorvos és munkatársai kezdték meg a csecsemő vizsgálatát, ellátását. Miután sehol nem találtak hozzátartozót, értesítették a rendőrséget.

A térfigyelő kamerák felvételeinek segítségével 24 órán belül felkutatták az anyát. Az asszonyt orvoshoz vitték, ahol megállapították, hogy egészséges. Kihallgatták, és gondatlanságból elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettével gyanúsítják.

Kiderült:

a 42 éves nő kispesti otthonának fürdőszobájában, egyedül hozta világra gyermekét.

Ellátta magát, a méhlepényt a kukába dobta, aztán rosszul lett. Magához térve bebugyolálta újszülöttjét, babakocsiba tette, majd másik két – 2, illetve 5 éves – gyermekével, tömegközlekedve a Heim Pál Gyermekkórházhoz ment. Inkubátorba akarta tenni, ám azt sem kint, sem bent nem talált, ezért átment a Gokvi-ba, ahol a pelenkázóban hagyta a kicsit, majd hazament.

Amikor a rendőrök másnap érte mentek, és élettársa megtudta a történteket, agyon akarta verni gyermekei anyját – szerencse, hogy a nyomozók kéznél voltak.

Máriának 10 gyermeke van, nyolc, jelenleg állami gondnokság alatt lévőt más férfiaktól, kettőt jelenlegi élettársától szült. Állítása szerint sohasem védekezett,

mostani várandóságáról nem tudott. Közelmúltban végzett terhességi tesztje negatív lett – pedig kisfia akkor már legalább 25-26 hetes volt.

A 870 grammos, koraszülött fiúcska jelenleg lélegeztetőgépen van. Állapota stabil, de életkilátásai jobbak lennének, ha megfelelő időben kapott volna szakszerű orvosi ellátást.

A róla gondoskodók az András György nevet adták neki.

(Nyitóképünk illusztráció)

Kezdőlap    Belföld    Hihetetlenül apró újszülöttet hagytak a pelenkázóban egy budapesti kórházban

budapest

rendőrség

gottsegen györgy országos kardiológiai intézet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.23. péntek, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy mérföldkőhöz értek a budapesti villamosok: munkába állt a századik CAF

Nagy mérföldkőhöz értek a budapesti villamosok: munkába állt a századik CAF

Pénteken forgalomba állították a századik CAF villamost Budapesten.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt

Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt

Ukrajna energiaellátása jelentősen romlott az orosz légitámadások következtében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Downing Street says Trump 'wrong' to claim Nato troops avoided Afghanistan front line

Downing Street says Trump 'wrong' to claim Nato troops avoided Afghanistan front line

Veterans and bereaved families call the comments insulting, as the prime minister's spokesperson says "we are incredibly proud of our armed forces".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 23. 15:41
Elhunyt Benedek Gyula
2026. január 23. 15:18
Telefonos csalók élnek vissza a Magyar Vöröskereszt nevével
×
×
×
×