Januári rezsistopot vezet be a kormány, Kijev berendelte a magyar nagykövetet – a nap hírei

Januári rezsistopot vezet be a kormány – jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebookon közzétett rövid videóban azt mondta: átvállalják a hideg időben a fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségét a családoktól. Részleteket azonban nem közölt.

Az amerikai Gentherm kutatás-fejlesztési beruházást hajt végre Magyarországon. A 6 milliárd 300 millió forint értékű projekthez a kormány 940 millió forint támogatást nyújt. Az amerikai autóipari beszállító beruházásának célja a tevékenység bővítése a regionális logisztikai és mérnöki központként szolgáló magyarországi telephelyén.

Hatvan új munkahely jön létre Zsámbékon a Medicontur Orvostechnikai Kft. új beruházása nyomán. A hazai tulajdonú, mesterséges szemlencséket gyártó cég 3 fejlesztési projektet hajt végre csaknem 8 milliárd forint értékben, amihez az állam 2 milliárd 900 millió forint támogatást nyújt.

Megszületett a bérmegállapodás a BKV-nál, az idén összesen 9,2 százalékkal emelkednek a bérek a társaságnál. Ebből 8 százalék, de minimum 40 ezer forint egységes alapbérfejlesztésként jelenik meg minden munkavállalónál, a fennmaradó rész pedig egyebek mellett a Budapest-pótlék, az év végi utalványok, valamint a fix összegű pótlékok összegének emelését fedezi.

Az Alkotmánybíróság döntése után is folytatja a főváros vezetése a bírósági küzdelmet a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Karácsony Gergely azután beszélt erről, hogy az Alkotmánybíróság nem találta alaptörvény-ellenesnek az önkormányzatok által fizetett szolidaritási hozzájárulás szabályait. Sára Botond főispán szerint ebből következik, hogy a fővárosi költségvetés jogszabályellenes.

Jogerősen 60 nap elzárásra ítélte a Kecskeméti Törvényszék azt a férfit, aki tavaly szeptemberben nagy sebességgel húzta az autója után kötött kutyáját. A férfi a bíróságon azt állította, hogy nem akarta bántani az állatot, csak elfelejtette, hogy a vonóhoroghoz kötötte előző este.

Kijev berendelte a magyar nagykövetet tiltakozásul az ellen az úgynevezett nemzeti petíció ellen, amelyet a magyar kormány az Ukrajnának szánt uniós hitel miatt indított. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ez durva beavatkozás a belügyekbe. Szijjártó Péter megismételte: végig fogják vinni a nemzeti petíciót.

Kijevben mintegy 4 ezer lakóépületben továbbra sincs fűtés, a főváros csaknem 60 százaléka pedig áram nélkül van - közölte az ukrán elnök. Kiemelte, hogy az energetikai vállalatok és a közműszolgáltató cégek azon dolgozói, akik részt vesznek az orosz csapások következményeinek felszámolásában, mentességet kapnak a mozgósítás alól.

Az Európai Parlament jóváhagyta a 90 milliárd eurós uniós hitelt Ukrajna számára a megerősített együttműködés keretében. A fideszes Deutsch Tamás szégyenletesnek nevezte a döntést.

A tervek szerint csütörtökön fogadja Moszkvában Steven Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját az orosz államfő. A Kreml szóvivője közölte: Oroszország továbbra is várja a tájékoztatást az ukrajnai rendezésről az Egyesült Államok, az EU és Ukrajna között zajló megbeszélésekről.

Nem katonai erővel, hanem közvetlen tárgyalássokkal szerezné meg Grönlandot az amerikai elnök. Donald Trump a davosi Világgazdasági Fórumon megerősítette: nemzetbiztonsági szempontból elengedhetetlennek tartja, hogy az Egyesült Államok megszerezze a szigetet, amit egy jégdarabnak nevezett. Eközben a francia elnöki hivatal NATO-hadgyakorlat megtartását indítványozta Grönlandon. Később Donald Trump bejelentette, hogy mégsem veti ki a beígért vámokat.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke csatlakozott az Egyesült Államok Képviselőháza és az izraeli Knesszet elnökének kezdeményezéséhez, hogy Nobel-békedíjra jelöljék Donald Trumpot.

A kormányülés után Davosba utazott Orbán Viktor kormányfő, hogy az amerikai elnök meghívására részt vegyen a Béketanács megalakulásán. A miniszterelnök Svájcból Brüsszelbe utazik, rendkívüli miniszterelnöki csúcstalálkozóra, és pénteken tér vissza Magyarországra. A gázai Béketanácshoz az izraeli kormányfő is csatlakozott.

Európának fel kell gyorsítania stratégiai függetlenedését a gazdaság, a technológia és a védelem területén – mondta Strasbourgban az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Parlament plenáris ülésén úgy fogalmazott: Európa biztonsága és függetlensége szempontjából kulcsfontosságú, hogy Brüsszel továbbra is Ukrajnára összpontosítson.

Az Európai Parlament kikéri az Európai Unió Bíróságának véleményét, az EU-Mercosur-megállapodás jogszerűségéről. A Fidesz és a Tisza EP képviselői is támogatták a szűk többséggel megszavazott felülvizsgálatot. Strasbourgban kedden több ezer gazda tüntetett az Európai Parlamentnél az intézkedés ellen.

Az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta az állásfoglalást az uniós légiutas-jogok felülvizsgálatáról. Eszerint 3 órát meghaladó késés, járattörlés vagy beszállás megtagadása esetén továbbra is kártérítést igényelhetnének, illetve visszatérítést vagy átfoglalást kaphatnának az utasok. A tagállami kormányok ellenben 3-ról, 4-6 órára emelnék az időkorlátot.

Hatodszor is a román parlament elé terjesztik Székelyföld autonómia-statútumát. Zakariás Zoltán és Kulcsár-Terza József parlamenti képviselők közölték, ezt megelőzően a Székely Nemzeti Tanács széleskörű társadalmi vitát kezdeményez a kérdésben.

Észak-Korea évente akár 10–20 atomfegyver előállításához elegendő nukleáris anyagot gyárt – jelentette ki a dél-koreai elnök Szöulban. Phenjan emellerr tovább fejleszti nagy hatótávolságú ballisztikus rakétáit, amelyekkel akár az amerikai kontinenst is elérheti.

Dél-Koreában 23 év börtönbüntetésre ítélte egy bíróság Han Dukszu volt miniszterelnököt. Bűnrészesnek találták abban, hogy Jun Szogjol volt elnök 2024 decemberében kihirdette a szükségállapotot, veszélyeztetve a demokratikus rendet.

Japánban életfogytiglani börtönre ítélték Abe Sindzo volt kormányfő gyilkosát. A férfi 2022-ben házilag készített lőfegyverrel végzett a miniszterelnökkel egy választási kampánygyűlésen.