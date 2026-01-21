ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.17
usd:
328.51
bux:
121308.37
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Close up of female hand turning on gas boiler for heating water
Nyitókép: Jevtic/Getty Images

Januári rezsistopot vezet be a kormány, Kijev berendelte a magyar nagykövetet – a nap hírei

InfoRádió

Megszületett a bérmegállapodás a BKV-nál. Nem katonai erővel, hanem tárgyalássokkal szerezné meg Grönlandot az amerikai elnök.

Januári rezsistopot vezet be a kormány – jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebookon közzétett rövid videóban azt mondta: átvállalják a hideg időben a fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségét a családoktól. Részleteket azonban nem közölt.

Az amerikai Gentherm kutatás-fejlesztési beruházást hajt végre Magyarországon. A 6 milliárd 300 millió forint értékű projekthez a kormány 940 millió forint támogatást nyújt. Az amerikai autóipari beszállító beruházásának célja a tevékenység bővítése a regionális logisztikai és mérnöki központként szolgáló magyarországi telephelyén.

Hatvan új munkahely jön létre Zsámbékon a Medicontur Orvostechnikai Kft. új beruházása nyomán. A hazai tulajdonú, mesterséges szemlencséket gyártó cég 3 fejlesztési projektet hajt végre csaknem 8 milliárd forint értékben, amihez az állam 2 milliárd 900 millió forint támogatást nyújt.

Megszületett a bérmegállapodás a BKV-nál, az idén összesen 9,2 százalékkal emelkednek a bérek a társaságnál. Ebből 8 százalék, de minimum 40 ezer forint egységes alapbérfejlesztésként jelenik meg minden munkavállalónál, a fennmaradó rész pedig egyebek mellett a Budapest-pótlék, az év végi utalványok, valamint a fix összegű pótlékok összegének emelését fedezi.

Az Alkotmánybíróság döntése után is folytatja a főváros vezetése a bírósági küzdelmet a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Karácsony Gergely azután beszélt erről, hogy az Alkotmánybíróság nem találta alaptörvény-ellenesnek az önkormányzatok által fizetett szolidaritási hozzájárulás szabályait. Sára Botond főispán szerint ebből következik, hogy a fővárosi költségvetés jogszabályellenes.

Jogerősen 60 nap elzárásra ítélte a Kecskeméti Törvényszék azt a férfit, aki tavaly szeptemberben nagy sebességgel húzta az autója után kötött kutyáját. A férfi a bíróságon azt állította, hogy nem akarta bántani az állatot, csak elfelejtette, hogy a vonóhoroghoz kötötte előző este.

Kijev berendelte a magyar nagykövetet tiltakozásul az ellen az úgynevezett nemzeti petíció ellen, amelyet a magyar kormány az Ukrajnának szánt uniós hitel miatt indított. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ez durva beavatkozás a belügyekbe. Szijjártó Péter megismételte: végig fogják vinni a nemzeti petíciót.

Kijevben mintegy 4 ezer lakóépületben továbbra sincs fűtés, a főváros csaknem 60 százaléka pedig áram nélkül van - közölte az ukrán elnök. Kiemelte, hogy az energetikai vállalatok és a közműszolgáltató cégek azon dolgozói, akik részt vesznek az orosz csapások következményeinek felszámolásában, mentességet kapnak a mozgósítás alól.

Az Európai Parlament jóváhagyta a 90 milliárd eurós uniós hitelt Ukrajna számára a megerősített együttműködés keretében. A fideszes Deutsch Tamás szégyenletesnek nevezte a döntést.

A tervek szerint csütörtökön fogadja Moszkvában Steven Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját az orosz államfő. A Kreml szóvivője közölte: Oroszország továbbra is várja a tájékoztatást az ukrajnai rendezésről az Egyesült Államok, az EU és Ukrajna között zajló megbeszélésekről.

Nem katonai erővel, hanem közvetlen tárgyalássokkal szerezné meg Grönlandot az amerikai elnök. Donald Trump a davosi Világgazdasági Fórumon megerősítette: nemzetbiztonsági szempontból elengedhetetlennek tartja, hogy az Egyesült Államok megszerezze a szigetet, amit egy jégdarabnak nevezett. Eközben a francia elnöki hivatal NATO-hadgyakorlat megtartását indítványozta Grönlandon. Később Donald Trump bejelentette, hogy mégsem veti ki a beígért vámokat.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke csatlakozott az Egyesült Államok Képviselőháza és az izraeli Knesszet elnökének kezdeményezéséhez, hogy Nobel-békedíjra jelöljék Donald Trumpot.

A kormányülés után Davosba utazott Orbán Viktor kormányfő, hogy az amerikai elnök meghívására részt vegyen a Béketanács megalakulásán. A miniszterelnök Svájcból Brüsszelbe utazik, rendkívüli miniszterelnöki csúcstalálkozóra, és pénteken tér vissza Magyarországra. A gázai Béketanácshoz az izraeli kormányfő is csatlakozott.

Európának fel kell gyorsítania stratégiai függetlenedését a gazdaság, a technológia és a védelem területén – mondta Strasbourgban az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Parlament plenáris ülésén úgy fogalmazott: Európa biztonsága és függetlensége szempontjából kulcsfontosságú, hogy Brüsszel továbbra is Ukrajnára összpontosítson.

Az Európai Parlament kikéri az Európai Unió Bíróságának véleményét, az EU-Mercosur-megállapodás jogszerűségéről. A Fidesz és a Tisza EP képviselői is támogatták a szűk többséggel megszavazott felülvizsgálatot. Strasbourgban kedden több ezer gazda tüntetett az Európai Parlamentnél az intézkedés ellen.

Az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta az állásfoglalást az uniós légiutas-jogok felülvizsgálatáról. Eszerint 3 órát meghaladó késés, járattörlés vagy beszállás megtagadása esetén továbbra is kártérítést igényelhetnének, illetve visszatérítést vagy átfoglalást kaphatnának az utasok. A tagállami kormányok ellenben 3-ról, 4-6 órára emelnék az időkorlátot.

Hatodszor is a román parlament elé terjesztik Székelyföld autonómia-statútumát. Zakariás Zoltán és Kulcsár-Terza József parlamenti képviselők közölték, ezt megelőzően a Székely Nemzeti Tanács széleskörű társadalmi vitát kezdeményez a kérdésben.

Észak-Korea évente akár 10–20 atomfegyver előállításához elegendő nukleáris anyagot gyárt – jelentette ki a dél-koreai elnök Szöulban. Phenjan emellerr tovább fejleszti nagy hatótávolságú ballisztikus rakétáit, amelyekkel akár az amerikai kontinenst is elérheti.

Dél-Koreában 23 év börtönbüntetésre ítélte egy bíróság Han Dukszu volt miniszterelnököt. Bűnrészesnek találták abban, hogy Jun Szogjol volt elnök 2024 decemberében kihirdette a szükségállapotot, veszélyeztetve a demokratikus rendet.

Japánban életfogytiglani börtönre ítélték Abe Sindzo volt kormányfő gyilkosát. A férfi 2022-ben házilag készített lőfegyverrel végzett a miniszterelnökkel egy választási kampánygyűlésen.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Januári rezsistopot vezet be a kormány, Kijev berendelte a magyar nagykövetet – a nap hírei

inforádió

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Washington rakétákat telepíthetne Grönlandra – újabb részletek a NATO-Trump alkuról

Washington rakétákat telepíthetne Grönlandra – újabb részletek a NATO-Trump alkuról

Donald Trump az este váratlan megegyezésről számolt be: alkut kötött a NATO-főtitkárral Grönland ügyében, és ezért nem vezeti be a több nyugat-európai állam ellen a beígért büntetővámokat. Órákkal korábban még azt követelte, hogy azonnal induljanak tárgyalások Grönland eladásáról. Később több interjúban is beszélt a megállapodásról.
 

Grönland ásványkincseit is megszerezhette Donald Trump

Grönland: 180 fokos fordulat Donald Trump eredményes tárgyalásai nyomán

VIDEÓ
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.22. csütörtök, 18:00
Palkovics László
mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felrobbant a rejtett bomba Kínában: olyan történelmi visszaesés jöhet, amire nem számítottak

Felrobbant a rejtett bomba Kínában: olyan történelmi visszaesés jöhet, amire nem számítottak

Hosszú évek óta kongatják a vészharangokat Kínában, hogy olyan demográfiai válság vár az országra, amilyennel Peking még soha nem nézett szembe. Sokan legyintettek erre, mondván, hogy egy 1,4 milliárdos társadalomban „nem számít” pár millió fős demográfiai visszaesés. A helyzet azonban ennél sokkal komorabb, mivel nagyon úgy tűnik, hogy egy kibontakozódó, súlyos demográfiai válság legelején jár az ország, ráadásul hiába minden próbálkozás, egyelőre nem is igazán látszódik a kiút. Könnyen lehet, hogy a 20. század hatalmas népesedési felfutását a feltörekvő nagyhatalom hamarosan „feléli”, ez pedig alaposan újrarendezi az erőviszonyokat a világban. Elemzésünkben annak járunk utána, hogyan juthatott eddig a világ egykor legnépesebb országa, és milyen kilátások várnak rá.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Exkluzív interjút adott Kapitány István: A legfelső szintű vezetők 3-4 évente cserélődnek

Exkluzív interjút adott Kapitány István: A legfelső szintű vezetők 3-4 évente cserélődnek

Kapitány István a Shell globális csúcsvezetőjeként 85 országban dolgozott. A Pénzcentrumnak elmondta, mi a tartós vezetői siker valódi kulcsa.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says 'framework of a future deal' discussed on Greenland as he backs off tariffs threat

Trump says 'framework of a future deal' discussed on Greenland as he backs off tariffs threat

At Davos, the US president said he would not use force to take the island and later floated a possible "forever" deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 22. 06:00
A KRESZ-professzor értelmezte, hogyan változnak a sebességhatár és az előzés szabályai
2026. január 22. 05:12
Ekkor lesznek 2026-ban az ünnepnapok és a hosszú hétvégék
×
×
×
×