Egressy Mátyás eltűnése: üzenetet tett közzé a rendőrség hétfő reggel 9-kor

Akinek információja van, ne a Facebookon posztolja, hanem a hatóságot értesítse! – írta a rendőrség hétfő reggel 8:52-kor a police.hu oldalon, hozzátéve: jelenleg is nagy erőkkel keresik azt a 18 éves fiút, aki 2026. január 17-én 2 óra után egy belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta sem ért haza.

Mint írják, Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban számos információ látott napvilágot a sajtóban és a közösségi médiában, ezeket egytől-egyig ellenőrzi, de nem kommentálja a rendőrség.

Még hétfőn reggel 9 órakor is szerepelt a fiú kereséséről szóló hír a rendőrségi oldalon.

Vasárnap este először megjelent egy Facebook-oldalon, hogy megtalálták a fiatalt, aztán a Blikknek az édesapja vasárnap este fél 11-kor azt mondta, hamis információk terjednek, még nincs meg a fia.

Hétfő reggel a fiú halálhíréről is elkezdtek terjedni hírek, még a fent idézett rendőrségi közlemény előtt, de ezeket senki nem erősítette meg.

A 18 éves fiatalnak azután veszett nyoma, hogy péntek éjjel a budapesti Ötkert nevű szórakozóhelyen bulizott a barátaival.

Az a hír is elterjedt, hogy a fiatal ember lezuhanhatott a Lánchídról. Egy Dunán úszó hajó kamerája ugyanis rögzítette, hogy vasárnap reggel, 6 óra 37 perckor egy test a hídról a vízbe esik. A hatóságok haladéktalanul megkezdték a felvétel elemzését – írta az Index.

A 18 éves fiatal péntek este Budapest V. kerületében található Ötkertbe ment szórakozni, majd szombaton hajnali kettő óra magasságában jött el a Zrínyi utcából. Hajnalban azonban nem tért haza XI. kerületi otthonába. Mátyást a főváros több pontján is látták feltűnni, azonban a zavartnak tűnő fiatal megijedt az őt leszólítóktól, és elmenekült.

Édesapja elmondása szerint a kelleténél ugyan többet ihatott, de annak már rég ki kellett volna mennie belőle, mentális betegségben pedig nem szenved. Nagynénje úgy véli, hogy a fiú italába valamilyen szer kerülhetett.