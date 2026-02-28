ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 28. szombat
Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom európai parlamenti (EP-) listájának második helyén álló elnökhelyettes beszél a párt EP-listájának első öt képviselőjelöltjét bemutató sajtótájékoztatón a fővárosban, a párt Ferenc körúti irodájában 2024. február 28-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Dúró Dóra: véget kell vetni annak, hogy a magyar politikában semminek nincs felelőse

Infostart / MTI

Megszüntetnék a politikusok mentelnmi jogát.

Mi Hazánk Mozgalom véget vetne annak, hogy a magyar politikában harminc éve soha semminek nincs felelőse - jelentette ki a párt elnökhelyettese szombaton, Isaszegen, lakossági fórumon.

Dúró Dóra elmondta, hogy készen áll a csapatuk és programjuk az április 12-i választásra. "Mi nem árulunk zsákbamacskát, nem bianco csekket kérünk a választóktól" - fogalmazott.

A Mi Hazánk politikusai nem saját javukat keresik a közéletben, hanem a hazájukért dolgoznak, ezzel szemben a jelenlegi kormány neve összeforrt a korrupcióval: "magát a rendszert maffiaszerűen átszövik korrupciós hálózatok" - mondta. Az a probléma, hogy itt 30 éve fogy a nemzeti vagyon és soha semminek nincs felelőse - húzta alá. Ennek a politikusok mentelmi jogának megszüntetésével vetnének véget - jelentette ki.

Rámutatott: ez a gondolat "nagyon megtetszett Magyar Péternek is", aki az európai parlamenti választási kampányt megelőzően "körbehaknizta az országot azzal, hogy megszünteti a mentelmi jogot, mert nekik nem lesz rá szükségük", majd felelősségre vonását a "telefonrablási ügyében" éppen európai parlamenti mentelmi joga akadályozta meg.

Magyar Péter tehát nem fogja a magyar érdekeket képviselni, ahogy a Fidesz sem fogja megszüntetni a korrupciót, hiszen "erre épül az egész rendszere" - folytatta.

Kitért arra is, hogy talán még a "végrehajtó maffiánál is undorítóbb egy másik, szintén kormányzatig érő bűnszervezet: az aberrált pedofil maffia". Kifejtette: mindkettőt a Mi Hazánk, illetve a mozgalomhoz legközelebb álló hírportál leplezte le és adott ezeknek az ügyeknek olyan nyilvánosságot, mely a hatóságokat is lépéskényszerbe hozta. Ennek ellenére a Szőlő utcai ügynek sincs semmilyen következménye - állapította meg. Amikor az ügy kipattant, "hirtelen megint gyermekvédővé avanzsált Dobrev Klárától Magyar Péterig mindenki, csakhogy amikor az ő oldalukon állók bűncselekményeiről van szó, akkor ugyanazt a magatartást tanúsítják, mint a Fidesz" - fogalmazott.

Az elmúlt 30 év cigánypolitikáját csődnek nevezve arra is kitért, hogy "sem a Fidesz, sem a Tisza Párt nem lát mást a magyarországi cigányságban, mint egy könnyen megvásárolható szavazóréteget".

Kifejtette: pártjának politikusai a közbiztonságtól a gazdaságpolitikáig számos területen már ellenzékben is "a tettek mezejére léptek". Eközben a gödi akkumulátorgyár ügye egy állatorvosi ló, mely mutatja a kormány gazdaságpolitikájának kudarcát - mondta, jelezve: a külföldi nagyberuházók által teremtett munkahelyek nem a magyar munkavállalóknak, hanem külföldi vendégmunkásoknak létesülnek. Ez pedig "életveszély Magyarország számára", mert kulturálisan megváltoztatja hazánk összetételét, ráadásul jelenlétük garancia arra, hogy a hazai munkabérek alacsonyan maradjanak - fűzte hozzá. Szavai szerint teljesen mindegy, hogy az idegen kultúrából érkezőket vendégmunkásnak, vagy migránsnak nevezzük, mert ugyanaz lesz a vége.

A Mi Hazánk a magyar mezőgazdaságra, élelmiszeriparra és élelmiszerkereskedelemre építi gazdaságpolitikáját - közölte. Ez egészségügyi és nemzetbiztonsági kérdés is, a jelenlegi kormány pedig 16 év alatt nem volt képes az ország gazdasági kitettségét csökkenteni - állapította meg.

Kiemelte: a Fidesz és a Tisza mellett harmadikként sikerült leadniuk országos listájukat, ráadásul "a legelhallgatottabb pártként teljesítették ezt rendkívül könnyedén". Hangsúlyozta: a közvélemény-kutatások adataival szemben mozgalmuk folyamatosan erősödik, és "jó úton jár, mert se kiköpni, se lenyelni nem tudja őket sem a Tisza, sem a Fidesz", ám politikai ellenfeleik április 12-ig mindent meg fognak tenni, hogy a Mi Hazánk szimpatizánsait elbizonytalanítsák.

Ők azonban senkinek nem lesznek a senkije, a saját programjuk alapján hoznak döntéseket és a jövőben is azt fogják támogatni, ami jó a magyar nemzetnek - zárta szavait Dúró Dóra.

dúró dóra

mi hazánk

választás 2026

2026. február 28. 19:50
Ez a hét öt száma
2026. február 28. 19:20
Egyszülős központ: óriási siker a CsillagPont program
