Egressy Mátyás eltűnése: itt a hétfő hajnali helyzet az éjjeli zavaros hírek után

Hétfőn hajnali 6 órakor is szerepelt a fiú kereséséről szóló hír a rendőrségi oldalon, így minden bizonnyal nem került elő az eltűnt fiatal, Egressy Mátyás, akit rengetegen kerestek vasárnap egész nap és este. Ha valaki előkerül, olyankor le szokták venni a keresését a police.hu oldalról.

Vasárnap este először megjelent egy Facebook-oldalon, hogy megtalálták a fiatalt, aztán a Blikknek az édesapja vasárnap este fél 11-kor azt mondta, hamis információk terjednek, még nincs meg a fia. Este 22 órakor az Indexnek a rendőrség is cáfolta, hogy meglenne a fiú.

A 18 éves fiatalnak azután veszett nyoma, hogy péntek éjjel a budapesti Ötkert nevű szórakozóhelyen bulizott a barátaival.

Az a hír is elterjedt, hogy a fiatal ember lezuhanhatott a Lánchídról. Egy Dunán úszó hajó kamerája ugyanis rögzítette, hogy vasárnap reggel, 6 óra 37 perckor egy test a hídról a vízbe esik. A hatóságok haladéktalanul megkezdték a felvétel elemzését – írja az Index.

A 18 éves fiatal péntek este Budapest V. kerületében található Ötkertbe ment szórakozni, majd szombaton hajnali kettő óra magasságában jött el a Zrínyi utcából. Hajnalban azonban nem tért haza XI. kerületi otthonába. Mátyást a főváros több pontján is látták feltűnni, azonban a zavartnak tűnő fiatal megijedt az őt leszólítóktól, és elmenekült.

Édesapja elmondása szerint a kelleténél ugyan többet ihatott, de annak már rég ki kellett volna mennie belőle, mentális betegségben pedig nem szenved. Nagynénje úgy véli, hogy a fiú italába valamilyen szer kerülhetett.