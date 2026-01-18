ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 18. vasárnap Piroska
fotó: pixabay
Nyitókép: Pixabay

Zavarosak az információk az eltűnt Egressy Mátyásról, valószínűleg hamis hír terjedt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Először megjelent, hogy megtalálták a fiatalt, aztán lapinformációk szerint az édesapja vasárnap este fél 11-kor azt mondta, hamis információk terjednek, még nincs meg a fia. Este 11-kor még a rendőrség sem vette le az oldaláról a keresést – ha valaki előkerül, olyankor le szokták venni a keresését a police.hu oldalról.

Vasárnap este először körbement a sajtóban, hogy megtalálták az eltűnt fiút, akit fél Budapest keresett: a 18 éves fiatal felkutatására létrehozott Facebook-oldalon vasárnap este 21 óra után jelent meg a hír, hogy megtalálták Egressy Mátyást. Az édesapja azonban nem sokkal utána, este fél 11-kor a Blikknek cáfolta, hogy meglenne a fiú, és közölte: hamis információk terjednek a neten.

Előzőleg az a hír jelent meg a fiú megtalálásra létrehozott Facebook csoportban, hogy megtalálták azt a 18 éves fiatalt, akinek azután veszett nyoma, hogy péntek éjjel a budapesti Ötkert nevű szórakozóhelyen bulizott a barátaival.

De mivel ezt nem csupán az édesapa cáfolta, hanem ráadásul este 11-kor a rendőrség honlapjáról sem tűnt még el a fiú keresése, a fiú előkerüléséről szóló hír vasárnap este 23 órakor még valószínűleg nem igaz.

Korábban még azt hitték, hogy a fiatal ember lezuhant a Lánchídról. Egy Dunán úszó hajó kamerája ugyanis rögzítette, hogy vasárnap reggel, 6 óra 37 perckor egy test a hídról a vízbe esik. A hatóságok haladéktalanul megkezdték a felvétel elemzését – írja az Index.

A 18 éves fiatal péntek este Budapest V. kerületében található Ötkertbe ment szórakozni, majd szombaton hajnali kettő óra magasságában jött el a Zrínyi utcából. Hajnalban azonban nem tért haza XI. kerületi otthonába. Mátyást a főváros több pontján is látták feltűnni, azonban a zavartnak tűnő fiatal megijedt az őt leszólítóktól, és elmenekült.

Édesapja elmondása szerint a kelleténél ugyan többet ihatott, de annak már rég ki kellett volna mennie belőle, mentális betegségben pedig nem szenved. Nagynénje úgy véli, hogy a fiú italába valamilyen szer kerülhetett.

24 ÓRA
