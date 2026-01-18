ARÉNA - PODCASTOK
Továbbra is hatalmas erőkkel keresik Egressy Mátyást, azt a 18 éves fiatalt, akinek azután veszett nyoma, hogy péntek éjjel az Ötkertben bulizott a barátaival.
Nyitókép: police.hu

Még mindig nem találják a pénteken eltűnt budapesti fiút, Egressy Mátyást

Infostart

Továbbra is hatalmas erőkkel keresik Egressy Mátyást, azt a 18 éves fiatalt, akinek azután veszett nyoma, hogy péntek éjjel az Ötkertben bulizott a barátaival.

A Blikknek a fiatalember apja azt mondta, Mátyás szombaton hajnali kettő körül indult el a szórakozóhelyről, ittas állapotban volt, „de csak annyira, ami egy ilyen bulinál nem szokatlan”. Ezután a Március 15. térről a 907-es busszal indulhatott haza, XI. kerületi otthonába, eredetileg Kelenföldön kellett volna leszállnia.

Az apja szerint fia zsebeit kipakolhatták, a fiatal elaludt a járművön és hajnali négy körül az Örs vezér terénél leszállították – írja a 24.hu. A térfigyelő kamerák szerint HÉV-vel kiment Csömörre, majd visszajött, utána metróval elment a Kossuth térre, majd átment a Lánchídon reggel fél hétkor.

Egressy Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, barna, rövid hajú. Eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt.

A legutolsó információ, hogy vasárnap hajnali egy óra tíz perckor Pestszentlőrincen a barátaikkal találkozott, akik szerint zavart volt a tekintete és megijedt, mint aki valamilyen drogot fogyasztott, majd elszaladt. Az apa szerint Mátyás teljesen egészséges, nem szenved mentális betegségben.

A fiú felkutatását az ismert eltűntkereső, Nagy László is segíti, a Facebookon csoportot hoztak létre a felkutatásának elősegítésére.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, amennyiben bárki rendelkezik Egressy Mátyás tartózkodási helyéről információval, hívja a 112-es segélyhívót. Névtelen bejelentést pedig a 06-80-555-111-es Telefontanú-zöldszámon lehet tenni a nap 24 órájában.

