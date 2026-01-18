Megtalálhatták a szombat hajnalban eltűnt Egressy Mátyást

Az oldalon azt írják, mindenkinek köszönik, a segítséget, befejezték a keresést.

Az elmúlt két napban hatalmas erőkkel keresték a fiatalembert, akinek azután veszett nyoma, hogy péntek éjjel az Ötkertben bulizott a barátaival - tudatta a 24.hu. Az elmúlt napokban a térfigyelő kamerák felvételei szerint a város számos pontján felbukkant, és zavartan viselkedett.

A Facebook-oldalon egyelőre nem adtak részletesebb információt arról, hogy hol és milyen állapotban találták meg a fiút.

Korábban még azt hitték, hogy a fiatal ember lezuhant a Lánchídról. Egy Dunán úszó hajó mklamertája ugyanis rögzítette, hogy vasárnap reggel, 6 óra 37 perckor egy test a hídról a vízbe esik. A hatóságok halkadéktalanul megkezdték a felvétel elemzését - írja az Index.

A 18 éves fiatal péntek este Budapest V. kerületében található Ötkertbe ment szórakozni, majd szombaton hajnali kettő óra magasságában jött el a Zrínyi utcából. Hajnalban azonban nem tért haza XI. kerületi otthonába. Mátyást a főváros több pontján is látták feltűnni, azonban a zavartnak tűnő fiatal megijedt az őt leszólítóktól, és elmenekült.

Édesapja elmondása szerint a kelleténél ugyan többet ihatott, de annak már rég ki kellett volna mennie belőle, mentális betegségben pedig nem szenved. Nagynénje úgy véli, hogy a fiú italába valamilyen szer kerülhetett.