ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 18. vasárnap Piroska
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Továbbra is hatalmas erőkkel keresik Egressy Mátyást, azt a 18 éves fiatalt, akinek azután veszett nyoma, hogy péntek éjjel az Ötkertben bulizott a barátaival.
Nyitókép: police.hu

Megtalálhatták a szombat hajnalban eltűnt Egressy Mátyást

Infostart

A 18 éves fiatal felkutatására létrehozott Facebook-oldalon vasárnap este 21 óra után jelent meg a hír, hogy megtalálták Egressy Mátyást.

Az oldalon azt írják, mindenkinek köszönik, a segítséget, befejezték a keresést.

Az elmúlt két napban hatalmas erőkkel keresték a fiatalembert, akinek azután veszett nyoma, hogy péntek éjjel az Ötkertben bulizott a barátaival - tudatta a 24.hu. Az elmúlt napokban a térfigyelő kamerák felvételei szerint a város számos pontján felbukkant, és zavartan viselkedett.

A Facebook-oldalon egyelőre nem adtak részletesebb információt arról, hogy hol és milyen állapotban találták meg a fiút.

Korábban még azt hitték, hogy a fiatal ember lezuhant a Lánchídról. Egy Dunán úszó hajó mklamertája ugyanis rögzítette, hogy vasárnap reggel, 6 óra 37 perckor egy test a hídról a vízbe esik. A hatóságok halkadéktalanul megkezdték a felvétel elemzését - írja az Index.

A 18 éves fiatal péntek este Budapest V. kerületében található Ötkertbe ment szórakozni, majd szombaton hajnali kettő óra magasságában jött el a Zrínyi utcából. Hajnalban azonban nem tért haza XI. kerületi otthonába. Mátyást a főváros több pontján is látták feltűnni, azonban a zavartnak tűnő fiatal megijedt az őt leszólítóktól, és elmenekült.

Édesapja elmondása szerint a kelleténél ugyan többet ihatott, de annak már rég ki kellett volna mennie belőle, mentális betegségben pedig nem szenved. Nagynénje úgy véli, hogy a fiú italába valamilyen szer kerülhetett.

Kezdőlap    Belföld    Megtalálhatták a szombat hajnalban eltűnt Egressy Mátyást

megtalálták

előkerült

eltűnt személy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európa gyenge, Amerika erős - a pénzügyminiszter szerint ennyi áll grönlandi terveik mögött

Európa gyenge, Amerika erős - a pénzügyminiszter szerint ennyi áll grönlandi terveik mögött

Európa „gyengesége” teszi szükségessé Grönland amerikai ellenőrzését a globális stabilitás érdekében – mondta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap a Reuters szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas dobásra készül Európában az NBA: nem tetszik mindenkinek, mi lesz ebből?

Hatalmas dobásra készül Európában az NBA: nem tetszik mindenkinek, mi lesz ebből?

Saját kosárligát alakítana Európában az NBA, nagy múltú futballklubok jelentkezését várják hozzá.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Europe won't be blackmailed,' Danish PM says in wake of Trump Greenland threats

'Europe won't be blackmailed,' Danish PM says in wake of Trump Greenland threats

The US president threatens to impose tariffs on countries that oppose his plans to take over the territory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 18. 19:32
Még mindig nem találják a pénteken eltűnt budapesti fiút, Egressy Mátyást
2026. január 18. 18:10
Még a jövő héten is marad a hideg, téli idő
×
×
×
×