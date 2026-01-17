ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

„Ne aggódjuk túl” – fontos tanácsokat ad a szakértő a kerti madáretetésről

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Nem mindenki tudja, hogy a téli etetés nem a madarak túléléséről szól.

A madáretetők feltöltése nem azt a célt szolgálja, hogy a madarak túléljék a mostanihoz hasonló hideg, havas téli időjárást, de mindennapjaikat kényelmesebbé teszi – mondta Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője az InfoRádióban.

A legfontosabb az, hogy ne aggódjuk túl. A madarak etetése „szerencsére alapvetően az emberek gyönyörködtetéséről szól”, nem pedig arról, hogy az állatok életben maradjanak. Viszont

ha jól csináljuk, ezzel mind a ketten nyerünk

– fogalmazott a szóvivő.

Elmondása szerint az a legjobb, ha egy madárbarátnak lehetősége van arra, hogy egész évben itatót működtessen. Egy műanyag virágalátét is funkcionálhat itatóként, ennek egyben madárfürdő funkciója is lehet. Persze az ilyesmibe télen belefagy a víz, de erre is van egyszerű megoldás: délután, amikor besötétedik, kiöntjük a vizet, jeget az itatóból, amit aztán bent a lakásban ki lehet fertőtleníteni, meg lehet szárítani. Másnap reggel pedig langyos vízzel feltöltve munkába menet előtt ki lehet rakni, így kint lesz az ivó- és a fürdővíz is. Utóbbira is kell gondolni, ugyanis a madarak

mínusz 10 fokban is fognak fürdeni

– emelte ki Orbán Zoltán.

Kenyeret ne, almát igen

Három eleségcsoportból választhatunk az etetéshez. Az egyik a fekete napraforgó, teljesen natúr, nem sózott, nem pörkölt módon. A másik az alma – nem baj, ha olyan, amit már nem ennénk meg, törődött, ráncos, penészes, hiszen úgyis meg fog fagyni és fel fog engedni. A harmadik eleségcsoportot az állati zsiradék jelenti. A legjobb az ökölnyi, kétökölnyi kacsa-, liba- vagy sertésháj, ezt lehet kitenni. Működhet a cinkegolyó is, ebben az esetben a háló nélküli a jobb választás, hiszen így nem terheljük a környezetet mikroműanyaggal.

Ezen kívül nem kell kísérletezni

– tette hozzá a szóvivő. Kiemelte, mindenkit lebeszélne arról, hogy kenyérdarabokkal, morzsával próbálkozzon a madarak etetésével.

„Ne aggódjuk túl" – fontos tanácsokat ad a szakértő a kerti madáretetésről

