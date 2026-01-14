ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 14. szerda
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Nincs tovább a fülöpszállási rémnek

Infostart

A Kiskőrösi Járási Ügyészség rablás bűntette és felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki nyolc órán belül két sértettet is kirabolt Fülöpszálláson. Mást is elkövetett.

A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi 2024. december 16-án, a kora esti órákban, egy fülöpszállási dohányboltban szeszes italt akart vásárolni. Amikor az eladó bement a pult mögé, hogy kiszolgálja a vádlottat, a férfi követte a nőt, majd erősen megszorította a karját és követelte tőle, hogy vegyen ki neki 20.000 Ft-ot a pénztárból.

A sértett hiába kérte a férfit, hogy hagyja abba, a vádlott még erősebben megszorította a nő karját és megismételte a követését – olvasható a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleményében.

Az erőszak hatására a nő kivett 20.000 Ft-ot a kasszából és azt átadta a vádlottnak, aki a boltból való távozás előtt felmarkolta a kiválasztott szeszes italt is és azzal együtt távozott.

Alig nyolc óra elteltével, az éjjeli órákban a férfi megjelent egy fülöpszállási háznál, mert beszélni akart az ott albérletben lakó ismerősével. A nő közölte a férfival, hogy távozzon, mert különben rendőrt hív. A vádlott nem ment el, hanem 10.000 Ft-ot kért a sértettől, aki közölte, hogy nem ad pénzt és telefonján elkezdte tárcsázni a rendőrség hívószámát. Erre az elkövető – a sértett akarata ellenére – átmászott a kerítésen és beugrott az udvarra.

A nő bemenekült a házba, ahová a férfi követte. Itt a vádlott a sértett nyakához emelt egy kést és többször is azzal fenyegette meg a nőt, hogy elvágja a nyakát, ha nem kapja meg a 10.000 Ft-ját. A fenyegetés hatására a sértett átadta a követelt összeget a vádlottnak.

A férfinek felelnie kell azért is, mert 2024 novemberében a tulajdonos engedélye és beleegyezése nélkül elvitte egy nő autóját és azzal Kecskemétre ment, ahol az autóból kifogyott az üzemanyag. Amikor a tulajdonos Kecskemétre érkezett, hogy az autót haza vigye, a férfi azt követelte a nőtől, hogy vigye el még egy helyre Kecskeméten és csak azután induljanak haza.

Mivel a nő ezt nem teljesítette, az elkövető a sértett fejét a kormányba nyomta és a megrémült nőt a hátsó ülésre parancsolta, majd az autóval elment az általa meghatározott kecskeméti címre. Ezt követően a férfi visszavezette az autót Fülöpszállásra és ott a sértettnek a gépjárművet visszaadta.

Az ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette és rablás bűntette mellett további 5 bűncselekmény elkövetésével vádolja és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. A járási ügyészség a vádiratában 8 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, ha az előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri.

A vádlott bűnösségéről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni.

Nincs tovább a fülöpszállási rémnek

vádemelés

rablás

bács-kiskun vármegyei főügyészség

Klímakutató: nincs vége az extrém hidegnek, az enyhülés után visszatér a havazás
Az Európát és Magyarországot jelenleg érintő havas, hideg időjárást nem rendkívüli esemény okozza, hanem több, egymással összefüggő légköri folyamat együttállása – hangsúlyozta az MCC Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója az InfoRádióban. Kovács Erik szerint az átmeneti, enyhébb, ködös napok után erőteljes, szibériai hideg levegő érkezik ismét, éjszakai és nappali fagyokkal.
 

Nem kér a Ryanair Elon Musk nagy dobásából

A Ryanair szerdán közölte, hogy nem tervezi Elon Musk Starlink műholdas internetszolgáltatásának felszerelését gépeire. A légitársaság a döntést az antenna okozta többlet-légellenállással, az ebből adódó magasabb üzemanyag-fogyasztással, valamint a járatok rövid időtartamával indokolta.

Jöhet a fordulat Gyárfás Tamás ügyében? Ekkor dönt a Kúria a volt úszóelnök beadványáról

A testület kizárólag az iratok alapján határoz Portik Tamás és Gyárfás Tamás indítványairól.

Trump vows 'very strong action' if Iran executes protesters

Relatives of an arrested protester tell BBC Persian he is due to be executed on Wednesday, as the death toll from demonstrations reportedly exceeds 2,400.

