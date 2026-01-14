Nincs tovább a fülöpszállási rémnek

A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi 2024. december 16-án, a kora esti órákban, egy fülöpszállási dohányboltban szeszes italt akart vásárolni. Amikor az eladó bement a pult mögé, hogy kiszolgálja a vádlottat, a férfi követte a nőt, majd erősen megszorította a karját és követelte tőle, hogy vegyen ki neki 20.000 Ft-ot a pénztárból.

A sértett hiába kérte a férfit, hogy hagyja abba, a vádlott még erősebben megszorította a nő karját és megismételte a követését – olvasható a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleményében.

Az erőszak hatására a nő kivett 20.000 Ft-ot a kasszából és azt átadta a vádlottnak, aki a boltból való távozás előtt felmarkolta a kiválasztott szeszes italt is és azzal együtt távozott.

Alig nyolc óra elteltével, az éjjeli órákban a férfi megjelent egy fülöpszállási háznál, mert beszélni akart az ott albérletben lakó ismerősével. A nő közölte a férfival, hogy távozzon, mert különben rendőrt hív. A vádlott nem ment el, hanem 10.000 Ft-ot kért a sértettől, aki közölte, hogy nem ad pénzt és telefonján elkezdte tárcsázni a rendőrség hívószámát. Erre az elkövető – a sértett akarata ellenére – átmászott a kerítésen és beugrott az udvarra.

A nő bemenekült a házba, ahová a férfi követte. Itt a vádlott a sértett nyakához emelt egy kést és többször is azzal fenyegette meg a nőt, hogy elvágja a nyakát, ha nem kapja meg a 10.000 Ft-ját. A fenyegetés hatására a sértett átadta a követelt összeget a vádlottnak.

A férfinek felelnie kell azért is, mert 2024 novemberében a tulajdonos engedélye és beleegyezése nélkül elvitte egy nő autóját és azzal Kecskemétre ment, ahol az autóból kifogyott az üzemanyag. Amikor a tulajdonos Kecskemétre érkezett, hogy az autót haza vigye, a férfi azt követelte a nőtől, hogy vigye el még egy helyre Kecskeméten és csak azután induljanak haza.

Mivel a nő ezt nem teljesítette, az elkövető a sértett fejét a kormányba nyomta és a megrémült nőt a hátsó ülésre parancsolta, majd az autóval elment az általa meghatározott kecskeméti címre. Ezt követően a férfi visszavezette az autót Fülöpszállásra és ott a sértettnek a gépjárművet visszaadta.

Az ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette és rablás bűntette mellett további 5 bűncselekmény elkövetésével vádolja és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. A járási ügyészség a vádiratában 8 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, ha az előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri.

A vádlott bűnösségéről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni.