Jött Slash és rocksztárok lettek a bakonyi dinók

Iharkút, Magyarország egyetlen ismert dinoszaurusz-lelőhelye immár negyedszázada szolgáltat szenzációs felfedezéseket a tudomány számára, és most a nemzetközi popkultúra figyelmét is felkeltette.

A Veszprém vármegyében található egykori bauxitbánya külszíni fejtéseiben 85 millió éves fosszíliák kerültek elő, köztük szárazföldi őshüllők és dinoszauruszok maradványai. A dinoszaurusz-lelőhelyen feltárt egyik legismertebb lelet az Ajkaceratops kozmai, egy kis termetű, növényevő, szarvaskoponyás dinoszaurusz, amely nemzetközi szinten is kiemelkedő jelentőségű.

Ősi Attila, az ELTE TTK Őslénytani Tanszékének vezetője és kutatótársai – köztük Stephen L. Brusatte evolúciós biológus, a Jurassic World-filmek szakmai tanácsadója – nemrég a Nature folyóiratban publikálták tanulmányukat a Triceratops-típusú dinoszauruszok európai elterjedéséről. A kutatás fontos bizonyítékokkal szolgál arra, hogy ezek az állatok nem csak Észak-Amerikában voltak jelen.

A tudományos eredmény Slash, a Guns N’ Roses legendás gitárosának figyelmét sem kerülte el – vette észre a VEOL. A zenész saját Instagram-oldalán osztotta meg a tanulmányt, és nyilvánosan gratulált a kutatócsoportnak, név szerint is megköszönve a munkát Ősi Attilának és nemzetközi kollégáinak. Iharkút így nemcsak a tudományos világban, hanem a rocktörténelem egyik ikonja révén is reflektorfénybe került.