A Fővárosi Állat- és Növénykert Őslény körút 16. című kiállítása a Biodómban a sajtóbemutató napján, 2025. február 13-án. A dinoszauruszok korát bemutató kiállításon február közepétől március végéig élethű, életnagyságú, mozgó őslénymodellek, VR-kalandok, tematikus filmvetítések és tudományos előadások segítségével merülhetnek el a látogatók a mezozoikum, azaz a földtörténeti középidő világában.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Jött Slash és rocksztárok lettek a bakonyi dinók

Infostart

Amióta az ország egy része az amatőr művészettörténészként villogó Tankcsapda-dobost is nézi a Kincsvadászokban, nem meglepő, hogy a rockzenészek nem kizárólag a metálért élnek. Ezúttal a Guns N’ Roses gitárosa mutatta ki, hogy nyitott a tudomány újdonságaira.

Iharkút, Magyarország egyetlen ismert dinoszaurusz-lelőhelye immár negyedszázada szolgáltat szenzációs felfedezéseket a tudomány számára, és most a nemzetközi popkultúra figyelmét is felkeltette.

A Veszprém vármegyében található egykori bauxitbánya külszíni fejtéseiben 85 millió éves fosszíliák kerültek elő, köztük szárazföldi őshüllők és dinoszauruszok maradványai. A dinoszaurusz-lelőhelyen feltárt egyik legismertebb lelet az Ajkaceratops kozmai, egy kis termetű, növényevő, szarvaskoponyás dinoszaurusz, amely nemzetközi szinten is kiemelkedő jelentőségű.

Ősi Attila, az ELTE TTK Őslénytani Tanszékének vezetője és kutatótársai – köztük Stephen L. Brusatte evolúciós biológus, a Jurassic World-filmek szakmai tanácsadója – nemrég a Nature folyóiratban publikálták tanulmányukat a Triceratops-típusú dinoszauruszok európai elterjedéséről. A kutatás fontos bizonyítékokkal szolgál arra, hogy ezek az állatok nem csak Észak-Amerikában voltak jelen.

A tudományos eredmény Slash, a Guns N’ Roses legendás gitárosának figyelmét sem kerülte el – vette észre a VEOL. A zenész saját Instagram-oldalán osztotta meg a tanulmányt, és nyilvánosan gratulált a kutatócsoportnak, név szerint is megköszönve a munkát Ősi Attilának és nemzetközi kollégáinak. Iharkút így nemcsak a tudományos világban, hanem a rocktörténelem egyik ikonja révén is reflektorfénybe került.

View this post on Instagram

A post shared by Slash (@slash)

Jött Slash és rocksztárok lettek a bakonyi dinók

dinoszaurusz

őslénykutatás

régészet

guns n roses

iharkút

Klímakutató: nincs vége az extrém hidegnek, az enyhülés után visszatér a havazás

Klímakutató: nincs vége az extrém hidegnek, az enyhülés után visszatér a havazás
Az Európát és Magyarországot jelenleg érintő havas, hideg időjárást nem rendkívüli esemény okozza, hanem több, egymással összefüggő légköri folyamat együttállása – hangsúlyozta az MCC Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója az InfoRádióban. Kovács Erik szerint az átmeneti, enyhébb, ködös napok után erőteljes, szibériai hideg levegő érkezik ismét, éjszakai és nappali fagyokkal.
 

A német vasút friss ellensége: „a sík terep”

Eleredhet még az ónos eső – üzentek a lakosságnak

Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
Fogy a levegő: Brüsszel szorításában kilőtt egy alig ismert piac

Fogy a levegő: Brüsszel szorításában kilőtt egy alig ismert piac

2026-ban 52 millió darabbal csökkentik az aukciókon értékesíthető szén-dioxid kvóták mennyiségét az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében - írta meg az energynews. Az intézkedés a tengeri hajózás EU ETS-be történő integrációjának következménye, de a kínálat szűkítése nyomást helyez az árfolyamra is, amely nem egészen egy év alatt már 50 százalékkal emelkedett.

Így spórolhatsz százezreket az autóvásárláson 2026-ban: évek óta nem volt ilyen lehetőség Magyarországon

Így spórolhatsz százezreket az autóvásárláson 2026-ban: évek óta nem volt ilyen lehetőség Magyarországon

A magyar autópark átlagéletkora rekordot döntött: 2024-re elérte a 16,2 évet. Megnéztük, milyen hitelajánlatokkal csábítják most az autóvásárlókat a bankok.

Trump vows 'very strong action' if Iran executes protesters

Trump vows 'very strong action' if Iran executes protesters

Relatives of an arrested protester tell BBC Persian he is due to be executed on Wednesday, as the death toll from demonstrations reportedly exceeds 2,400.

