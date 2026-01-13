Ezek az emberek az életükkel játszanak – friss figyelmeztetések az időjárás miatt

Elzárt település jelenleg sehol sincsen az országban, lezárt útszakaszok sincsenek sehol.

Hétfő este és éjszaka az ónos eső, illetve annak veszélye miatt súlykorlátozás bevezetésére volt szükség több útszakaszon is. Az M85-ös, M86-os, M1-es és M15-ös autóúton nem közlekedhettek a 7,5 tonnánál nehezebb össztömegű járművek. Kedd reggel 6.32-re mindenhol megszűnt a súlykorlátozás, jelenleg az országban sehol sincs érvényben ilyen.

Csákvár és Lovasberény között hóátfúvás miatt hétfő délután fél 1 és este 11 között le volt zárva az út, nem volt járható, utána fél pályán megnyitották, most már az egész út járható.

A Dunán – jégzajlás miatt – hajózási zárlat van, nem közlekedhetnek kishajók, csónakok, vízi sporteszközök, kajakok, kenuk. Ez

nem vonatkozik a nagy személyszállító hajókra, nagy áruszállító hajókra, a készenléti szervek hajóira, illetve a révátkelők járműveire.

Az áramszolgáltatásban a tegnapi napon 23 település 5886 fogyasztási helyén szünetelt néhány órára az áramellátás, most jelenleg mindenhol van. Olyan hosszú időre sehol sem esett ki közműszolgáltatás, hogy emiatt kihűltek volna otthonok és melegedő helyeket kellett volna megnyitni.

A vízellátásban hétfőn 6 településen és egy budapesti kerületben volt fennakadás, 1226 fogyasztási helyen szünetelt néhány órára az ivóvízellátás. Most is még gond van 961 fogyasztási helyen, ez Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében érint 4 települést, illetve Budapest 15. kerületének egy részén épp megoldódik – hangzott el kedden, valamivel 10 óra előtt.

Az utak tisztításában és síkosságmentesítésében jelenleg 376 munkagép dolgozik.

A vasúti közlekedésben váltóhibák miatt egy-egy vonalon késések lehetnek, illetve helyenként pótlóbuszok szállítják az utasokat (részletek a Mávinformnál).

A Bécs–Budapest vonalon fennakadások vannak, mert Ausztriában is komoly havazás volt, az osztrák vasút nem fogad vonatokat, a magyar vasút gondoskodik az utasokról.

Busszal egyedül a Vas vármegyei Bakony major nem érhető el, minden más településen garantálható az utasbiztonság. Esetenként egy-egy megállónál nem állnak meg, ezek pontos listája megtalálható itt.

A Dunán 9, a Tiszán 11 jégtörő hajó áll készenlétben. Bevetésükre a folyón eddig nem volt szükség, csupán a gönyüi és kiskörei kikötőben kellett eddig a jeget törniük.

Az egészségügy zavartalanul működik, 20 százalékos as a betegforgalom növekedése az éves alapon összehasonlított adatok szerint egy átlagos téli naphoz hasonlítva. Műtétek sehol sem maradtak el, mind az előre tervezett, mind a sürgős műtétek végrehajtása megtörténik.

Az oktatási rendszer működik, de

41 köznevelési intézményben vannak fűtési problémák, dolgoznak mindenhol a hiba kijavításán.

Az óvodákban bezárás sehol sincsen, az operatív törzs külön kérte az óvodákat, hogy lehetőség szerint működjenek hosszabb nyitvatartással, hogy azon szülők gyermekeinek a felügyelete is megvalósuljon, akik a rendkívüli téli időjárás miatt csak később tudnának a gyermekükért menni.

A tűzoltókat hétfőn 114 téli időjárással kapcsolatos esethez riasztották: 42 közlekedési balesetnél úton keresztbe fordult, árokba csúszott, illetve összeütközött járművek műszaki mentésére volt szükség, több esetben a sérülteket ki kellett szabadítani a járműből. 49 esetben tetőről veszélyesen lelógó jégcsap, illetve tetőn felhalmozódott hó eltávolításában kérték a tűzoltók segítségét. Jégről, jég alól embert a hétfőn nem kellett menteni, csupán egy vízbe fagyott hattyú és egy vízbe fagyott kacsa kimentését végezték el a tűzoltók.

A rendőrök hétfőn 192 közlekedési balesetnél voltak a helyszínen, ezek közül 1 halálos kimenetelű volt, 29 pedig személyi sérüléssel járt. A rendőrség a polgárőrséggel közösen a tegnapi napon 2478 egyedül élő, elszigetelten élő, rászoruló ember hogylétéről győződött meg, 99 esetben kellett számukra segítséget nyújtani.

A rendőrség a polgárőrséggel közösen 1111 esetben tó- és folyóparton végzett ellenőrzést, 62 embert kellett felszólítani, hogy jöjjön le a tó jegéről, vagy ne menjen rá a tó jegére.

„Idefele jövet az operatív törzs ülésről én is láttam a hídon, hogy a Duna partján lévő nagyobb jégtáblák tele vannak lábnyomokkal. Szeretnénk mindenkit nyomatékosan felkérni, hogy

a folyóvizek jegére ne merészkedjenek, mert az életükkel játszanak”

– figyelmeztetett Mukics Dániel.

A mentőszolgálat munkatársait 4299 helyszínre riasztották hétfőn. A honvédség 1200 fővel készenlétben áll.

„Szeretnénk mindenkit arra kérni, hogy továbbra is figyeljünk egymásra idős, egyedül élő hozzátartozóink, rokonaink hogylétéről a nap folyamán többször is győződjünk meg, hívjuk fel őket, csöngessünk be hozzá, az egyedül élő idős nénit kérdezzük meg, hogy mire van szüksége. Ha kell, lapátoljuk el a háza előtti járdaszakaszon a havat. Segítsünk egymásnak, ha bajba jutott embert látunk, akkor azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot” – kérte a szóvivő.

A szociális intézmények telítettsége 90 százalék körüli, tehát senkinek nem kell az utcán töltenie sem az éjszakát, sem a nappalt ebben a hidegben – mondta még. Hogyha valahol megtelnének ezek a hajléktalanszállók, akkor ha szükség van rá, azonnal melegedő helyeket nyitnak meg a hajléktalanok számára.

Szanka Gábor, a Hungaromet Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a tél nem ért véget, az ország keleti részében még napokig kitarthat, miközben nyugatról érkezik majd némi enyhülés. Budapesten fél tizenkettő, dél körül állhat el a jeges, ónos eső. Részletek itt!

Óberling József rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályvezetője egy jó hírrel kezdte.

„A közlekedők többsége megtanult viszonyulni a közlekedési körülmények változásához. Merem ezt mondani azért, mert

az elmúlt napok baleseti számai már egy átlagos téli nap baleseti számainak felelnek meg, míg a havazás kezdetekor annak duplája, sőt akár háromszorosa is volt egy napon.

Tehát úgy érzem, hogy az emberek többsége meghallgatta, vagy saját magától jött rá, hogy hogyan kell közlekedni ilyen körülmények között. De a veszély még nem múlt el, legfeljebb annak a mértéke csökkent. Ezért arra szeretnénk kérni a közlekedőket, hogy továbbra is kellő körültekintéssel, óvatosan és a többiek irányába udvariasan közlekedjenek. A gyalogosokra is vonatkozik ez a kérés, ugyanis

sok esetben történnek olyan balesetek, amikor a gyalogost azért gázolják el, mert esélyt sem hagy a járművezetőknek arra, hogy az elsőbbséget számukra biztosítsák.

Ezt úgy lehet elkerülni, hogy a gyalogos meggyőződik arról, hogy a jármű vezetője észlelte őt és képes arra – nincs olyan közel –, hogy megálljon és elsőbbséget biztosítson. A járművek vezetőitől pedig azt kérjük, hogy ne foglalják le egyik kezüket sem és a gondolataikat sem valamilyen elfoglaltsággal a járművezetésen kívül, azaz ne használjanak mobiltelefont, ne használják a közösségi médiát, és ha lehetőség van rá, akkor csak az utat figyeljék. És szélesebb környezetben figyeljék az utat, mint az általában szokásos, tehát

ne csak az előttük lévő autó hátuljára, hanem az út szélére, a visszapillantó tükörben a mögöttes forgalomra is koncentráljanak,

így lehet azt elérni, hogy egy veszélyhelyzetet megfelelő időben és megfelelő módon kezelni lehessen. Ennek egyik feltétele, hogy a megengedettnél alacsonyabb sebességgel kell közlekedni, mégpedig olyan sebességgel, hogyha az előttünk lévővel történik valami, akkor biztonságosan meg tudjunk állni. Hagyjunk nagyobb követési távolságot arra az esetre, hogyha az előbb említettekhez hasonlóan előttünk történik valami, legyen időnk és legyen terünk arra, hogy ezt a veszélyhelyzetet kimozogjuk. És legyünk egymással előzékenyek. Adott esetben mondjuk le az elsőségünkről is annak érdekében, hogy egy másik jármű be tudjon sorolni, egy mellékútról a főútvonalra fel tudjon hajtani” – sorolta Óberling József.

Reményét fejezte ki, hogy a kerékpározást és a rollerezést most mindenki mellőzi – a rendőrség most nem látott baleseteket, amelyekben ilyen közlekedési eszköz érintett lenne. Mint mondta, ezekben a napokban egyáltalán nem tanácsos ezeknek a használata, még akkor sem, hogyha a közvetlen környezetben esetleg már száraz az út, mert elég egy 10 centis rész, ahol felfagyás van, vagy elég egy burkolathiba és az abban megfagyott víz, máris bekövetkezhet a drámai kimenetel.