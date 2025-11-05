ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrök állnak az út mentén, igazoltatni fognak.
Nyitókép: fotó: polioce.hu

Jön a fegyverpénz – itt van a kormány rendelettervezete

Infostart

A rendelettervezetet egy héten át bárki véleményezheti, hatályba pedig jövő év elejétől lép.

Társadalmi egyeztetésre bocsátott a Belügyminisztérium egy rendelettervezetet, melynek értelmében a fegyveres szervek a munkájuk elismeréseképpen 2026-ban ismét megkaphatják a fegyverpénzt. A tervezetet november 12-ig bárki véleményezheti, maga a rendelet 2026 január 1-én lép majd hatályba.

A tervezet célja a rendvédelmi és fegyveres szervek hivatásos állományának esküjében vállalt kockázatvállalás és az alapvető jogaiknak korlátozására tekintettel egy jelentősebb összegű szolgálati juttatás meghatározása, amelynek kifizetésére 2026. évben kerül sor. A szolgálati juttatás a hivatásos szolgálatot ellátó személyeknek a Magyarország biztonsága érdekében végzett munkájuk elismerését célozza – áll a kormányrendelet összefoglalójában.

A Rendészeti Államtitkárság tájékoztatása szerint az érintett dolgozók a juttatással az alapösszeg hatszorosát kapják meg jövőre. Az alapösszeg jelen esetben a 2026. február 1-én érvényes illetmény alapján számított egy havi távolléti díjnak megfelelő összeg. A nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévők esetében a szolgálati juttatás alapja a nyugdíj előtti rendelkezési állományban járó illetmény, tisztjelölteknél pedig az egyhavi illetmény összege.

Akik jogosultak rá:

  • a hovédelmi szervezetek, beleértve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot is,
  • a rendőrség,
  • a TEK,
  • a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokkat ellátó szerv,
  • az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,
  • a büntetés-végrehajtási szervezezet,
  • a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet,
  • az Országgyűlési Őrség,
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
  • valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, így az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Információs Központ és az Információs Hivatal esküt letett, rendfokozatot viselő tagjai.

