Egy nő szomorúan ül egy elsötétített szobában.
Nyitókép: Unsplash

Javult a helyzet, de még mindig felpörög karácsonykor a lelki segélyvonalak forgalma

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke az InfoRádióban arról beszélt, hogy sokat javult a helyzet az adventi időszakban az elmúlt két évtizedben, de még mindig tíz-tizenöt százalékkal megnő év végén azok száma, akik szorongásukkal, fájdalmukkal, vagy éppen a magány miatt megkeresik valamelyik tagszolgálatot.

Nemcsak karácsonykor, az egész adventi időszakban több hívást kapnak a lelki segélyszolgálatok, mint átlagosan. Ugyanakkor a hívásszám nem emelkedik olyan kiugró mértékben, mint néhány éve. És már nem csak a magány miatt telefonálnak, egyre többen jelentkeznek az ünnepek idején is szorongás, párkapcsolati problémák vagy gyász miatt.

„Már az adventi időszaktól kezdve érezhető a forgalom növekedése, bár nem olyan mértékű, mint amilyen pár évtizede volt, hiszen akkor akár 30 százalékos növekedést is jelentett a karácsonyi időszak” – mondta az InfoRádióban Dudás Erika, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke, hozzátéve, hogy

az elmúlt 5-6 évben ebben az időszakban már csak körülbelül 10-15 százalékos emelkedés érezhető a hívásszámokban és a levelezőrendszerben.

Az elnök leszögezte, a téves hívások száma viszonylag állandó. A koronavírus-járvány óta körülbelül 200 ezer hívás érkezik évente, viszont ez a hívásszám sokkal jobban eloszlik az év 12 hónapjában, mint korábban, amikor a karácsonyi időszakon kívülre jóval kevesebb jutott.

Dudás Erika azt is elmondta, hogy minden korosztályból telefonálnak, tehát fiatalok és idősebbek is, viszont a legtöbb telefonáló, levélküldő 45-60 év közötti. Úgy véli, nagyon fontos ezen emberek számára, hogy meg tudják osztani valakivel a gondolataikat, érzéseiket, és nem feltétlenül azért hívja valaki a lelki segélyvonalat, mert magányos. Fontos lehet számukra, hogy emlékezni tudjanak valakire vagy egyszerűen csak megosszák valakivel az érzést, ami keletkezett bennük – sorolta a szövetség elnöke.

Ettől függetlenül még mindig a magány, izoláció vezet a problémák között – szögezte le Dudás Erika. Mint mondta, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének főként a krízisek kezelése, öngyilkosságok megelőzése a célja, valamint a mentálhigiénés prevenció. Hangsúlyozta, ebben az évben főleg nagyon sokan fájdalmakról, szorongásokról, félelmekről, a veszteséghez kapcsolódó különböző érzelmek megjelenéséről és annak a megéléséről számolnak be. A szövetség elnöke szerint

nagyon fontos, hogy ne fojtsuk el a bennünk keletkező érzelmeket, érzéseket, hanem beszéljük meg valakivel, ugyanis így sokkal könnyebb megőrizni a pszichés stabilitásunkat, és könnyebb elindulni a feldolgozás útján.

Az, hogy a szorongás mi miatt jelentkezik, korosztályfüggő – magyarázta Dudás Erika. Vannak, akiknél egzisztenciális problémák okozzák a félelmeket, másoknál a veszteségélmény feldolgozásához társul, megint másoknál az elszigeteltség okozza a megjelenő negatív érzelmeket. Ugyanakkor sokszor napi stresszhelyzetek is ugyanígy lehetnek a kiváltó okok, például otthon vagy a munkahelyen történt feszültségek.

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke leszögezte: a szövetség infrastruktúrája megfelelő, a Kárpát-medencében 29 tagszolgálat önkéntesein keresztül fogadja a hívásokat.

A legismertebb hívószám, a 116-123 a nap 24 órájában elérhető és térítésmentesen hívható minden szolgáltató hálózatáról.

Emellett az elektronikus levelezés is egy lehetséges kommunikációs mód a magyar nyelv mellett angolul is. A legismertebb e-mail cím a nemvagyegyedul116123@gmail.com.

A 29 tagszolgálatnál több mint 500 önkéntes dolgozik, a szolgáltatás pedig teljesen anonim – emelte ki Dudás Erika, hiszen, mint mondta, sok hívónak segíthet a mélyebb fájdalmak felszínre hozásában, ha név nélkül teheti ezt.

Belföld    Javult a helyzet, de még mindig felpörög karácsonykor a lelki segélyvonalak forgalma

