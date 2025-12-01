Bepánikolt a sofőr, felvette a kamera a frontális karambolt

Egy Debrecen felől érkező pickup a 4814-es útról a Panoráma útra kívánt kanyarodni. A manőver során a pickup enyhén áthajtott a felezővonalon, miközben elsőbbséget adott a vele szemben, szabályosan érkező Suzukinak - látható a BpiAutósok videóján.

A Suzukit vezető sofőr vélhetően az ütközést elkerülendő vészfékezést hajtott végre, amelynek során az ABS nélküli jármű kerekéi teljesen blokkoltak. A kerekek blokkolása miatt a Suzuki irányíthatatlanná vált, és hiába próbált a sofőr jobbra kitérni, a gépkocsi frontálisan ütközött a felezővonalon álló pickup-pal.

A szakértői vélemények szerint a baleset elkerülésének egyetlen esélye az lett volna, ha a Suzukis sofőr a pánikfékezés közben felengedi a féket, hogy visszanyerje az uralmat a jármű felett.

Az eset rávilágít a vészhelyzeti fékezés technikájának fontosságára, különösen ABS nélküli járművek esetén, ahol a blokkoló kerekek irányíthatatlanná teszik a gépkocsit.

Fotónk illusztráció, egy másik frontális ütközésnél készült.