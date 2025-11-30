ARÉNA - PODCASTOK
Szűrt napsütés Balatonalmádinál.
Nyitókép: fotó: Infostart

Megmoccant a Balaton

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Hosszú idő után ismét emelkedésnek indult a Balaton vízállása, miután a térséget érő jelentős csapadék érezhetően hozzájárult a tó vízpótlásához.

A vízügyi adatok szerint a tó átlagos vízszintje a 67-68 centiméteres stagnálást követően emelkedett szombat reggelre 70 centire emelkedett. Legutóbb 26-án volt változás, akkor is 1 centit hízott a tó.

Fotónk azonban azt mutatja, hogy Balatonalmádinál még mindig igen alacsony a vízállás.

Igen alacsony a Balaton, ezt egy csatorna is mutatja.
Igen alacsony a Balaton, ezt egy csatorna is mutatja.

2024-es összehasonlító adatok

A jelenlegi 70 centiméteres vízállás jelentősen elmarad a tavalyi év végi értékektől, ami rávilágít arra, hogy a Balaton vízszintje idén mekkora mértékben esett.

Tavalyi vízszint november végén 102 centiméter volt a Balaton vízszintje.

Ez azt jelenti, hogy 2024 november végén, szinte pontosan egy évvel ezelőtt a vízszint 32 centiméterrel magasabb volt, mint a most regisztrált 70 centiméteres adat.

A tavalyi évben a kedvezőbb időjárásnak köszönhetően decemberben további 14 centiméterrel nőtt a vízszint. A mostani, 70 centiméteres szint tehát azt jelzi, hogy a tónak jelentős mennyiségű csapadékra van szüksége ahhoz, hogy a tavalyi, magasabb szinteket megközelítse.

Időjárás a következő 48 órára

A várható hőmérsékletek (fagypont közelében, vagy alatta, 3-4 °C maximummal) és az aktuális meteorológiai modellek alapján a legtöbb csapadék, ami előfordulhat, az ónos köd vagy gyenge hószállingózás formájában jelentkezhet, de az előrejelzés szerint

komolyabb csapadék sem eső, sem hó formájában nem valószínű

a hétfői és keddi napon a Balaton térségében.

