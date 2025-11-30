Két pofon után feküdtek a nők a taxis előtt

A felvételen látszik, hogy két fiatal nő és az autójuk mellett álló taxis szóváltásba keveredett, vélhetően Budapesten, bár az eset pontos helyszíne és időpontja nem ismert - írja a blikk.hu.

Az incidens a videó tanúsága szerint azzal kezdődött, hogy az egyik nő meglökte a taxiajtót. Válaszul a taxisofőr megütötte mindkét nőt, akik az ütéstől a földre estek. Az egyik nő valószínűleg el is ájult, a másik azonban azonnal felpattant, és folytatta a dulakodást a sofőrrel, sőt rugdosni kezdte az autót.

A taxis egy ponton inkább továbbállt a helyszínről.

A BRFK a garázdaság miatt indított eljárás keretében vizsgálja az eset összes körülményét.

Fotónk illusztráció.