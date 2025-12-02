ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.94
usd:
328.21
bux:
110490.54
2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Megtalálta a rendőrség a nőt ájultra pofozó taxist, aki elárulta, miért ütött

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A férfi elismerte a bántalmazást. A két nő egy négyfős társasághoz tartozott, a konfliktus pedig abból fakadt, hogy a sofőr nem akarta őket elvinni, mert ittasak voltak, ráadásul nem is ők rendelték a kocsit.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az elmúlt napokban a közösségi médiában elterjedt egy videó, amin az látható, hogy egy taxis némi dulakodás után pofon vág két nőt. Az egyikük szinte rögtön felkelt, a másik viszont elveszítette az eszméletét és a videó végéig nem is tért magához. Az előbbi nő rugdosni kezdte az autót és le is köpte azt.

A rendőrség közleménye szerint a BRFK V. Kerületi Rendőrkapitányság a felvétel alapján hivatalból indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Hétfőre azonosították a feltételezett elkövetőt, akit december 1-én budapesti lakásán elfogtak, majd garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki.

A 39 éves férfi beismerte a bántalmazást: azt mondta, november 29-én hajnalban a Sas utcában azt követően ütött, hogy egy négyfős társaságból két nő szidalmazni kezdte, mert nem akarta elvinni őket, mivel nem ők rendelték a taxit és ittasak is voltak.

A helyszínre senki sem hívott rendőrt vagy mentőt, a két nő azóta sem jelentkezett a rendőrségen, így sérülésük foka nem ismert. Egy tanú elmondása szerint az eszméletét vesztő sértett néhány perccel később magához tért. A nyomozás további tanúk és a sértettek felkutatásával folytatódik.

A hvg.hu azt írja, egy szemtanú szerint az eszméletét vesztett nő pár perccel később magához tért. A cikk megjelenése után az Uber közölte a lappal, hogy amint tudomást szereztek az esetről, rögtön felfüggesztették az érintett sofőr hozzáférését az alkalmazáshoz a további vizsgálat idejére.

Kezdőlap    Bűnügyek    Megtalálta a rendőrség a nőt ájultra pofozó taxist, aki elárulta, miért ütött

budapest

rendőrség

garázdaság

uber

taxis

verekedés

kihallgatás

videofelvétel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.02. kedd, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn bejelentette, hogy az orosz erők bevették a Donyeck megyei Pokrovszk, illetve a Harkiv megyei Vovcsanszk városát. Ukrajna szerint Vovcsanszk egy része még az ellenőrzésük alatt áll. Kedden Moszkvában találkozik Putyinnal Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, illetve veje, Jared Kushner. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló állatkínzás Nógrádban: tucatnyi fajtiszta macskát mentenek, kérdés, mi lesz velük + Fotók

Sokkoló állatkínzás Nógrádban: tucatnyi fajtiszta macskát mentenek, kérdés, mi lesz velük + Fotók

Egyszerre, egy helyről érkezett több tucat rossz állapotú Maine Coon macska a pásztói fajtamentő egyesülethez. A szervezet szerint most életmentő lenne minden támogatás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin and Trump's envoy set for key Ukraine talks in Moscow

Putin and Trump's envoy set for key Ukraine talks in Moscow

Steve Witkoff will hold talks at the Kremlin, after the White House said it was "optimistic" about a breakthrough.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 2. 06:23
Gépkarabélyt loptak egy budapesti szállodából – videó is készült az esetről
2025. december 2. 04:32
Ne dőljön be az ilyen SMS-nek, mert minden pénzét vihetik
×
×
×
×