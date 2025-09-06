ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.85
usd:
335.23
bux:
103178.71
2025. szeptember 6. szombat Zakariás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Tűzoltók a VI. kerületi Aradi és a Jókai utca kereszteződésében található ötszintes épületnél dolgoznak, ahol homlokzati fal és tetőszerkezeti elemek dőltek az utcára és parkoló autókra 2022. június 27-én. Az omlás az épület tetejéről indult el, amely magával sodorta az alatta lévő erkélyek párkányzatát is, a törmelék a Jókai utcán parkoló gépkocsikra, illetve az úttestre zuhant.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Jókai utcai házomlás - 3 év után most ért véget a nyomozás

Infostart / MTI

Leomlott egy épület negyedik emeleti díszfala, ami magával sodort több erkélyt is Budapest VI. kerületében, a Jókai utcában 2022. június 27-én délelőtt. A lehulló törmeléktől az utcán hárman könnyebben sérültek, egy nő életveszélyesen megsérült, maradandó egészségkárosodást szenvedett.

Befejezték a nyomozást a Jókai utcai házomlás ügyében, a fővárosi nyomozók négy embert hallgattak ki gyanúsítottként, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján szombaton.

Korábban beszámoltak arról, hogy leomlott egy épület negyedik emeleti díszfala, ami magával sodort több erkélyt is Budapest VI. kerületében, a Jókai utcában 2022. június 27-én délelőtt. A lehulló törmeléktől az utcán hárman könnyebben sérültek, egy nő életveszélyesen megsérült, maradandó egészségkárosodást szenvedett - idézték fel.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomozást indított az ügyben. Az eljárásban több mint 50 tanút hallgattak ki, valamint igazságügyi munkavédelmi és építésügyi szakértőket vontak be - írták.

A tájékoztatás szerint négy embert gyanúsítottként hallgattak ki. A szakvélemények megállapításai szerint a statikus tervezőmérnök részéről elmaradt a folyamatos statikai ellenőrzés, nem ismerte fel a leomló díszfal párkánytartó szerepét. A műszaki vezető nem gondoskodott bontási tervről, továbbá a veszélyes terület lehatárolásáról. A generáltervező az építkezéshez - bontási tervet is tartalmazó - kivitelezési tervdokumentációt nem bocsátott az építtető rendelkezésére. Továbbá a kivitelezőt terhelte a munkavédelmi intézkedések biztosításának kötelezettsége - közölték, hozzátéve: a bűncselekmény elkövetését egyik gyanúsított sem ismerte be.

A nyomozók a szükséges eljárási cselekményeket befejezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre - zárul a rendőrségi közlemény.

Kezdőlap    Bűnügyek    Jókai utcai házomlás - 3 év után most ért véget a nyomozás

nyomozás

házomlás

jókai utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Takács Péter: kisebb lesz az állami finanszírozás, ha e-beutaló nélkül fogadnak beteget

Takács Péter: kisebb lesz az állami finanszírozás, ha e-beutaló nélkül fogadnak beteget
Azon túl, hogy a betegek tudnak majd foglalni időpontot a kontrollvizsgálatokra is az EgészségAblak applikációban vagy a 1812-es központi telefonszámon, az időbeosztások átláthatóbbak lesznek, megszűnik a szakrendelőkben a zsúfoltság, nem várakozik majd egyszerre 60 beteg az orvos kontrollnapján – mondta az e-beutalók rendszerének előnyeiről Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.
Demkó Attila Macron tervéről: az európai haderők le vannak kötve, nem képesek garantálni Ukrajna biztonságát

Demkó Attila Macron tervéről: az európai haderők le vannak kötve, nem képesek garantálni Ukrajna biztonságát

A francia elnök szerint 26 ország kész arra, hogy elrettentő erők küldésével segítse a háború után a biztonság fenntartását Ukrajnában. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője az InfoRádióban azt mondta, Európában kevés olyan ország van, amely számottevő mennyiségű katonát tudna küldeni Ukrajnába, és szerinte Emmanuel Macron terve inkább kommunikációs és tárgyalási szempontokat szolgál, mint valódi tetteket.
 

Új dolgot eszelt ki Kanada Oroszország ellen

VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Alig tudunk róla, pedig volt egy igazán különleges fegyverünk a második világháborúban

Alig tudunk róla, pedig volt egy igazán különleges fegyverünk a második világháborúban

Hasonlóan ahhoz, ahogyan az napjainkban is lenni szokott, a második világháborúban egy kevésbé prominens hadiiparral rendelkező ország előtt is két út állt, ha kézifegyvert akart rendszeresíteni: vagy egy komolyabb fegyvergyártó-kapacitással rendelkező országtól szerezte be az eszközeit (esetleg licenc alapján gyártotta is azokat), vagy megpróbálkozott egy saját fejlesztésű fegyver beszerzésével. Az 1930-as években hazánk egy érdekes középutat választott, melynek eredménye a Magyarországon kívül lényegében alig ismert Király-géppisztoly lett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy legendát vesztett a hokivilág: gyászba borultak a jégcsarnokok

Nagy legendát vesztett a hokivilág: gyászba borultak a jégcsarnokok

Sorozatban négy bajnokcsapat tagja is volt a legendás kapus, Ken Dryden, összesen hat aranygyűrűt nyert.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rosenberg: What's behind Putin's uncompromising stance on Ukraine?

Rosenberg: What's behind Putin's uncompromising stance on Ukraine?

Moscow's diplomatic success in China, and Trump's lack of action, have emboldened Putin, reports Steve Rosenberg.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 22:05
Rollerrel és plazmavágóval fosztottak ki külföldiek egy zuglói ATM-et
2025. szeptember 5. 14:15
Nagyon olcsón megúszta a férfi, aki autójához kötve húzta a kutyáját az úton
×
×
×
×