Diákok a középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán a budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban 2025. május 5-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Meglepő eredményt hozott az idei kompetenciafelmérés

Infostart / InfoRádió - Domanits András

A legtöbb évfolyamban javultak a 2025-ös digitális országos kompetenciafelmérés eredményei az előző évihez képest – egyebek közt erről beszélt az InfoRádióban Szakos Enikő, az NKE Nemeskürty István Tanárképző Kar Fináczy Ernő Oktatáskutató Központ vezetője.

„Ez egy nagyon fontos felmérés, amit negyedik osztálytól a 11. évfolyamig végzünk. Már olyan régóta csináljuk, hogy akár idősorosan is össze lehet hasonlítani az eredményeket. Az egyén és egy intézmény számára is nagyon fontos lehet ez az összevetés" – nyilatkozta Szakos Enikő. Hozzátette: „Az országos eredményeken túl azt is megmutatja, hogy miként fejlődik egy gyermek bizonyos kompetenciaterületeken. De arra is jó, hogy kiderüljön egy iskolának mely területeken kiemelkedő, vagy éppen ellenkezőleg mire kellene fókuszálnia."

Örömmel mesélte, hogy az idei felmérés rendkívül jó eredményeket hozott. „Nagyon pozitív a javulás, de az elégedettségen túl azért azt is érdemes megnézni, hogy a siker minek köszönhető” – mondta az NKE Oktatáskutató Központjának vezetője. Szakos Enikő arról is beszélt:

az is sokat számít, hogy mostanra a diákok is hozzászoktak a digitális kompetenciaméréshez.

Amikor bevezették, volt némi visszaesés, mert előzőleg papír alapon történt a felmérés. De a diákok is, illetve a tanárok is megszokták már a digitális módszert, és ez is lendített a felmérés eredményén. Összességében tehát az érdem a diákoké, hiszen az ő fejlődésüket, javulásukat mutatja az eredmény.

Az oktatási szakértő külön is kiemelte az idei természettudományos mérések az eredményét, amelyek látványos javulást mutatnak. „Majdnem minden évfolyamon, valamennyi területen javulás látható, de a természettudományoskban előfordul, hogy 30-40, vagy akár még ennél is több ponttal haladták meg a tavalyi eredményeket". Mint mondta, ezek alapján arra lehet számítani, hogy

a tanulók természettudományos kompetenciái, érdeklődése még tovább fog növekedni.

Szakos Enikő szerint ezt az idei „magyar” űrutazás, Kapu Tibor sikere is erősítheti, hiszen az iskolákban rendkívül népszerűek voltak az ehhez kapcsolódó programok. „Sokkal kézzelfoghatóbbá vált a természettudományok tanulásának eredménye. A gyerekek jobban megértették, hogy erre miért van szükség, és ez a tudás milyen távlatokat nyithat meg előttük” – nyilatkozta az NKE Oktatáskutató Központjának vezetője.

Arról is beszélt, hogy az országon belüli különbségek évek óta nagyon hasonlóak. Van olyan terület, ahol az átlag fölött teljesítenek bizonyos régiók, és van, ahol picit lemaradnak. „Csak, hogy egy példát mondjak, az idegen nyelv területén, akár az angolt, akár a németet nézzük, az északnyugati, nyugati régiók átlag fölött teljesítenek” – tette hozzá Szakos Enikő, az NKE Nemeskürty István Tanárképző Kar Fináczy Ernő Oktatáskutató Központ vezetője.

