ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.23
usd:
331.57
bux:
107816.17
2025. november 20. csütörtök Jolán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Áder János volt köztársasági elnök A haza minden elõtt - Áder János elnöki tíz éve címû könyv bemutatóján Budapesten, a Kertész Imre Intézetben 2025. november 19-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

„Mindig ellene voltam a prezidenciális rendszernek” – könyv jelent meg Áder János tíz elnöki évéről

Infostart / InfoRádió - Domanits András

A volt államfő a Kertész Imre Intézetben tartott bemutatón azt mondta, mindig azt kereste, hogy értelmet nyerjen az a sokak által idézett passzus, amely szerint a köztársasági elnöknek a nemzet egységét kell kifejeznie. Reagált arra is, hogy elnöksége alatt sokan „aláírógépnek” nevezték.

Köztársasági elnökként az volt a feladata, hogy a meglévő alkotmányos mozgásterét hogyan tudja jól kitölteni és megtölteni tartalommal – mondta a volt államfő A haza minden előtt – Áder János tíz elnöki éve című interjúkötet bemutatóján a budapesti Kertész Imre Intézetben. Mint fogalmazott, beiktatásától kezdve az a kérdés foglalkoztatta, hogyan lehet olyan alkalmakat keresni, amelyek egyrészt gazdátlanok, másrészt lehetőséget biztosítanak a köztársasági elnöknek arra, hogy értelmet nyerjen az a sokak által idézett alkotmányos passzus, amely szerint az államfői tisztség a nemzet egységét fejezi ki.

Áder János államfőként mintának Mádl Ferenc köztársasági elnöki munkáját tekintette.

A volt köztársasági elnök szerint a rendszerváltás a nyolcvanas évek végén a szakkollégiumi mozgalommal kezdődött. Felidézte, hogy akkoriban nagyon éles viták folytak. Egyebek mellett akkor is, amikor az 1956-os forradalomról, a lengyel válságról vagy bármilyen más aktuálpolitikai kérdésről volt szó. Megjegyezte: minden terítékre került, érdekes és tanulságos témákat szolgáltattak a különböző filozófiai, szociológiai és politológiai elmélkedések. Azt gondolja, hogy az ott lévőknek gyarapodott a tudása és csiszolódott az érvkészlete. Visszaemlékezése szerint kialakult egy világos célrendszer, hogy mit akarnak. Parlamentáris köztársaságot, többpártrendszert és szólásszabadságot szerettek volna.

Mint mondta, ezek az igények, célok ma már evidensek, akkoriban viszont küzdeni kellett értük. Azért, hogy bárki bármikor elmondhassa a véleményét vagy hogy „menjenek haza az oroszok”. Hozzátette: az először szavazók generációja mondhatja azt, hogy „mit vagytok olyan nagyra ezekkel”, de a nyolcvanas években tabunak számítottak az ilyen követelések.

Áder János szerint 1990-ben „alkotmányos honfoglalás” történt, amikor nagyobb fennakadások nélkül át tudtak állni többpárti rendszerre. Kiemelte: Magyarország egyedüli abból a szempontból, hogy 1990 óta nem kellett előre hozott választást kiírni, mert minden kormány kitöltötte a ciklusát. Ennek kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a kormányzati stabilitás politikai, társadalmi és üzleti szempontból is előny.

Stumpf István Széchenyi-díjas egyetemi tanár Áder János volt köztársasági elnökkel beszélget A haza minden előtt – Áder János tíz elnöki éve című könyv bemutatóján Budapesten, a Kertész Imre Intézetben 2025. november 19-én. Fotó: MTI/Bruzák Noémi
Stumpf István Széchenyi-díjas egyetemi tanár Áder János volt köztársasági elnökkel beszélget A haza minden előtt – Áder János tíz elnöki éve című könyv bemutatóján Budapesten, a Kertész Imre Intézetben 2025. november 19-én. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A volt államfő egy kérdésre válaszolva elmondta: 1989-ben jó döntést hoztak az Ellenzéki Kerekasztalnál a köztársasági elnök funkciójáról. Úgy véli, Magyarország történeti hagyományainak a jelenlegi rendszer felel meg. Felidézte, hogy a hazánkban használt modellek az osztrák és a német mintát követték, amelyek szintén kancellári típusú rendszerek. Szerinte ezt nem írja felül az, hogy Németországgal szemben Ausztriában közvetlenül választják meg az elnököt, mert „ettől még reprezentatív a funkciója”.

Áder János semmilyen indokát nem látta a félprezidenciális vagy prezidenciális rendszerre való átállásnak.

„Amikor ez bizonyos beszélgetésekben időnként felmerült, én mindig ellene voltam. Ugyanígy ellene voltam annak a felvetésnek is, hogy a parlament által választott elnök helyett nép által választott elnök legyen.

Érvelésemet a könyvben is kifejtem” – mondta a korábbi köztársasági elnök.

A könyvbemutatón Áder János beszélt arról is, hogy tíz év alatt 37 törvényt küldött vissza a parlamentnek, nyolcat az Alkotmánybírósághoz. A szintén tíz évig államfőként tevékenykedő Göncz Árpád összesen tíz törvényt küldött vissza politikai vagy alkotmányos kifogással. Áder János viccesen megjegyezte, hogy sokak szemében mégis ő volt az „aláírógép”, miközben Göncz Árpád például a Bokros-csomagot sem küldte vissza. „Végül nagyon súlyos pontokon helyezte hatályon kívül az Alkotmánybíróság a Bokros-csomag rendelkezéseit” – idézte fel a történteket Áder János.

A volt köztársasági elnök a beszédei közül a 2014-ben Auschwitzban elmondott, a Trianon 100 megemlékezésen elhangzott és az Eucharisztikus Kongresszusra írt beszédét emelte ki.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában megjelent könyvben olvasható interjúkat Cseh Ágnes készítette és szerkesztette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    „Mindig ellene voltam a prezidenciális rendszernek” – könyv jelent meg Áder János tíz elnöki évéről

áder jános

könyvbemutató

köztársasági elnök

interjúkötet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: Pokrovszk orosz elfoglalása csökkenti a béketárgyalások esélyét

Bendarzsevszkij Anton: Pokrovszk orosz elfoglalása csökkenti a béketárgyalások esélyét

Pokrovszk elfoglalása azt erősítheti Putyinban, hogy ha lassan is, de haladnak, így fölösleges belemenni tárgyalásokba. Az orosz gazdaság nehezen bírja, de az orosz logika szerint ha „akár egy nappal is tovább bírják, mint Ukrajna, akkor mindent megkaphatnak” katonai úton, tárgyalások nélkül is. Eközben Ukrajna támogatottsága csökken nyugaton, mert nem látszik a háború vége, és az európai gazdaság sem áll jól, így nehéz az emberekkel elfogadtatni, hogy öntik a pénzt egy országba, amely ráadásul korrupt is, és nem lehet tudni, hogy meddig kell még – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Donald Trump új béketerve sokkolta Ukrajnát

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.20. csütörtök, 18:00
Takács Ernő
az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Utcai okosbútorokat gyártó cégbe szállt be a Hiventures

Utcai okosbútorokat gyártó cégbe szállt be a Hiventures

Hatszázmillió forintos tőkebefektetést nyújt a Hiventures az utcai okosbútorokat gyártó és fejlesztő Kuube Hungary Kft-nek – jelentették be a Hiventures által rendezett mai háttérbeszélgetésen. A Foxconn-nal tavaly gyártási megállapodást kötő startup reményei szerint a Hiventures befektetése hozzájárulhat ahhoz, hogy akár évi 15 ezer darabra nő majd a cég gyártása, amely a Foxconn hazai leánycégének komáromi üzemében zajlik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Undorító, amit ebben a húsüzemben talált a Nébih: azonnal intézkedtek, súlyos bírság lehet belőle

Undorító, amit ebben a húsüzemben talált a Nébih: azonnal intézkedtek, súlyos bírság lehet belőle

A higiénikus kézmosás feltételei az üzemben egyetlen helyen sem voltak biztosítottak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US military officials in Ukraine amid reports of draft Russia peace plan

US military officials in Ukraine amid reports of draft Russia peace plan

It comes after reports the US and Russia have prepared a 28-point peace plan, allegedly with major concessions for Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 20. 11:28
Belegondolt, hogy készül gyros ilyen gyomorforgató körülmények között is? – Videó
2025. november 20. 11:05
Áder János: a politika mára ketrecharccá vált
×
×
×
×